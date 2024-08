Le Groupe Bonduelle annonce un projet de cession de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne

A propos du Groupe LSDH



Le GROUPE LSDH est une ETI familiale et indépendante aux valeurs fortes, Passion, Ambition, Humanité, qui s’est développé depuis plus d’un siècle dans le secteur des liquides alimentaires (lait, jus, boissons végétales, boissons aux fruits, …) et depuis 2014 dans le secteur des salades prêtes à l’emploi avec l’acquisition de la société LES CRUDETTES.

Aujourd’hui le GROUPE LSDH, avec son PÔLE LIQUIDE et son PÔLE VEGETAL, réalise un chiffre d’affaires de près de 1 200 M€ et emploie 2 300 collaborateurs, répartis sur les 9 sites de production du Groupe en France.







Pour en savoir plus : www.lsdh.fr