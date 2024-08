Viridien démarre son premier projet d'envergure faisant appel à des OBN éparses dans le Golfe du Mexique

Paris, France – le 27 août 2024

Viridien a annoncé le démarrage du programme sismique multi-clients 3D fond de mer (OBN) de Laconia dans le Golfe du Mexique. Couvrant 330 blocs OCS dans les zones de Garden Banks et Keathley Canyon, le projet fait l’objet d’un financement de l'industrie. L'acquisition a commencé en juillet 2024 et les premières images seront disponibles au deuxième trimestre 2025.

Pour améliorer les images obtenues et les informations sur le sous-sol, cette étude enregistrera des données OBN à déports longs et champ azimutal complet et utilisera la Sercel TPS™ (Tuned Pulsed Source), une source sismique marine basse fréquence innovante et respectueuse de l'environnement. Ce jeu de données est parfaitement adapté à la technologie d'imagerie de pointe de Viridien telle que l'inversion élastique full-waveform (E-FWI), afin de maximiser l'imagerie du sous-sol et de mieux délimiter l’étendue des réservoirs.

Dechun Lin, EVP, Earth Data, Viridien, a déclaré : « Notre nouvelle étude OBN de Laconia démontre l'engagement continu de Viridien à soutenir l'industrie dans le Golfe du Mexique. Grâce à la solide combinaison des technologies mises en œuvre pour cette étude et propres à Viridien, nous fournirons des images de la plus haute qualité qui révéleront des détails sans précédent dans les couches pré-sel et des ressources potentielles jusqu'alors cachées. Cela revitalisera les données sous-jacentes et permettra une meilleure compréhension de la géologie complexe du sous-sol et des cibles profondes présentes sur la zone, afin d'aider à la fois l'exploration et le développement en cours des ressources énergétiques déjà

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

