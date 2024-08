Halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2024 fro FirstFarms A/S

Lave afgrødepriser og begrænset nedbør påvirker forventningerne for 2024



For første halvår fastholder FirstFarms EBITDA og hæver omsætningen med 8 % efter et godt halvår i den animalske produktion. Afgrøde – og griseproduktionen påvirker dog den samlede forventning til indtjeningen for 2024. FirstFarms nedjusterer derfor tidligere udmeldte forventninger med 20 mDKK for året. Nedjusteringen får ikke betydning for FirstFarms’ langsigtede målsætninger om vækst. FirstFarms har et stærkt økonomisk fundament og likviditetsberedskab.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2024.

Nøgletal H1

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 220 mDKK (2023: 203 mDKK)

Et EBITDA på 65 mDKK (2023: 67 mDKK)

Et EBIT på 35 mDKK (2023: 42 mDKK)

Et resultat før skat på 18 mDKK (2023: 39 mDKK)

Omsætningsstigningen på 8 % i forhold til samme periode sidste år skyldes primært øget salg af smågrise fra de nyopførte produktioner i Ungarn.

FirstFarms’ strategiske forretningsmodel med fokus på effektivitet i produktionen, cirkularitet, ejerskab af jord samt risikospredning på driftsgrene og geografi betyder, at vi leverer et acceptabelt EBITDA. Dog er indtjeningen før skat lavere end sidste år, primært som følge af et højt renteniveau og inflation, hvilket øger omkostningerne. Det er positivt at vi i 2024 har fået vanding på 1.300 hektar i Rumænien, som sikrer stabile afgrøder fremad, FirstFarms forventer at udvide arealerne under vanding fremadrettet.



Renteniveauet og finansielle omkostninger er som forventet. Vi forventer et faldende renteniveau fremadrettet.

”Jeg er tilfreds med at det lykkes os i H1 at fastholde et acceptabelt EBITDA og hæve omsætningen på trods af lave priser og manglende nedbør i afgrødeproduktionen., men selvfølgelig ærgerlig over at det påvirker vores forventninger for 2024” siger CEO Anders H. Nørgaard.

Gode stabile mælkepriser og godt halvår i griseproduktionen

Effektiviteten og produktiviteten er på et højt niveau i mælkeproduktionen, der har oplevet en produktionsfremgang på 4 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Prisen på mælk er høj og har været stigende i 2024, men er dog ikke på niveau med H1 2023.

Markedspriserne på smågrise og slagtegrise er på et godt niveau i H1. Grisepriserne er faldet siden 1. juli i år, men ligger fortsat på et acceptabelt niveau. Priserne ultimo året forventes at være på det nuværende niveau.



Omsætningen på små- og slagtegrise er i H1 2024 øget med 25 mDKK sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningsfremgangen skyldes FirstFarms to nye griseproduktioner i Ungarn.

Afgrøder udfordret i Europa

Afgrødeproduktionen er fortsat udfordret af lave priser i forhold til realiserede priser i 2023, dette påvirker indtjeningen negativt. Vi forventer dog let stigende priser fremadrettet. FirstFarms sælger netto 65 procent af afgrødeproduktionen. De resterende 35 procent anvendes til foder til vores dyr.



Høsten er endnu ikke overstået, men er kendetegnet ved geografiske udsving i udbytte og kvalitet primært som følge af begrænset nedbør. Dette påvirker vores resultatskabelse væsentligt på flere driftsenheder.

Jordporteføljen er blevet større

FirstFarms har i perioden udvidet sin jordportefølje med 325 hektar fordelt på opkøb i Rumænien og Slovakiet. Selskabet driver i alt 17.000 hektar jord. Vi anser landbrugsjord som et inflationssikkert realaktiv og selskabets landbrugsjord udgør en fjerdedel af balancesummen.

Fokus på bæredygtighed

Rejsen mod en stadig mere bæredygtig virksomhed fortsætter med reduktion af emissioner og forberedelse til CSRD og EU-taksonomilovgivningen samt fokus på implementering af de rette digitale værktøjer.

Forventninger til 2024

FirstFarms nedjusterer tidligere udmeldte forventninger med 20 mDKK for året til et EBITDA i intervallet 90 - 120 mDKK og et EBIT på 30 - 60 mDKK mod et realiseret EBITDA på 101 mDKK og et EBIT på 50 mDKK i 2023. Vi forventer stigende afgrødepriser i resten af 2024, grise- og mælkepriser på nuværende niveau. Grisepriser og afgrødepriser har i Q3, 2024 været faldende og samtidig har varme og begrænset nedbør påvirket den igangværende høst negativt.

Udmeldte forventninger 2024

mDKK



EBITDA



EBIT 28. august 2024(selskabsmeddelelse nr.10)

21. marts 2024 (selskabsmeddelelse nr. 5) 90-120

110-140 30-60

50-80

”Vores fokus på cirkularitet og risikospredning er den strategiske model, der sikrer, at vi år efter år leverer resultater – også når det er svært. Det bliver også den model, der skal hjælpe os med at nå vores langsigtede målsætninger,” siger Anders N. Nørgaard.

FirstFarms har som langsigtet mål at øge koncernens årlige omsætning til 750 mDKK og EBITDA til mindst 240 mDKK i 2028.

