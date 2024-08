Les délégués de La Légion royale canadienne élisent un nouvel exécutif et contribuent à faire avancer leur programme

OTTAWA, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berkley Lawrence, de Terre-Neuve-et-Labrador, a été nommé nouveau président national de La Légion royale canadienne au cours du 49e Congrès national de l'organisme qui s'est tenu à Saint John, au Nouveau-Brunswick, du 25 au 28 août.



« Je suis fier du travail que notre organisation a accompli jusqu’à présent, et je me réjouis à l’idée d’une croissance plus positive alors que nous continuons de mettre l’accent sur les besoins de nos vétérans », a déclaré M. Lawrence lors de son installation comme nouveau président. « Je suis honoré d’avoir été élu. »

« Cela exige des années de service dévoué », a-t-il ajouté en remerciant les présidents qui l'ont précédé.

Parmi les autres personnes élues au sein du conseil exécutif, on retrouve le premier vice-président John Mahon et trois vice-présidents, soit Valerie MacGregor, Sharon McKeown et Garry Pond. Bruce Julian devient le président sortant, et le vice-amiral (à la retraite) Larry Murray demeure Grand Président de la Légion, un poste de conseiller pour lequel il a été désigné.

Ce sont près d'un millier de délégués qui ont pris connaissance de mises à jour nationales, telles que des informations sur l'augmentation du nombre de membres de la Légion et les manières avec lesquelles elle lutte contre les violations de la marque déposée liées à l’utilisation de l'image du coquelicot. Les délégués ont également voté sur les résolutions soumises, en provenance de l'ensemble du pays, et concernant les opérations et la défense des intérêts.

Vingt conférenciers invités ont abordé des sujets et des questions d'importance pour les membres de la Légion, allant de la gestion de la douleur aux chiens d'assistance pour les vétérans. Dans bien des cas, les délégués ont eu l'occasion de poser des questions et d'en apprendre davantage. Par exemple, on a demandé à l'adjudant-chef des Forces armées canadiennes (FAC), l'Adjuc Bob McCann, de communiquer l'information sur le soutien que la Légion pourrait offrir aux membres des FAC, plus tôt dans leur processus d'enrôlement, une requête à laquelle, en principe, il s'est rallié à donner suite.

De son côté, l'ombud des vétérans du Canada, le colonel (à la retraite) Mme Nishika Jardine, a exposé les mesures prises par son bureau pour inciter Anciens Combattants Canada (ACC) à simplifier ses communications avec les vétérans.

Mike Trauner, un ancien combattant de la mission canadienne en Afghanistan, a raconté avec émotion comment il a perdu ses deux jambes pendant son service, en détaillant les tâches difficiles que les membres des FAC sont tenus d'accomplir. Il a profité également de l’occasion pour rencontrer de nombreux délégués anciens combattants. « Partager mon histoire et entendre la leur, et y découvrir tout ce qu’on en a commun, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur », a-t-il admis.

La ministre des Anciens Combattants, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, a été la dernière conférencière principale; elle a fait le point sur le travail de son ministère, s'engageant à continuer de collaborer avec la Légion pour appuyer les vétérans et leurs familles.

Le Congrès national de la Légion a lieu tous les deux ans à divers endroits à travers le pays. Le prochain congrès national se tiendra pendant l'année qui verra à célébrer le centenaire de la Légion, du 22 au 26 août 2026, et ce, là même où la Légion a vu le jour, soit à Winnipeg, au Manitoba.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

