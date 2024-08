Ontex brengt Dreamshield® 360º-technologie voor babybroekjes op de markt in Europa

Ontex heeft de Dreamshield 360º-technologie op de markt gelanceerd

Dreamshield 360º-technologie presteert sterk in onafhankelijke consumentenpanels

Aanhoudende marktgroei doordat consumenten overstappen van luiers naar babybroekjes

Aalst, België, 29 augustus 2024 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt met trots de commerciële lancering aan van babybroekjes met Dreamshield 360º-innovatie. De Dreamshield 360°-technologie - ontworpen met een unieke barrière voor vaste en vloeibare ontlasting en een 360°-pasvorm voor bescherming en comfort - is verkrijgbaar in de winkels in Duitsland. Andere markten volgen naarmate de productie in Ontex-fabrieken wordt opgevoerd.

Consumentenvoorkeur bevestigd in tests door consumentenpanels

Dreamshield 360º babybroekjes presteerden superieur in meerdere consumentenpanels ten opzichte van concurrerende producten. Consumenten spraken hun voorkeur uit voor Dreamshield 360º, met name voor absorptievermogen, de afwezigheid van lekken, droogheid en pasvorm. In een recent Frans onderzoek vond 65% van de consumenten het absorptievermogen van babyproducten uiterst belangrijk, terwijl 55% de noodzaak benadrukte om de babyhuid droog te houden en 62% comfort als een cruciale factor beschouwde. Dreamshield 360º blonk op al deze gebieden uit in consumentenpanels ten opzichte van concurrenten, waardoor de technologie een voetje voor krijgt bij zowel ouders als retailers.

De nieuwe reeks babybroekjes is voorzien van drievoudige lekbarrières en maakt gebruik van de gepatenteerde SeconDRY®-technologie van Ontex, wat zorgt voor een algehele antilekpasvorm en ultieme droogheid.

Sterke marktvraag naar babybroekjes

Ontex zag vorig jaar een sterke groei in de verkoop van babybroekjes en deze trend zet zich voort in 2024. De uitrol van de technologie voor babybroekjes is begonnen in Europa en er is ruimte voor uitbreiding naar andere regio's. De productie volgt de vraag van retailers in Europa, die de resultaten van Dreamshield 360º zagen in een Duitse consumentenpanel1 en zien hoe consumenten van luiers overstappen op babybroekjes, zowel in Europa als in Noord-Amerika.

Laurent Nielly, President van Ontex Europe, verklaarde: "Consumenten zien babybroekjes niet langer als een trainingstool, maar als een kwaliteitsproduct dat hun dagelijks leven dag en nacht gemakkelijker maakt. De Dreamshield 360°-innovatie stelt onze retail partners in staat om de volgende generatie babybroekjes te leveren die consumenten willen: babybroekjes die superieure bescherming en comfort bieden, ook ’s nachts en een goede optie zijn voor actieve baby’s."

1 Lab- en paneltest door onafhankelijk Hytec-lab in Duitsland, Q4 2023





