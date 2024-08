Le Top 10 de l’excellence touristique et culturelle de Hainan pour 2024 est dévoilé

HAIKOU, Chine, 24 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au printemps 2024, le département du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de la province de Hainan a lancé une compétition mondiale pour sélectionner le "Top 10 de l’excellence touristique et culturelle de Hainan", laquelle a bénéficié d’une large couverture médiatique et d’un soutien enthousiaste de la part du monde entier. Parmi les meilleurs sites figurent l’île frontalière de Ling Shui, la baie de Yalong à Sanya et la station Daner Zhuiguang à Danzhou.

L’événement a généré 96 publications sur Facebook mettant en valeur les diverses attractions touristiques de Hainan, notamment la route panoramique côtière de Hainan, les excursions en mer, le shopping en duty-free, les retraites de bien-être, les expériences rurales, les forêts tropicales et le patrimoine culturel immatériel. Ces publications ont fait la part belle au tourisme et à la culture dynamiques de Hainan auprès du public international, en particulier dans les 59 pays exemptés de visa, et ont récolté des réactions positives de la part des internautes américains, français et espagnols, entre autres.

Au terme de six mois de recommandations et de votes, le "Top 10 de l’excellence touristique et culturelle de Hainan" a été dévoilé. La liste comprend l’île frontalière de Ling Shui, la baie de Yalong à Sanya, la station Daner Zhuiguang à Danzhou, la section de la route panoramique côtière de Hainan située à Wanning, la ville de la vente en duty-free de Sanya, le village de Houhai à Sanya, la vieille rue des arcades de Haikou, le village de Maona dans la ville de Wuzhishan, le brocart de l’ethnie Li de Hainan et le parc forestier du paradis tropical de la baie de Yalong. En outre, certaines expériences régionales uniques ont attiré l’attention du reste du monde. Celles-ci comprennent l’exposition internationale annuelle des produits de consommation de Chine présentant les meilleurs produits mondiaux, le musée de Nanhai à Hainan mettant en lumière l’ancienne route maritime de la soie, les célèbres plats locaux de Hainan, tels que le poulet de Wenchang, les nouilles de riz de Hainan, les gâteaux de lune typiques de Hainan et les nouilles de riz aigres de Ling Shui, ainsi que la destination de bien-être de la montagne des sept fées à Baoting, connue pour sa forêt tropicale et ses sources d’eau chaude naturelles.

Premier port de libre-échange de Chine et seule province insulaire tropicale, la province de Hainan s’enorgueillit de 68 baies uniques, de plus de 4400 kilomètres carrés de parcs nationaux abritant des forêts tropicales et d’un patrimoine culturel ethnique chinois vieux de plus de 3000 ans, autant de symboles touristiques et culturels qui font la spécificité de Hainan. Hainan propose des dizaines de vols internationaux et une entrée exempte de visa pour les visiteurs de 59 pays ainsi que pour les groupes de touristes enregistrés dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao pendant une période maximale de 144 heures. Hainan bénéficie également d’une route côtière panoramique unique et d’un réseau ferroviaire à grande vitesse. De plus, elle abrite l’un des plus grands centres commerciaux de duty-free du monde, faisant d’elle une destination de choix pour le shopping en duty-free en Asie.

Source : Département du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de la province de Hainan