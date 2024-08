WSP reconnue comme un chef de file des services-conseils en environnement par une firme de recherche indépendante

MONTRÉAL, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus grandes et plus importantes firmes de services professionnels au monde, est fière d’avoir été reconnue comme un chef de file des services environnementaux selon une étude réalisée par Verdantix, une firme de recherche indépendante.



Le rapport intitulé « Green Quadrant: Environmental Services 2024 » fournit une analyse comparative des firmes de consultation en environnement qui offrent des services stratégiques, techniques et de mise en œuvre. WSP fait partie du quadrant des leaders, qui souligne les capacités de conseil les plus complètes en matière de services environnementaux. Le rapport souligne « les niveaux inégalés de ressources en consultation dont dispose WSP pour relever des défis environnementaux complexes. »

« WSP est remplie de fierté de s’être démarquée comme une entreprise de premier plan en matière de services-conseils environnementaux dans le cadre de l’analyse indépendante menée par Verdantix alors que nous œuvrons à restaurer et à protéger l’environnement bâti et naturel pour les générations futures », souligne André-Martin Bouchard, directeur mondial, Sciences de la Terre et environnement, et directeur exécutif mondial, ESG chez WSP. « Grâce à l’expertise de classe mondiale de nos 23 000 professionnels en environnement dont les compétences couvrent l’éventail complet des disciplines environnementales et à notre approche dans le cadre du programme Conçu pour l’avenirMC1, nous offrons des solutions durables complètes qui préparent nos clients et nos communautés pour les années à venir. »

Plus particulièrement, à la suite d’un processus détaillé fondé sur des faits, l’analyse Green Quadrant de Verdantix a permis d’établir que WSP « apporte une expertise de premier plan et des ressources importantes en services-conseils pour les projets environnementaux » et a salué ses forces dans les trois domaines suivants :

Importantes ressources internes permettant d’offrir aux clients des solutions durables en environnement. L’évaluation a fait ressortir le rôle de partenaire que joue WSP auprès de ses clients dans le cadre de « projets ambitieux et de grande envergure avec une vision de la durabilité à long terme ».

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 69 300 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a généré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

