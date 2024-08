Gennemførsel af kapitalforhøjelser og korrektion af tidligere oplysninger

Selskabsmeddelelse nr. 20/2024

København, den 29. august 2024





Conferize A/S kan hermed meddele, at de tidligere annoncerede kapitalforhøjelser på DKK 4,7 mio. i forbindelse med selskabsmeddelelserne nr. 17/2024 og nr. 18/2024 nu er gennemført.

Selskabets aktiekapital udgør efter kapitalforhøjelsen nominelt DKK 9.835.622,33 fordelt på 983.562.233 aktier á nominelt DKK 0,01 eller multipla heraf.

Dette er en korrektion af de oplysninger, der blev givet i selskabsmeddelelse nr. 18/2024, hvor det fejlagtigt blev oplyst, at aktiekapitalen udgjorde DKK 10.571.675,25 fordelt på 1.057.167.525 aktier.

Betingelserne for lånerammen færdigforhandlet

Vi kan yderligere meddele, at betingelserne for den tidligere annoncerede låneramme nu er færdigforhandlet og på plads. Lånerammen vil styrke selskabets kapitalgrundlag betydeligt og sikre os de nødvendige ressourcer til at realisere vores strategiske mål. Betingelserne for lånerammen er som følger:

Løbetid: 24 måneder

24 måneder Låneramme: DKK 3 millioner

DKK 3 millioner Rente: 6% årligt

6% årligt Konverteringskurs: DKK 0,01 pr aktie

Denne låneramme giver Conferize A/S fleksibilitet til at imødekomme kapitalbehovet i de kommende måneder, samtidig med at det giver långiverne mulighed for at konvertere lånet til aktier. Ledelsen deltager med 40% af lånerammen.

Kapitalforhøjelserne og den færdigforhandlede låneramme understøtter selskabets udvikling samt sikrer vores langsigtede mål.

