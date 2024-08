Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp laskee ohjeistustaan vuodelle 2024

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 29.8.2024 klo 9.00



Aspocomp Group Oyj laskee antamaansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2024. Yhtiö arvioi nyt, että Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto jää vuoden 2023 tasosta ja liiketulos jää selvästi vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.



Aiemmin (julkaistu 14.3.2024 ja toistettu 18.7.2024) Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.



Taloudellisen ohjeistuksen päivittämisen tausta

Liikevaihdon ja liiketuloksen ennustetta alennetaan johtuen viiveestä yhtiön tuotantokapasiteetin kasvattamisessa sekä piirilevyjen välitysliiketoiminnan kysynnän heikentymisestä. Liiketuloksen ennusteen heikentymiseen vaikuttavat liikevaihdon pienentymisen lisäksi uusien tuotteiden tuotannon ylösajo sekä liikevaihdon painottuminen edelleen katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin.



Puolivuotiskatsauksessa Aspocomp tiedotti saatujen tilausten kääntyneen kasvuun puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin osalta. Positiivinen kehitys on jatkunut Aspocompin tilauskannassa ja kasvunäkymät puolijohdeteollisuudessa ovat edelleen vahvat. Tilauskannan elpyessä Aspocomp lakkautti vuoden 2024 tammikuussa aloitetut lomautukset kesäkuussa ja aloitti heinäkuussa rekrytoinnit kapasiteetin kasvattamiseksi.



Uusi ohjeistus vuodelle 2024

Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon jäävän vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.



Aiempi ohjeistus vuodelle 2024 (julkaistu 14.3.2024 ja toistettu 18.7.2024)

Aspocomp arvioi aikaisemmin vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.



Aspocompin tammi-syyskuun 2024 osavuosikatsauksen julkistaminen

Aspocomp julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2024 keskiviikkona 30.10.2024 arviolta klo 9.00.





