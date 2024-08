Power Sustainable investit dans un projet solaire et de stockage d'EDF Renewables North America

TORONTO et SAN DIEGO, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Sustainable Energy Infrastructure Inc. (PSEI), le groupe d’investissement dans les infrastructures d’énergie renouvelable de Power Sustainable (PS), et EDF Renewables North America (EDF Renewables) ont annoncé aujourd’hui la clôture de la phase 1 d’un investissement stratégique par lequel PSEI a acquis une participation de 50 pour cent dans le projet Desert Quartzite Solar+Storage. Cet investissement a été réalisé en collaboration avec Potentia Renewables Inc. (Potentia), le développeur et opérateur intégré de PSEI. La dernière phase de l’investissement sera clôturée après l’achèvement du projet et son exploitation commerciale.



Desert Quartzite, situé dans le comté de Riverside, en Californie, est actuellement en construction. Ce site produira 300 mégawatts (MW) d’énergie solaire et sera aussi équipé d’un système de stockage d’énergie par batterie (SSEB) de 150 MW/4 heures. L’électricité produite sera livrée à Clean Power Alliance, l’agrégateur communautaire qui dessert 35 communautés dans les comtés de Los Angeles et de Ventura, dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie d’une durée de 20 ans. La construction devrait être achevée d’ici la fin de l’année, l’exploitation et la maintenance à long terme étant assurées par l’équipe d’optimisation des actifs d’EDF Renewables.

« Nous sommes ravis d’accroître notre présence sur le marché californien à grande échelle, a déclaré Pierre-Olivier Perras, associé directeur général de Power Sustainable Energy Infrastructure. Le processus de collaboration rapide témoigne de notre engagement mutuel à faire de ce partenariat une réussite. Il est clairement apparu au cours de notre processus de vérification diligente que l’équipe d’EDF Renewables est remarquable, et nous apprécions grandement le professionnalisme et l’expertise dont chaque service a fait preuve. »

Cet investissement, le plus important de PSEI à ce jour, s’ajoute au premier investissement sur le marché californien à grande échelle l’année dernière.

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre première transaction avec Power Sustainable Energy Infrastructure, a déclaré Hamed Baatout, vice-président, stratégie de désinvestissement et de portefeuille d’EDF Renewables. C’est formidable de travailler avec un partenaire qui partage notre vision : décarboniser l’énergie et promouvoir des pratiques durables. Nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Power Sustainable et EDF Renewables sur le projet Desert Quartzite Solar+Storage, a dit Jeremy Jagt, président, Potentia Renewables. Cet investissement souligne non seulement notre engagement à développer l’infrastructure d’énergie propre en Amérique du Nord, mais aussi notre volonté de fournir des solutions énergétiques durables et efficaces. Ensemble, nous contribuons à l’innovation qui soutient à la fois la gérance de l’environnement et les besoins énergétiques à long terme des communautés. »

À propos de Potentia Renewables:

Potentia Renewables Inc., une filiale de Power Sustainable, est une entreprise entièrement intégrée qui conçoit, gère et exploite des actifs d’énergie renouvelable. Potentia gère actuellement des projets éoliens et solaires générant plus de 1 300 MW d’énergie, et des projets de production de 3,5 gigawatts (GW) supplémentaires sont en cours de développement. Potentia gère le développement, la construction et l’exploitation des actifs renouvelables de la stratégie PSEI. Potentia est un important fournisseur d’énergie renouvelable en Amérique du Nord, idéalement positionné pour poursuivre une croissance substantielle. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.potentiarenewables.com .

À propos de Power Sustainable Energy Infrastructure:

Power Sustainable Energy Infrastructure (PSEI) est le groupe d’investissement de Power Sustainable axé sur les énergies renouvelables et les infrastructures connexes en Amérique du Nord, l’un des marchés d’investissements durables qui connaît la plus forte croissance. Son portefeuille diversifié contient des actifs d’exploitation stables, à long terme et générateurs de liquidités.

Grâce à ses deux filiales opérationnelles, Nautilus Solar et Potentia Renewables, PSEI a accès à une équipe dédiée de plus de 160 professionnels internes pour gérer le développement, la construction, le financement et l’exploitation d’actifs d’énergie renouvelable.

À propos de Power Sustainable:

Power Sustainable est un gestionnaire d’actifs alternatifs durables qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements concurrentiels et des résultats positifs en matière de développement durable. La firme offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs afin d’accélérer et de mettre à l’échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E), une société internationale de gestion et de portefeuille qui se concentre sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Avec un actif sous gestion de 3,9 milliards de dollars canadiens (en date du 30 juin 2024), Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l’adoption de solutions mondiales propres. Pour en savoir plus, consultez le compte LinkedIn et le site Web de Power Sustainable.

À propos de EDF Renewables North America

EDF Renewables North America est un producteur d’électricité indépendant et un prestataire de services leader sur le marché, fort de 35 ans d’expertise dans le domaine des énergies renouvelables. La société fournit de l’énergie à l’échelle du réseau : projets éoliens (sur terre et en mer), solaires photovoltaïques et de stockage; de l’énergie à l’échelle de la distribution : solaire et stockage; l’optimisation des actifs : expertise technique, opérationnelle et commerciale pour maximiser la performance des projets de production; et des solutions sur site, au moyen de la filiale PowerFlex de la société, offrant une gamme complète de solutions énergétiques sur site pour les clients commerciaux et industriels : solaire, stockage, recharge de VE, systèmes de gestion de l’énergie et microréseaux. Le portefeuille nord-américain d’EDF Renewables se compose de 18 GW de projets développés et de 14,6 GW de contrats de service. EDF Renewables North America est une filiale d’EDF Renewables, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe EDF. Pour plus d’information, visitez notre site web. Suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et X .

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Ian B. Cameron

Directeur des communications, Power Sustainable

438-308-7697

cameron@powersustainable.com

Sandi Briner

Vice-présidente, Marketing et communication, EDF Renewables

858-521- 3525

mediarelations@edf-re.com

Jennifer Tuck

Vice-présidente, Potentia Renewables

226-972-5521

jtuck@potentiarenewables.com