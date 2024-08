Mavenir und Whitestack erweitern Ökosystem offener Netzwerkfunktionen

RICHARDSON, Texas, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von cloudnativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft von Netzwerken gestaltet, und Whitestack, ein Open-Source-basierter Entwickler von Telco-Cloud-Lösungen, geben heute den erfolgreichen Abschluss einer Technologieanpassung bekannt, die es ermöglicht, die cloudnative IMS-Lösung von Mavenir nahtlos in die Telco-Cloud-Plattform von Whitestack zu integrieren. Dies zeigt die zentrale Expertise von Mavenir bei der Ermöglichung von cloudnativen Bereitstellungen. Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen eines Einsatzes mit einem führenden Tier-1-Betreiber in Lateinamerika initiiert und nutzt die Leistungsfähigkeit und Performance des Intel Xeon-Prozessors und der Intel Ethernet-Technologie.



Ein grundlegender Aspekt der Cloud-Strategie von Mavenir besteht darin, Mobilfunkbetreibern die Möglichkeit zu geben, Telekommunikations-Workloads auf den cloudnativen Lösungen des Unternehmens zu implementieren. Die heutige Ankündigung markiert die vollständige Integration in die Telco-Cloud-Lösung von Whitestack, die Telekommunikationsbetreibern eine größere Auswahl an flexiblen Optionen für die Bereitstellung der Lösungen von Mavenir bietet, und unterstreicht die kontinuierliche Erweiterung des Telekommunikations-Ökosystems, das darauf abzielt, Betreiber von veralteten oder monolithischen Lösungen zu befreien.

Die beiden Unternehmen profitieren von der Dynamik der Branche, nachdem wichtige Betreiber die Einführung einer Cloud-Infrastruktur für kritische Netzwerkfunktionen angekündigt haben. Dieser Trend stößt bei traditionellen Betreibern auf großes Interesse. Um dieser klaren Nachfrage gerecht zu werden, bieten Mavenir und Whitestack ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Entscheidung für den Umstieg auf Cloud-Lösungen leicht macht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Integrationsprozess in einem angemessenen Zeitrahmen abgeschlossen haben, was zum Teil auf unsere Erfahrung mit anderen Telco Clouds und die Flexibilität von Whitestack bei der Anpassung ihrer Datenebenenkonfiguration zur Maximierung unserer Leistung zurückzuführen ist“, so Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für die Cloud-, KI- und IMS-Geschäftsstrategie von Mavenir. Er fügte hinzu: „Da die Branche auf Cloud-Infrastrukturen umstellt, müssen Cloud-Lösungen angepasst werden, um für Telekommunikations-Workloads geeignet zu sein“, so Brandon Larson. „Um dies zu erreichen, braucht es Unternehmen wie Mavenir, die über spezialisierte Fähigkeiten sowohl im Cloud- als auch im Telekommunikationsbereich verfügen.“

Die cloudnative IMS-Lösung von Mavenir basiert auf einer Microservices-Architektur, die Containerized Network Functions (CNFs) umfasst, die cloudnative-Prinzipien übernehmen und Sprachdienste anbieten, die die intrinsischen Vorteile von Kubernetes nutzen, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Diese Lösung wird auf der Telco-Cloud-Plattform von Whitestack unter einem automatisierten Bereitstellungsmodell ausgeführt.

„Einer der vielen entscheidenden Aspekte einer Telco-Cloud im Vergleich zu einer herkömmlichen privaten Cloud ist die Möglichkeit, fortschrittliche Techniken zur Beschleunigung der Netzwerkfunktionsleistung zu nutzen“, so José Miguel Guzmán, Telco/NFV Business Development Manager bei Whitestack. „Jede Anwendung hat ihr eigenes Verarbeitungs-, Speicher-, Festplatten- und Trafficprofil. In WhiteCloud haben wir eine granulare Kontrolle über diese Aspekte, so dass wir jedem VNF oder CNF die optimalen Hardware-Einstellungen zur Verfügung stellen können, um ihren Durchsatz zu maximieren, indem wir Server der alten und neuen Generation mischen und aufeinander abstimmen.“

„Serverkonfigurationen auf Basis von Intel Xeon-Prozessoren enthalten neue Funktionen, die den Benutzerverkehr beschleunigen sollen. In Kombination mit der Intel Infrastructure Power Manager-Software und dem Intel Ethernet E810-Controller ermöglichen diese Konfigurationen es Dienstanbietern, die Optimierung ihrer Infrastruktur in Bezug auf Leistung, Energieeffizienz und Platz im Rechenzentrum der Telekommunikationsbranche voranzutreiben“, so Alex Quach, VP Network and Edge Group von Intel.

Whitestack hat sich zu einem wichtigen Akteur im Bereich der offenen Infrastruktur in Lateinamerika entwickelt und beliefert Dutzende von Tier-1-Rechenzentren in der Region mit einer Telco-Cloud-Lösung, die auf Open-Source-Technologie basiert. Das Angebot umfasst Whitebox-Netzwerke, Hochleistungs-Optiksysteme und COTS-Server mit Intel Xeon-Prozessoren.

Mavenir, Whitestack und Intel werden am 3. September 2024 am Open Telco Cloud Summit 2024 in Mexiko-Stadt teilnehmen – melden Sie sich an, um persönlich oder virtuell dabei zu sein.

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

ÜBER MAVENIR

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com .

ÜBER WHITESTACK

Die Flaggschiff-Telco-Cloud-Lösung von Whitestack integriert sowohl VNFs (auf virtuellen Maschinen basierend) als auch CNFs (auf Containern basierend) unter Verwendung bewährter, branchenüblicher Bereitstellungsmodelle. Als die am weitesten verbreitete Telco-Cloud-Lösung in Lateinamerika verfügt sie über Zertifizierungen der Branchenriesen HPE und DELL, die eine erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten.

Die Open-Networking-Lösungen von Whitestack revolutionieren die Netzwerkinfrastruktur. Setzen Sie in offenen DC-Fabrics mit fortschrittlichen Spine-&-Leaf-Konfigurationen ein oder verbessern Sie optische Zugangs- und Aggregationsnetzwerke mit unseren hochmodernen offenen Switches (Whiteboxes). All dies wird nahtlos von unserem offenen SDN-Controller Whitesdn verwaltet, der eine beispiellose automatisierte Netzwerkbereitstellung ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.whitestack.com .

Mavenir – PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com