NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT

ILLÉGAL DE LE FAIRE.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation ou une offre d'achat des Obligations (tel que ce terme est défini ci-dessous) aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte ou au profit de U.S. Persons (tel que défini dans la Regulation S du US Securities Act de 1933, telle qu’amendée (le « Securities Act »)). Les Obligations ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte ou au profit de U.S. Persons, sauf si elles sont enregistrées ou bénéficient d'une exemption d'enregistrement au titre du Securities Act. EssilorLuxottica n'a pas l'intention d'enregistrer une partie quelle qu’elle soit de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une offre au public des Obligations aux Etats-Unis.

Les Obligations ont été offertes à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive 2014/65/UE (telle qu’amendée, « MiFID II »). Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun Document d’Information Clé (« Key Information Document ») au titre du Règlement (UE) n°1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs »), n’a été et ne sera préparé.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes :

(i) un client de détail tel que défini au point (11) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou

(ii) un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du point (10) de l’article 4(1) de MiFID II.

EssilorLuxottica : Succès du placement d'une émission obligataire

de 2 milliards d'euros à 2,99 %1

Paris, France (29 août 2024 – 19h45) – EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody’s et A stable par S&P) a réalisé aujourd’hui avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant total de 2 milliards d'euros avec des maturités de 4,5 ans et 7,5 ans, assorties respectivement d’un coupon de 2,875 % et 3,00 % (les « Obligations ») soit un taux moyen de 2,99 % après couverture de risque.

Le livre d'ordres a atteint presque 5 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica.

Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux.

L’admission des Obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 septembre 2024.

Notes

1 Taux moyen après couverture de risque.

Pièce jointe