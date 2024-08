Le Musée canadien de la nature offre des ateliers scolaires virtuels gratuits

OTTAWA, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les enseignants de tout le Canada peuvent désormais accéder à des ateliers virtuels gratuits au Musée canadien de la nature.



Lancés en mars 2021, ces ateliers proposent des séances interactives en direct. Un éducateur ou une éducatrice du Musée guide les élèves dans l’exploration de sujets scientifiques, depuis n’importe quelle salle de classe au pays. Le contenu s’adapte aux programmes d’études de chaque province et territoire.

Depuis sa création, le programme payant de classes virtuelles a servi 10 000 élèves dans 212 écoles à travers le Canada.

« En rendant ces ateliers gratuits, nous facilitons l’accès à l’enseignement des sciences naturelles pour les écoles confrontées à des contraintes budgétaires », explique Angeline Laffin, vice-présidente, Expérience et Engagement du Musée canadien de la nature. « Nous visons à créer des expériences inclusives qui éveillent l’émerveillement et la curiosité envers la nature. »

Les trois ateliers virtuels gratuits s’énumèrent comme suit :

Aventure en bord de mer : Les élèves observent en temps réel les créatures des bassins de marée grâce à des caméras haute définition. Ils découvrent les défis de ces habitats et les adaptations étonnantes des étoiles de mer, oursins et anémones. Pour les 1re à 4e années et 6e année, selon la province ou le territoire, et les cycles élémentaires 1 et 2 au Québec.

Exploration des roches et des minéraux : Cet atelier initie les élèves à la géologie de façon interactive. Ils apprennent le cycle des roches, leurs types, les applications des minéraux, et à identifier des spécimens. Tels des géologues, ils « lisent » l’histoire des roches. Pour les 3e, 4e, 5e et 7e années, selon la région, et les cycles élémentaires 2 et 3, ainsi que secondaire 1 au Québec.

Les devinettes du corbeau : Les élèves mènent l’enquête dans la Galerie des oiseaux du musée. Ils analysent empreintes, plumes et sons pour découvrir les adaptations des oiseaux. Pour les 1re à 4e années et 6e année, selon la région, et les cycles élémentaires 1 et 2 au Québec.

Ces ateliers virtuels complètent l’offre en personne du Musée à Ottawa. Les deux formats proposent des expériences variées basées sur le programme scolaire.

« Nos ateliers visent à éveiller la curiosité, stimuler l’esprit critique et cultiver l’amour de la science », explique Dana Albright, responsable de la programmation du Musée. » Les enseignants plongent dans l’univers des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques – ou STIM – grâce à de véritables spécimens et à l’expertise scientifique du musée. Cette expérience éducative authentique transporte le musée directement dans la salle de classe. »

Pour plus d’informations et vous inscrire, visitez nature.ca/ateliers.

Nous remercions la Fondation TD des amis de l’environnement pour leur généreux appui à la programmation scolaire du Musée canadien de la nature.

L'atelier virtuel Les devinettes du corbeau a été élaboré et est offert gratuitement grâce au soutien généreux de la Jane Atkinson Smith Foundation.

NOTEZ : Des images en haute résolution sont disponibles sur demande.

Au sujet du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de 15 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et son dynamique site Web, nature.ca.

Informations pour les médias :

Laura McEwen

Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-7142

lmcewen@nature.ca

Dan Smythe

Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-9253

dsmythe@nature.ca