IBA publie ses résultats du premier semestre 2024

REVENUS DU GROUPE EN HAUSSE DE 21,9%

ACCELERATION DE LA CONVERSION DU CARNET DE COMMANDES EN PROTONTHÉRAPIE ET AUTRES ACCELERATEURS

FORTE AMELIORATION DE LA MARGE BRUTE ET REBIT À L’EQUILIBRE

Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 29 août 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour le premier semestre 2024.

(EUR 000)​ S1 2024 S1 2023 Variation Variation % Total Ventes et Prestations 206 452​ 169 418​ 37 034​ 21,9%​ Protonthérapie ​ 107 724​ 95 082​ 12 642​ 13,3%​ Autres Accélérateurs​ 70 078​ 41 354​ 28 724​ 69,5%​ Dosimétrie 28 649​ 32 982​ -4 333​ -13,1%​ REBITDA​ 6 776 -13 859 20 635 148,9% % des ventes 3,3% -8,2% REBIT​ 43 -20 296 20 339 100,2% % des ventes 0% -12,0% Résultat avant impôts -6 818 -22 656 15 838 69,9% % des ventes ​ -3,3% -13,4% RÉSULTAT NET -10 302 -27 263 16 961 62,2% % des ventes -5,0% -16,1%

Résumé financier

Chiffre d'affaires semestriel du Groupe en hausse de 21,9% à EUR 206,5 millions (S1 2023 : EUR 169,4 millions) soutenu par l’accélération de la conversion du carnet de commandes et l’augmentation des revenus des Services dans toutes les activités

Marge brute du Groupe en croissance de 33,8%, en hausse par rapport à 26,6% l’année dernière, soutenue par une plus grande proportion des revenus d’Autres Accélérateurs et une meilleure répartition des marges en Protonthérapie (PT)

REBIT du Groupe d’EUR 0,04 million, une forte amélioration par rapport à la même période de l'année dernière, réalisée par une combinaison de la conversion du carnet de commandes, de l'amélioration de la marge brute et de l'augmentation des revenus des Services

Prise de commandes du Groupe d’EUR 113,9 millions, dont EUR 34,9 millions pour la Protonthérapie (PT), EUR 47.5 millions pour les Autres Accélérateurs et EUR 31.5 millions pour la Dosimétrie.

La conversion du carnet de commandes a fortement accéléré, néanmoins le carnet de commandes d'équipements et d’upgrades totalise toujours EUR 715 millions (2023 : EUR 720 millions). Le carnet de commandes du Groupe pour les Équipements et les Services reste élevé, à EUR 1,4 milliard.

Les revenus des Services en PT et Autres Accélérateurs ont augmenté de 8,8 %.

Perte nette du Groupe d’EUR 10,3 millions (S1 2023 : perte d’EUR 27,3 millions).

Bilan sain avec EUR 60,2 millions de trésorerie brute et EUR 21,7 millions de trésorerie nette. La position de trésorerie reflète une forte activité d'approvisionnement et de conversion du carnet de commandes au cours de la période. EUR 60 millions de lignes de crédit à court terme non utilisées sont disponibles à la fin de la période.

Réitération des prévisions à moyen terme.

Résumé des activités

14 systèmes Autres Accélérateurs vendus au premier semestre, une augmentation significative par rapport à l’année précédente (1 er semestre 2023 : 8 systèmes)

semestre 2023 : 8 systèmes) Un système Proteus ® ONE 1 vendu au cours de ce semestre au Connecticut Proton Therapy Center (S1 2023 : deux systèmes Proteus ® ONE et un système Proteus ® PLUS 1 ) et un lot partiel d'équipements Proteus ® PLUS vendu à CGN.

ONE vendu au cours de ce semestre au Connecticut Proton Therapy Center (S1 2023 : deux systèmes Proteus ONE et un système Proteus PLUS ) et un lot partiel d'équipements Proteus PLUS vendu à CGN. Après la clôture de la période, signature d’un Protocole d'Accord avec University of Pennsylvania Health System pour deux solutions de protonthérapie Proteus ® ONE

ONE 35 projets de protonthérapie sont en cours de construction ou d'installation à la fin de la période, avec une bonne progression des grands projets espagnols et chinois.

Forte performance de Solutions Industrielles, avec une excellente conversion du carnet de commandes et une croissance des revenus issus des Services.

Acquisition par Dosimétrie de la société californienne RadCal Corporation, spécialisée dans l'assurance qualité pour l'imagerie médicale.

PanTera, la coentreprise d'IBA et du SCK CEN, a conclu quatre accords commerciaux pour la fourniture anticipée d'actinium-225 ( 225 Ac) sur un marché très actif.

Ac) sur un marché très actif. Renouvellement de la certification B Corp au cours de la période, avec un score nettement amélioré à 114 points (2021 : 90 points), ce qui place le Groupe dans le top 10 % des entreprises ayant cette certification au niveau mondial.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Au cours de ce premier semestre, nous avons fait d'excellents progrès dans l'accélération de la conversion du carnet de commandes. Les Autres Accélérateurs ont connu un premier semestre particulièrement solide, avec un nombre élevé de systèmes vendus, une forte conversion du carnet de commandes et des revenus de Services en hausse. Dans la division Protonthérapie, parallèlement à l'accélération de la livraison des projets, les marges se sont améliorées, les coûts des projets s'étant stabilisés après la forte inflation de l'année dernière. »

« Alors que l'activité Dosimétrie a été affectée au cours de la période par des effets de calendrier prévus, avec une conversion plus lente du carnet de commandes et des effets de marché au cours du premier semestre, nous nous attendons à ce qu’elle s'accélère lors du second semestre, stimulée également par l'acquisition de RadCal. Nous sommes par ailleurs satisfaits des progrès importants réalisés par notre coentreprise PanTera, qui vise à remédier à la pénurie mondiale d'actinium-225. »

« Après un premier semestre encourageant, notre solide pipeline dans toutes nos activités renforce notre confiance pour le reste de l'année et nous nous attendons à une pondération de la performance financière au second semestre. A plus long terme, nous continuons à remanier nos activités et à les doter d’une plus grande autonomie afin de pouvoir saisir les futures opportunités de croissance tout en préservant nos valeurs fondamentales. Nous nous engageons à produire des résultats solides tout en continuant à innover pour servir nos clients dans nos quatre secteurs d'activité. Par ailleurs, nous restons confiants quant à la réalisation de nos objectifs à moyen terme, des progrès importants ayant déjà été accomplis dans ce sens. »

Olivier Legrain, Chief Executive Officer, Henri de Romrée, Deputy Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présenteront les résultats des six premiers mois de l’année 2024 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 29 août 2024 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 533 540 829#)

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-half-year-2024-results-presentation-and-press-release peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

