Nexans investit 15M€ dans son site de Bourg-en-Bresse pour renforcer sa production de câbles moyenne tension bas carbone

Nexans investit 15M€ dans son site historique de Bourg-en-Bresse pour accroître sa capacité de production de câbles moyenne tension bas carbone afin d’accompagner la croissance des besoins d'électrification en France et en Europe de l'Ouest.





Ce projet comprend l’installation de deux nouvelles lignes de production de dernière génération, ainsi que la modernisation du flux complet de fabrication, qui seront réalisées entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026.





Le Groupe renforce ainsi la capacité de production de câbles à enterrabilité directe renforcée EDRMAX®, reconnus pour leur facilité d’installation et la réduction de l’empreinte carbone du système de câblage qu’ils apportent.





Paris, le 29 août 2024 – Acteur clé de la transition énergétique, Nexans annonce un investissement de 15 millions d'euros dans son site de production de Bourg-en-Bresse, situé en Auvergne-Rhône-Alpes. Cet investissement permettra d’accroître la capacité de production de câbles moyenne tension (MT) du site afin d’accompagner les gestionnaires et les installateurs de réseaux de distribution, et alimenter les projets d'énergies renouvelables, dont les projets de parcs éoliens et solaires, en France et en Europe de l'Ouest.

À l’heure où la demande en électricité est croissante et que les enjeux qui lui sont liés sont cruciaux, Nexans confirme ainsi son rôle de partenaire majeur auprès des acteurs de la distribution électrique en Europe.

Cet investissement qui s’étale de 2024 à 2026 se traduira notamment par l'installation d'une nouvelle câbleuse de métallurgie capable de produire de nouvelles sections de câbles en aluminium plus importantes, dont le 400 mm². Nexans investira également dans une nouvelle ligne de triple extrusion XLPE, offrant la meilleure technologie de sa catégorie. Tous ces équipements seront opérationnels au premier semestre 2026.

Parallèlement, le Groupe modernisera une partie de son outil industriel, notamment les lignes de gainage et d'assemblage, afin d'améliorer la sécurité des salariés et la productivité du site. Par le biais de ces évolutions, Nexans entend aussi renforcer la production de ses câbles à enterrabilité directe renforcée1 EDRMAX®, reconnus pour faciliter les processus d’installation, réduire les coûts et minimiser l'empreinte carbone.

Des outils digitaux de pointe seront également intégrés dans les ateliers, renforçant la qualité des contrôles et l'expérience des collaborateurs. Cet effort de modernisation des processus vise à faire du site de Bourg-en-Bresse une usine digitalisée 4.0 au service d'une production locale et durable, particulièrement attractive pour les jeunes talents.

« C’est avec une grande fierté que nous annonçons cet investissement majeur de Nexans sur son site historique de Bourg-en-Bresse. Au-delà de maintenir nos standards élevés en matière de sécurité pour nos collaborateurs et de qualité de service pour nos clients, ces nouveaux équipements de production ultramodernes vont nous permettre de mieux répondre aux besoins évolutifs des grands acteurs du secteur de l‘énergie. Enfin, grâce à cette modernisation de l'usine, nous serons en mesure de leur proposer une offre constituée de câbles encore plus performants et faibles en émissions carbone. » indique Elyette Roux, Directrice Générale de la business unit Power distribution Cables & Accessories chez Nexans.

1 Les câbles EDR (Enterrabilité Directe Renforcée) sont enterrables sans apport de matériaux extérieurs quel que soit le type de sol rencontré, et renforcés grâce à une gaine polyéthylène supplémentaire.

