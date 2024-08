Verkkokauppa.com uudistaa organisaatiotaan toimintansa tehostamiseksi – yhtiö aloittaa muutosneuvottelut

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE - sisäpiiritieto 29.8.2024 klo 13.00

Verkkokauppa.com suunnittelee organisaatiorakenteensa kohdennettua uudistamista ja tehostamista. Suunniteltujen uudistuksien tavoitteena on varmistaa kannattava kasvu, riittävät ja oikeat resurssit strategisten hankkeiden edistämiseen, ostamisen ja valikoiman hallinnan kehittäminen sekä valmiudet teknologian hyödyntämiseen laajasti organisaatiossa.

”Strategianamme on vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon. Suunnitelluilla toimenpiteillä vahvistamme kilpailukykyämme toimintoja tehostaen. Organisaatiorakenteemme tulee vastata tulevaisuuden tarpeisiin”, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka avaa muutoksia.

Suunniteltujen muutosten läpiviemiseksi yhtiö käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Muutosneuvottelut alkavat 4.9.2024 ja niiden piirissä on noin 220 työntekijää. Suunnitellut muutokset saattavat johtaa enintään 45 henkilön työsuhteen päättymiseen.

Suunnitelluilla muutoksilla tavoitellaan noin 2,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstökustannuksiin. Säästöt toteutuvat täysimääräisenä vuonna 2025. Suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan neuvottelutuloksesta riippuen kirjattavan noin 1 miljoonan euron kertakustannus vuodelle 2024.

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

jesper.blomster@verkkokauppa.com

Puh. 040 570 3083

Marja Mäkinen, Head of investor relations and Corporate communications, Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

040 671 2999

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.