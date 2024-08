La campagne nationale de don de papier hygiénique 2024 de Bunzl se déroule à merveille

BURLINGTON, Ontario, 26 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fier d’annoncer une autre initiative BUNZL POUR MIEUX FAIRE à l'occasion de la Journée nationale du papier hygiénique. En poursuivant son partenariat avec Banques alimentaires Canada, le distributeur national leader de l'industrie livrera plus de 67 000 rouleaux de papier hygiénique aux banques alimentaires des communautés à travers le pays. Cette collaboration vise à souligner et à répondre à un besoin critique de produits d’hygiène personnelle et d’autres articles non alimentaires essentiels que de nombreux Canadiens de tout le pays ont du mal à se procurer.



« Le papier hygiénique est une nécessité de subsistance qui, malheureusement, peut être difficile d'accès pour certaines familles et certains individus », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente du Marketing et communications chez Bunzl Canada. « C’est pourquoi il est si important d'attirer l'attention sur ce besoin critique et de contribuer à y répondre par nos propres dons et ceux de nos fournisseurs partenaires. » Bunzl a fait don de papier hygiénique de marque REGARD® et DuraPlus®, ainsi que de produits donnés par ses principaux fournisseurs partenaires, Cascades, Sunset, Kruger, Essity (Tork) et Kimberly-Clark Professional. Ce don collectif sera distribué par Banques alimentaires Canada aux banques alimentaires locales à travers le pays.

« Nous sommes fiers de collaborer à nouveau avec Banques alimentaires Canada et nos généreux fournisseurs partenaires pour soutenir la Journée nationale du papier hygiénique et aider à assurer l’approvisionnement de ce produit essentiel aux familles et aux individus dans le besoin. C'est une façon modeste mais significative de contribuer au bien-être des personnes les plus vulnérables dans nos communautés à travers le pays, et c'est la raison d'être de BUNZL POUR MIEUX FAIRE », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada.

Les antécédents de Banques alimentaires Canada de réalisation de projets transformateurs s'allient à l'engagement à l’engagement de Bunzl Canada envers la viabilité des collectivités, le réseau de distribution national et les relations de longue date avec les principaux fabricants de produits en papier. C’est un partenariat naturel pour cet effort visant à fournir des produits d’hygiène aux Canadiens dans le besoin et à mettre les familles dans une meilleure position pour acheter de la nourriture et d’autres produits essentiels.

« Tant de familles au Canada sont confrontées à des choix difficiles entre l’achat d’articles ménagers essentiels, y compris le papier hygiénique, et l’achat de nourriture », a déclaré Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats, Banques alimentaires Canada. « Grâce à Bunzl et à ses fournisseurs partenaires; ce don nous permettra de fournir des produits d'hygiène essentiels à nos voisins qui en ont le plus besoin. En soutenant ce besoin, nous atténuons le stress que subissent tant de personnes lorsqu’elles essaient d’acheter des articles ménagers essentiels. »

Pour plus d’informations sur la manière dont les individus et les entreprises peuvent contribuer à réduire l’insécurité alimentaire et donner les articles les plus nécessaires, veuillez contacter votre banque alimentaire locale ou visiter foodbankscanada.ca. Pour plus d’informations sur Bunzl Canada et son initiative BUNZL POUR MIEUX FAIRE, visitez bunzlcanada.ca/Bunzl-For-Better.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale chaque jour. L’entreprise offre à ses clients l’avantage d’un approvisionnement mondial, de création de nouveaux produits et d’une échelle nationale combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à St. Louis, Mo., est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d’externalisation basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à d’autres utilisateurs.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada assure un leadership national pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir la faim demain, en partenariat avec le réseau des banques alimentaires d’un océan à l’autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens qui souffrent d'insécurité alimentaire. Plus de 5 100 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui ont fait près de deux millions de visites à ces organismes en mars dernier, selon notre rapport Bilan-Faim 2023. Au cours des dix dernières années, en tant que système, nous avons approvisionné et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars de financement pour aider à maximiser l’impact collectif et renforcer la capacité locale, tout en plaidant pour réduire le besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

