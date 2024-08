Mare Nostrum mécène du pongiste Maxime Thomas

depuis près de 15 ans

Grenoble, le 28 août 2024 – 18h30 – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, est depuis près de 15 ans le mécène de Maxime Thomas, sportif handisport de haut niveau, sélectionné pour représenter la France aux Jeux de cet été dans la discipline du tennis de table.

Un parcours remarquable

Maxime Thomas, âgé de 40 ans, paraplégique depuis l’âge de 15 ans, débute le tennis de table handisport en 2000 à sa sortie de l’hôpital. Sélectionné en équipe de France en 2003, il s’inspire des meilleurs joueurs qu’il côtoie, pour façonner son rêve. Il figure dans le top 5 mondial depuis 2007 et a remporté cinq médailles lors des 4 derniers Jeux.

Après une intervention lors d’un séminaire du Groupe, il rejoint Mare Nostrum en 2010 en tant que juriste dans le cadre d’un contrat d’insertion par le sport. La dimension humaine du Groupe et ses valeurs sportives ont séduit le sportif et lui ont permis de concilier durant 4 années, ses responsabilités professionnelles avec ses ambitions sportives, devenant rapidement un joueur de premier plan au niveau international. Aujourd’hui, Maxime est entrepreneur et consultant en entreprises.

Une collaboration pleine de sens

Depuis 2010, Mare Nostrum accompagne et soutien ce sportif de haut niveau en tant mécène lors de ses compétitions. Ce partenariat est le reflet des valeurs que prône Mare Nostrum : l'excellence, la détermination et l'engagement. En soutenant Maxime Thomas dans sa quête sportive, le Groupe souhaite non seulement célébrer son parcours exceptionnel mais aussi inspirer ses collaborateurs à poursuivre leurs passions et à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels.

"Nous sommes extrêmement fiers de Maxime et de tout ce qu'il a accompli. Son parcours est une source d'inspiration pour nous tous chez Mare Nostrum. Ce partenariat est une occasion unique de renforcer notre engagement envers le soutien des talents, tant au sein de notre entreprise qu'au-delà. Nous lui souhaitons le meilleur pour les Jeux et nous serons tous derrière lui pour l'encourager," a déclaré Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum.

