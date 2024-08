De Agfa-Gevaert Groep in het tweede kwartaal van 2024: degelijk kwartaal, aangedreven door de groeimotoren - gereglementeerde informatie - voorkennis

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

28-08-2024 - 7:45 uur CET



De Agfa-Gevaert Groep in het tweede kwartaal van 2024: degelijk kwartaal, aangedreven door de groeimotoren

HealthCare IT: Hoogste order intake ooit per kwartaal: 22% stijging in 12 maanden lopende order intake tegenover het voorgaande jaar, vooral op basis van cloud-contracten

Digital Print & Chemicals: Aanhoudende groei met dubbele cijfers voor Green Hydrogen Solutions Digital Printing Solutions: omzetgroei en sterke verbetering rendabiliteit Filmactiviteiten: voortdurende druk van macro-economische omstandigheden

Radiology Solutions: Voortgezette reorganisatie van go-to-market-processen voor medische film in China

Programma om het concurrentievermogen van de filmgerelateerde business te verbeteren door transformatie van de toeleveringsketen en de activiteiten – tegen eind 2027 een kostenverlaging met 50 miljoen euro verwacht

Aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 22 miljoen euro

Nettowinst van 5 miljoen euro





Mortsel (België), 28 augustus 2024 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2024.

"De groeimotoren van de divisie Digital Print & Chemicals boekten een gezonde omzetgroei. In HealthCare IT noteerden we het hoogste order intake-volume ooit, gebaseerd op ons cloud-aanbod en op het aantrekken van nieuwe klanten. Bovendien zagen we een aanzienlijke kwartaal-op-kwartaal verbetering van de rendabiliteit in alle activiteitsgebieden. Als onderdeel van onze strategie om mature markten optimaal te beheren voor cash, lanceerden we onlangs een transformatieprogramma om de competitiviteit van onze filmgerelateerde activiteiten te verbeteren. Het programma heeft als doel de kostenbasis van de filmbusiness tegen eind 2027 structureel met 50 miljoen euro te verlagen," zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.



in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie (excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

evolutie (excl.wisselkoers) OMZET HealthCare IT 58 62 -6,4% (-6,9%) 109 119 -8,7% (-8,6%) Digital Print & Chemicals 112 104 7,7% (8,4%) 203 200 1,3% (2,1%) Radiology Solutions 98 103 -4,6% (-4,8%) 185 205 -9,9% (-9,2%) Contractor Operations and Services – former Offset 18 18 1,0% (1,0%) 39 32 22,0% (22,0%) GROEP 286 287 -0,2% (-0,1%) 536 557 -3,8% (-3,2%) AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 5,6 4,6 23,9% 6,9 7,3 -4,6% Digital Print & Chemicals 11,6 2,7 334,5% 12,6 9,2 36,4% Radiology Solutions 7,1 9,9 -28,6% 6,3 16,3 -61,6% Contractor Operations and Services – former Offset 1,2 0,3 276,1% 5,0 1,6 206,9% Unallocated (3,1) (3,9) (6,7) (7,9) GROEP 22 13 67.1% 24 27 -9,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 8-9.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

Evolutie (excl. wissekoers) Omzet 286 287 -0,2% (-0,1%) 536 557 -3,8% (-3,2%) Brutowinst (*) 96 87 10,8% 171 173 -1,5% % van de omzet 33,5% 30,2% 31,8% 31,1% Aangepaste EBITDA (*) 22 13 67,1% 24 27 -9,0% % van de omzet 7,9% 4,7% 4,5% 4,8% Aangepaste EBIT(*) 12 2 517,6% 3 4 -23,4% % van de omzet 4,2% 0,7% 0,6% 0,7% Nettoresultaat 5 (14) (17) (81) Winst uit voortgezette activiteiten (1) (17) (17) (37) Winst uit beëindigde activiteiten 5 3 - (43)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

Na een seizoensgebonden zwakker eerste kwartaal van 2024, bleef de omzet van de Agfa-Gevaert Groep (exclusief wisselkoerseffecten) stabiel in het tweede kwartaal, op basis van de opleving van de verkoop van de groeimotor Digital Printing Solutions. Green Hydrogen Solutions zette zijn omzetgroei voort, terwijl de omzet van HealthCare IT begon aan te trekken na het zwakke eerste kwartaal. De traditionele filmactiviteiten bleven onder druk staan door de zwakte in de elektronicamarkt en de nieuwe centrale aankooppraktijken en Agfa’s gerelateerde reorganisatie voor medische film in China.

De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 30,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 33,5%.

De aangepaste EBITDA steeg tot 22 miljoen euro (7,9% van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 5 miljoen euro, tegenover 10 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2023.

De nettofinancieringskosten bedroegen 8 miljoen euro.

De belastingkosten daalden tot 0 miljoen euro tegenover 4 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettowinst van 5 miljoen euro.



Balans en kasstroom

De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van 47 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024 tot 99 miljoen euro.

Het werkkapitaal (inclusief CONOPS) kwam uit op tot 33% van de omzet in het tweede kwartaal van 2024. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 381 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 tot 369 miljoen euro. Het werkkapitaal werd beïnvloed door de gewoonlijke seizoensgebonden voorraadopbouw, de vrachtproblemen in het Midden-Oosten en de zilverprijsimpact op de voorraden.

In het tweede kwartaal van 2024 genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 40 miljoen euro.



Vooruitzichten

In 2024 verwacht de Agfa-Gevaert Groep een voortzetting van de trends van het voorgaande jaar, met een aanhoudende groei en verdere rendabiliteitsverbeteringen voor de groeimotoren. Voorts wordt verwacht dat de zwakte in Radiology Solutions zal aanhouden, met een bijkomende impact van de hoge zilverprijzen.

Vooruitzichten voor 2024 per divisie:

HealthCare IT: Een verdere vooruitgang in de rendabiliteit wordt verwacht, hoewel sterke investeringen in cloud-technologie op de planning staan. Hetzelfde patroon als in het voorgaande jaar wordt verwacht. Voor het volledige jaar verwacht de divisie een toename van om en bij de 15 tot 20% in de 12 maanden lopende order intake.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een aanzienlijke omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions.

Radiology Solutions: Verwacht wordt dat de vooruitgang voor Direct Radiography zich zal doorzetten, maar dit zal naar verwachting niet volstaan om de impact van de filmmarktevolutie te compenseren.



Van de situatie op het vlak van werkkapitaal wordt verwacht dat ze zich tegen eind 2024 zal normaliseren.

De openstaande vordering in verband met de verkoop van de divisie Offset Solutions aan Aurelius Group staat nog gedeeltelijk ter discussie. Het geschil is voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige, die de definitieve aankoopprijs zal moeten vaststellen. De conclusie wordt op zijn vroegst verwacht in september 2024, de definitieve betaling wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024.

HealthCare IT

in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 58 62 -6,4% (-6,9%) 109 119 -8,7% (-8,6%) Aangepaste EBITDA (*) 5,6 4,6 23,9% 6,9 7,3 -4,6% % van de omzet 9,7% 7,3% 6,4% 6,1% Aangepaste EBIT (*) 3,8 2,7 37,9% 3,2 3,7 -13,7% % van de omzet 6,5% 4,4% 2,9% 3,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

Het versnelde marktmomentum in de eerste helft van 2024 droeg bij tot een aanzienlijk order intake-volume (exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten) in het tweede kwartaal, in feite het hoogste ooit genoteerd. Vooral op basis van cloud-gerelateerde contracten noteerde de divisie een stijging van 22% in de 12 maanden lopende order intake, van 126 miljoen euro een jaar eerder naar 153 miljoen euro. 41% van de totale order intake in het tweede kwartaal is cloud-gerelateerd. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 35% van de totale order intake in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal is 58% van de totale order intake gelinkt aan projectcontracten en 42% aan contracten met terugkerende inkomsten.

Met een marktvraag die snel verschuift richting cloud-oplossingen (grotere deals, langere looptijd van contracten, terugkerende inkomsten versus projectinkomsten), is de vraag naar hardware afgenomen en het volume van terugkerende inkomsten (versus projectinkomsten) toegenomen. Hierdoor daalde de omzet van de divisie met 6,9% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 (exclusief wisselkoerseffecten). Het grootste deel van de omzetdaling heeft betrekking op hardware, wat samengaat met een verschuiving naar cloud-technologie. Aangezien een steeds groter deel van de totale order intake betrekking heeft op terugkerende inkomsten, zal de hoge order intake zich niet onmiddellijk vertalen in een hogere omzet in de komende kwartalen.

Dankzij de hogere servicecontributie en gunstige productmixeffecten verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 43,5% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 46,6%. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde van 7,3% tot 9,7%.

Na de introductie van Enterprise Imaging Cloud op RSNA in november vorig jaar, heeft Agfa HealthCare een groeiend en gestaag momentum ervaren in de gezondheidszorgmarkt, wat zich vertaalt in een versnelde vraag naar nieuwe op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-contracten.

Begin juni kondigde Agfa HealthCare de ondertekening aan van een belangrijke nieuwe overeenkomst met Alliance Medical voor de implementatie van een geavanceerde op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-oplossing in 120 vestigingen van Alliance Medical in het Verenigd Koninkrijk.

Later die maand werd Agfa HealthCare Enterprise Imaging Cloud geselecteerd om een Noord-Amerikaans regionaal gezondheidssysteem met 1,4 miljoen patiënten te bedienen als oplossing voor medische beeldvorming in de hele regio. Het systeem werd gekozen omdat het een kant-en-klaar platform kan leveren dat de beperkingen van de infrastructuur oplost en snelle toegang tot medische beelden biedt.

Andere belangrijke Enterprise Imaging-contracten werden getekend met onder andere St. Vincent's Private Hospital in Dublin, Ierland en Technoray, een vooraanstaand radiologiecentrum in Jordanië.

Innovatie-inspanningen: naar verwachting ter waarde van 10 miljoen euro in 2024-2025 – wordt gekapitaliseerd en komt bovenop de huidige O&O-uitgaven.

Het KLAS Research Enterprise Imaging Report 2024 stelt dat Agfa HealthCare vooruitgang boekt op het vlak van relaties en levering. Het toont aan dat Agfa HealthCare het voorbije jaar belangrijke stappen heeft gezet als Enterprise Imaging-partner.



Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 112 104 7,7% (8,4%) 203 200 1,3% (2,1%) Aangepaste EBITDA (*) 11,6 2,7 334,5% 12,6 9,2 36,4% % van de omzet 10,4% 2,6% 6,2% 4,6% Aangepaste EBIT (*) 7,4 (1,7) 4,4 1,3 230,2% % van de omzet 6,6% -1,7% 2,2% 0,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

Digital Printing Solutions

De omzet van de Digital Printing Solutions-activiteiten groeide met 8% tegenover het tweede kwartaal van 2023.

De inktenbusiness groeide met 24% dankzij hogere verkoopcijfers over alle segmenten heen en dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets.

Eerste effecten van de recente productintroducties en van het wereldwijde strategische partnerschap voor digitale drukapparatuur tussen Agfa en EFI. Op basis van deze elementen verwacht Agfa in de tweede jaarhelft toenemend momentum voor zijn digitale drukportfolio.

In het Verenigd Koninkrijk is de eerste SpeedSet Orca-installatie bij Delta Display goed gevorderd. De printproductie is nu een feit.

Agfa ontving prestigieuze European Digital Press Association (EDP) Awards voor twee van zijn recent geïntroduceerde inkjetinnovaties: Anapurna Ciervo H3200 – categorie Flatbed/Hybrid printer < 150m²/u SpeedSet Orca 1060 – categorie Folding Carton, Digital/Hybrid

The Delta Group - een van de grootste drukkers van point of sales-materiaal en display graphics in het Verenigd Koninkrijk - investeerde in twee Tauro grootformaatprinters. Eerder dit jaar werd The Delta Group de eerste officiële klant voor Agfa's SpeedSet Orca 1060 single-pass inkjetpers.

Green Hydrogen Solutions

De omzet van ZIRFON steeg met 62% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023, onder impuls van de veelbelovende groene waterstofmarkt. De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. Verdere verbetering van de productie-efficiëntie.

De marktontwikkelingen zijn de laatste 12 maanden wereldwijd vertraagd door het uitstellen van definitieve investeringsbeslissingen bij klanten. Met deze uitgestelde implementaties werd echter rekening gehouden in Agfa's businessplan, waarvoor de onderneming een voorzichtige aanpak heeft gekozen.

Het algemene marktmomentum is aan het verbeteren met een toenemende interesse in alkalische waterelektrolyseprojecten voor groene waterstof in Noord-Amerika, India en het Midden-Oosten. Ook worden er belangrijke investeringen verwacht in Europa dankzij nieuwe door IPCEI en de Waterstofbank gefinancierde projecten.



Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 8,4% (zonder wisselkoerseffecten).

Aanhoudende groei voor Green Hydrogen Solutions, met aanzienlijke vooruitgang in winstgevendheid dankzij verbeterde productie-efficiëntie.

De omzet van Digital Printing Solutions groeide met 8%. De omzet van de inktbusiness groeide met 24% tegenover Q2 2023, deels door het lopende programma om voormalige Inca-klanten te converteren naar Agfa's inktsets. De verkoop van drukapparatuur begon aan te trekken na de lancering van nieuwe producten en de samenwerking met EFI.

De zwakte in de elektronica-industrie bleef de volumes van de geleidende ORGACON-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen beïnvloeden.

De brutowinstmarge van de divisie verbeterde sterk van 24,1% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 31,9%, deels dankzij de verbeterde productie-efficiëntie.

De recurrente EBITDA-marge van de divisie steeg van 2,6% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 10,4%.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 98 103 -4,6% (-4,8%) 185 205 -9,9% (-9,2%) Aangepaste EBITDA (*) 7,1 9,9 -28,6% 6,3 16,3 -61,6% % van de omzet 7,2% 9,6% 3,4% 8,0% Aangepaste EBIT (*) 3,4 4,9 -31,3% (1,4) 7,1 % van de omzet 3,4% 4,8% -0,8% 3,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

De geleidelijke implementatie van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken bleef een impact hebben op de medische filmbusiness. Agfa ging door met de reorganisatie van zijn go-to-market-aanpak in dat land. Recent werd een nieuwe President for Radiology Solutions in Greater China aangesteld. Tevens werd een nieuwe verkooporganisatie opgericht.

De Direct Radiography-business boekte een omzetstijging van om en bij de 5%, deels dankzij de opleving van de business in Noord-Amerika. In Europa leiden consolidaties in zorggroepen tot uitgestelde investeringsplannen, terwijl een aanhoudende trend naar grote aanbestedingen zorgt voor grotere fluctuaties tussen kwartalen.

Op het UKIO 2024 evenement toonde Agfa zijn innovatieve DensityScan tool, aangedreven door de Bone Health software van IBEX Innovations Ltd. DensityScan geeft de mogelijkheid om bij een gewoon röntgenonderzoek patiënten te identificeren die een risico lopen op osteoporose en die baat zouden kunnen hebben bij een botdichtheidsscan.

De rendabiliteit van de divisie werd in het tweede kwartaal negatief beïnvloed door de volumedaling. Dit werd deels gecompenseerd door maatregelen om de kosten onder controle te houden en om de business te stroomlijnen. De brutowinstmarge van de divisie daalde licht van 32,5% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 32,0%. In het eerste kwartaal van 2024 lag de marge op 26,3%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 9,6% van de omzet in het tweede kwartaal van 2023 tot 7,2% (min 0,8% in het Q1 2024).

Verwacht wordt dat de voordelen van het hoger genoemde programma om de kostenbasis van Agfa’s filmactiviteiten structureel te verlagen vanaf 2025 zichtbaar zullen worden.



Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q2 2024

Q2 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) H1 2024

H1 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 18 18 1,0% (1,0%) 39 32 22,0% (22,0%) Aangepaste EBITDA (*) 1,2 0,3 276,1% 5,0 1,6 206,9% % van de omzet 6,8% 1,8% 13,0% 5,2% Aangepaste EBIT (*) 0,6 0,1 706,0% 3,9 0,1 % van de omzet 3,5% 0,4% 9,9% 0,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Pascal Juéry, President en CEO verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek van niet-recurrente resultaten.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek van niet-recurrente resultaten. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen en worden gepresenteerd in overige bedrijfskosten.

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen en worden gepresenteerd in overige bedrijfskosten. Niet-recurrente resultaten : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze niet-recurrente resultaten omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze niet-recurrente resultaten omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘Reorganisatie en niet-recurrente resultaten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘Reorganisatie en niet-recurrente resultaten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Niet-recurrente resultaten’ of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Niet-recurrente resultaten’ of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Leaseverplichtingen-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel plus Leaseverplichtingen-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Leaseverplichtingen-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel plus Leaseverplichtingen-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzetverantwoording in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzetverantwoording in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgium

T +32 (0) 3 444 7124

E viviane.dictus@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.



Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q2 2024



Q2 2023



H1 2024





H1 2023

Opbrengsten 286 287 536 557 Kostprijs van verkopen (190) (200) (365) (384) Brutowinst 96 87 171 173 Verkoopkosten (42) (42) (82) (86) Algemene beheerskosten (34) (35) (67) (71) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (18) (19) (36) (39) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - - - 1 Overige bedrijfsopbrengsten 10 13 21 26 Overige bedrijfskosten (5) (11) (11) (20) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 7 (8) (4) (16) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) - (2) 1 Financieringsbaten 3 3 6 6 Financieringskosten (4) (3) (8) (5) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (6) (6) (12) (13) Overige financieringsbaten - - 1 2 Overige financieringskosten (7) (7) (13) (15) Nettofinancieringslasten (8) (6) (13) (12) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Winst (verlies) voor belastingen - (14) (17) (28) Winstbelastingen - (4) - (9) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (1) (17) (17) (37) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen 5 3 - (43) Winst (verlies) over de verslagperiode 5 (14) (17) (81) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming 5 (14) (17) (82) Minderheidsbelangen - - - 1 Winst uit bedrijfsactiviteiten 7 (8) (4) (16) Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (5) (10) (7) (20) Aangepaste EBIT 12 2 3 4 Gewone winst per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten - (0,11) (0,11) (0,24) Gewone winst per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten 0,03 0,02 - (0,29) Gewone winst per aandeel Group (€) – totaal 0,03 (0,09) (0,11) (0,53)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in juni 2023/juni 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q2 2024

Q2 2023



Winst (verlies) van de periode 5 (14) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten - (17) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 5 3 Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (5) 1 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 1 3 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit (6) (2) Kasstroomafdekkingen: - - Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - - Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen (5) 1 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten - 2 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten (6) (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (1) (13) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (14) Minderheidsbelangen - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan - (15) Aandeelhouders van de Onderneming - (15) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) 2 Aandeelhouders van de Onderneming (1) - Minderheidsbelangen - 2

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in juni 2023/juni 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

H1 2024

H1 2023



Winst (verlies) van de periode (17) (81) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (17) (37) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - (43) Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 3 (6) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 3 (4) Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit (1) (2) Kasstroomafdekkingen: (1) 2 Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen (1) 1 Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - 2 Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde (1) - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - - Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen 1 (4) Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten 2 (3) Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten (1) (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (15) (85) Aandeelhouders van de Onderneming (15) (87) Minderheidsbelangen - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (15) (40) Aandeelhouders van de Onderneming (15) (40) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) (45) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (46) Minderheidsbelangen - 2

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/06/2024



31/12/2023



Vaste activa 599 576 Goodwill 217 215 Immateriële activa 25 24 Materiële vaste activa 121 115 ‘Recht-op-gebruik’-activa 44 39 Investeringen in geassocieerde deelnemingen 1 1 Overige financiële activa 3 4 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 30 29 Handelsvorderingen 3 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 71 69 Overige activa 4 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 79 74 Vlottende activa 821 792 Voorraden 343 289 Handelsvorderingen 166 175 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 87 83 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 51 51 Overige belastingsvorderingen 25 20 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 22 31 Overige vorderingen 41 48 Overige vlottende activa 14 13 Derivaten 1 2 Geldmiddelen en kasequivalenten 69 77 Vaste activa aangehouden voor verkoop 2 2 TOTAAL ACTIVA 1.420 1.368





30/06/2024



31/12/2023



Eigen vermogen 381 396 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 380 395 Maatschappelijk kapitaal 187 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 927 945 Overige reserves (1) - Valutakoersverschillen (19) (22) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (925) (926) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 1 Langlopende verplichtingen 655 584 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 473 486 Overige personeelsbeloningen 6 5 Rentedragende verplichtingen 153 69 Voorzieningen 5 7 Uitgestelde belastingverplichtingen 9 9 Handelsschulden 1 3 Overige langlopende verplichtingen 8 4 Kortlopende verplichtingen 384 388 Rentedragende verplichtingen 15 14 Voorzieningen 13 13 Handelsschulden 130 132 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 98 97 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 22 23 Overige belastingverplichtingen 19 24 Overige te betalen posten 11 9 Personeelsbeloningen 72 73 Overige kortlopende verplichtingen 2 1 Derivaten 2 - TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.420 1.368



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q2 2024



Q2 2023 H1 2024



H1 2023

Winst (verlies) over de periode 5 (14) (17) (81) Winstbelastingen - 4 - 12 Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Nettofinancieringskosten 2 6 13 13 Bedrijfsresultaat 7 (4) (4) (56) Afschrijvingen 7 7 13 13 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 5 8 10 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en materiële vaste activa - - - - Bijzondere waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa - 4 - 7 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten - - - - Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve - - - 2 Overheids- en andere subsidies (1) (1) (2) (2) Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten 1 (3) 1 44 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 10 11 15 16 Opbouw van personeelsverplichtingen 9 10 26 30 Afwaarderingen/terugname op voorraden 3 3 5 8 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen - - - (1) Opbouw/terugname van voorzieningen 2 (1) 2 1 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 41 29 63 70 Wijziging in de voorraden (23) (2) (59) (34) Wijziging in de handelsvorderingen (9) (3) 9 (4) Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (2) (5) (3) (5) Wijziging in de werkkapitaalactiva (34) (10) (53) (42) Wijziging in de handelsschulden (4) 2 (4) (26) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten (2) (3) - 11 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (6) (1) (4) (15) Wijziging in het werkkapitaal (39) (11) (57) (57)





Q2 2024



Q2 2023 H1 2024

H1 2023

Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (42) (43) (63) (73) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (2) (7) (5) (12) Veranderingen in de leaseportfolio 5 - 9 10 Veranderingen in ander werkkapitaal 8 (8) - (21) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten - - 1 - Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten (30) (39) (52) (83) Betaalde belastingen - 1 (3) - Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (31) (37) (55) (83) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (10) Investeringsuitgaven (10) (8) (21) (14) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 1 1 1 Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen - (5) - (5) Overname van geassocieerde deelnemingen - (1) - (1) Ontvangen rente 3 3 6 6 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (7) (9) (14) (9) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - (5) - (5) Betaalde rente (4) (3) (8) (5) Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen - - - (9) Ontvangsten uit leningen 66 - 80 31 Terugbetalingen van leningen - (10) - (1) Betaling van leaseschulden (5) - (10) (12) Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten - (5) - (4) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald (1) (1) (2) - Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten 55 (19) 59 - waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 17 (65) (10) (92) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 50 108 77 138 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 17 (65) (10) (92) Impact van valutakoersverschillen - 1 1 (2) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 68 44 68 44

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2023 187 210 1.042 - (1) (2) (908) (9) 520 41 561 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (82) - - - - - (82) 1 (81) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 2 - (7) (5) 1 (4) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (82) - - 2 - (7) (87) 2 (85) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - (9) (9) Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - 11 - - - (11) - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap - - - - - - - - - (32) (32) Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - 11 - - - (11) - - (41) (41) Balans op 30 juni 2023 187 210 971 - (1) - (919) (16) 433 2 434 Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (17) - - - - - (17) - (17) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) (1) - 3 1 - 1 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (17) - (1) (1) - 3 (15) - (15) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 30 juni 2024 187 210 927 - (2) 1 (925) (19) 380 2 381

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q2 2024





Q2 2023

H1 2024





H1 2023

Aangepaste EBITDA 22 13 24 27 Werkkapitaal - netto (34) (12) (48) (43) CAPEX (10) (8) (21) (14) Voorzieningen & andere 2 (23) 7 (16) Belastingen - 1 (3) 1 Aangepaste Vrije Kasstromen (20) (28) (40) (45) Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (12) (7) (21) (20) Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (8) (10) (14) (21) Vrije Kasstromen (40) (45) (75) (86) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (5) (5) (10) (10) Ontvangsten uit leningen 66 (10) 80 31 Terugbetalingen van leningen - - - (1) Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Ontvangen rente 3 3 6 6 Betaalde rente (4) (3) (8) (5) Overige financiële stromen (2) (1) (2) (5) 58 (16) 66 20 Kasstromen uit voortgezette activiteiten 18 (61) (10) (66) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (10) Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - (5) - (5) Nettokasstromen van/(gebruikt in) financieringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Kasstromen uit beëindigde activiteiten - (5) - (26) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 17 (65) (10) (92)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q2 2024





Q2 2023

H1 2024





H1 2023

Segment Aangepaste EBIT 15 6 10 12 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (3) (4) (7) (8) Aangepaste EBIT 12 2 3 4 Reorganisatie (1) (1) (1) (5) Niet-recurrent (4) (9) (6) (15) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten 7 (8) (4) (16)

