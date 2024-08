ImCheck obtient 20,18 millions d’euros de financement public dans le cadre du plan France 2030

ImCheck reçoit un financement non-dilutif significatif afin d’accélérer l’avancement de deux programmes innovants, dans le traitement des cancer et des maladies infectieuses, en ligne avec l’ambition de France 2030 : lancer 20 biomédicaments d’ici la fin de la décennie.



Marseille, France, 29 août 2024, 11h CEST – ImCheck Therapeutics annonce l’obtention d’un financement non-dilutif de 20,18 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projets « i-Démo » du plan France 2030, opéré par Bpifrance pour le compte de l’Etat français.

Ce financement soutiendra le développement d’ICT01, le candidat-médicament le plus avancé de la société, un anticorps monoclonal activateur des cellules T γ9δ2 actuellement en essais cliniques de phase I/IIa dans divers cancers d’origine solides et hématologiques. Il contribuera également à préparer l’entrée en essais cliniques d’ICT41 dans le domaine des maladies infectieuses.

« Nous sommes honorés de bénéficier du soutien du Plan d'Innovation France 2030, qui témoigne des progrès significatifs que nous avons réalisés au cours des dernières années ainsi que du potentiel de nos candidats-médicaments en immunothérapie. Notre approche est à la fois unique et polyvalente, nous permettant de cibler les tumeurs solides, les hémopathies malignes et les maladies infectieuses. Ce témoignage de confiance du gouvernement français et de Bpifrance dans notre approche et nos résultats conforte notre objectif : produire de nouveaux médicaments susceptibles d’améliorer significativement la prise en charge des patients », a déclaré Pierre d’Epenoux , président d’ImCheck Therapeutics. « Nous sommes impatients de communiquer prochainement les dernières données sur le développement clinique d’ICT01 ainsi que sur d’autres avancées de l’entreprise ».

Rosalie Maurisse, Responsable de l’Innovation Santé chez Bpifrance, a ajouté : « Dans le cadre de France 2030, Bpifrance accompagne les entreprises françaises de biotechnologie qui sont à la pointe de l'innovation dans le développement de médicaments et porteuses d'avancées médicales majeures. Les résultats cliniques d'ImCheck sont très encourageants et nous félicitons l'entreprise d’avoir obtenu ce financement destiné à accélérer le développement de deux de ses candidats-médicaments, parfaitement alignés sur les priorités du gouvernement français en matière de santé ».

ImCheck a été sélectionnée dans le cadre du programme French Tech 120 pour la cinquième année consécutive et a également été lauréate du programme French Tech 2030 en 2024, distinguant l'entreprise comme l'une des start-ups/scale-ups contribuant au rayonnement international de la France et l'une des rares sociétés à développer des thérapies innovantes. Ces distinctions, associées à un financement significatif apporté par un syndicat d’investisseurs internationaux de premier plan dans les sciences de la vie, ont permis à l'entreprise de développer son vaste portefeuille de produits, tant dans la recherche préclinique que dans le développement clinique.

A propos d’IMCHECK THERAPEUTICS

ImCheck Therapeutics conçoit et développe une nouvelle génération d'anticorps d’immunothérapie ciblant les butyrophilines, une nouvelle superfamille d'immunomodulateurs.

Son programme clinique phare, ICT01, illustre bien cette approche, avec un mécanisme d’action qui permet de moduler simultanément l’immunité innée et adaptative. Les anticorps activateurs "first-in-class" d’ImCheck pourraient permettre de produire des résultats cliniques supérieurs à ceux de la première génération d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, de surmonter la résistance observée avec ces agents. En outre, les anticorps antagonistes d'ImCheck sont actuellement évalués comme traitements potentiels dans différentes maladies auto-immunes et infectieuses.

ImCheck bénéficie du soutien du Professeur Daniel Olive (INSERM, CNRS, Institut Paoli-Calmettes, Aix-Marseille Université), un référent mondial dans le domaine des cellules T γ9δ2 et des butyrophilines, ainsi que de l’expérience d’une équipe de direction chevronnée et de l’engagement d’investisseurs américains et européens de premier plan.

Pour plus d’information: https://www.imchecktherapeutics.com/

À propos du Plan d'Investissement France 2030

Le Plan d'Investissement France 2030 incarne une double ambition : transformer des secteurs clés de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique, et espace) par l'innovation technologique, et positionner la France non seulement comme acteur mais comme leader dans le monde de demain. De la recherche fondamentale à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un nouveau produit ou service, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.

Sans précédent par son ampleur : 54 milliards d’euros seront investis pour garantir que nos entreprises, universités et organismes de recherche réussissent pleinement leur transition dans ces secteurs stratégiques. L'objectif est de leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde émergent, et de favoriser l'émergence de futurs leaders dans nos domaines d'excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux : allouer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l'économie, et 50% aux acteurs émergents, promouvant l'innovation sans effets négatifs sur l'environnement (conformément au principe du Do No Significant Harm).

Mise en œuvre collective : France 2030 est conçu et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour déterminer ses orientations stratégiques et ses actions phares. Les porteurs de projets sont invités à soumettre leurs candidatures à travers des procédures ouvertes, rigoureuses et sélectives pour bénéficier du soutien de l'État.

Piloté par le Secrétariat général pour l'investissement au nom du Premier ministre et mis en œuvre par l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr | https://presse.bpifrance.fr | @BpifrancePresse | @Bpifrance



