Le KFSHRC conclut sa participation à la conférence AMEE 2024 en Suisse

BÂLE, Suisse, 30 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (« KFSHRC ») a conclu avec succès sa participation à l’édition 2024 de la Conférence de l’Association pour l’éducation médicale en Europe (« AMEE » ), qui a débuté lundi dernier à Bâle, en Suisse. Cet événement de trois jours a permis au KFSHRC de présenter son expertise dans l’utilisation des dernières technologies en matière de formation médicale, notamment la simulation virtuelle et les outils d’apprentissage interactifs, à un public mondial d’experts et de spécialistes de la formation médicale et des soins de santé.

En tant que Sponsor Gold de l’AMEE 2024, le stand du KFSHRC a suscité un vif intérêt de la part des visiteurs et des experts qui y ont découvert des technologies innovantes en matière de formation médicale et se sont renseignés sur le rôle de l’hôpital dans la conception de programmes d’études universitaires. Ces programmes visent à former des professionnels de la santé hautement qualifiés, capables de répondre à l’évolution des besoins du secteur des soins de santé, tant au niveau local que mondial. Les visiteurs ont également participé à des discussions fructueuses avec les experts du KFSHRC sur l’avenir de la formation et des soins de santé.

Muhannad Kadi, directeur des communications et du marketing d’entreprise au KFSHRC, a déclaré que la participation de l’établissement en tant que Sponsor Gold à l’AMEE 2024 s’aligne sur son engagement à améliorer la communication avec les institutions de santé mondiales, à favoriser la collaboration et à promouvoir l’échange de connaissances en participant à des conférences et des événements internationaux de premier plan. Cette participation souligne également le rôle pionnier de l’hôpital en matière de formation médicale et réaffirme son engagement permanent en faveur des normes de qualité et d’innovation les plus avancées, conformément à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et au programme de transformation du secteur de la santé.

Le stand de l’hôpital accueillait des présentations visuelles interactives qui guidaient les visiteurs à travers les initiatives de recherche et de formation menées au sein de l’hôpital. Il a également mis en lumière les dernières pratiques cliniques en matière de médecine génomique et les programmes de formation proposés par le KFSHRC dans ce domaine.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre s’est classé premier u Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde par le magazine Newsweek.

