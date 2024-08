Muutus Arco Vara tütarde juhatuses

Arco Vara AS endine tegevjuht Miko-Ove Niinemäe lahkub 31.08.2024 Arco Vara grupist ning ei ole enam grupi Eesti ettevõtete juhatuse liige. Alates 2024. aasta 1. septembrist on Arco Vara tütarettevõtete Kodulahe Kvartal OÜ, Osaühing Kerberon, Arcojärve OÜ, Kodukalda OÜ, Kodulahe II OÜ ning Arco Tarc OÜ uuteks juhatuse liikmeteks Arco Vara AS uus tegevjuht Kristina Mustonen ning finantsjuht Tiina Malm.

Arco Vara tegevjuht Kristina Mustoneni kommentaar: „Täname Miko-Ove Niinemäed pühendunud panuse eest Arco Vara loos ning soovime talle edu tulevikuks.“





