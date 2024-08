Les Ulis, le 30 août 2024 à 7H00





CA T1 2024-25 FISCAL LEXIBOOK : + 4,14% MALGRE UNE BAISSE DES VENTES DE JOUETS EN EUROPE DANS UN CONTEXTE DE CONSOMMATION MOROSE, GRÂCE À LA CROISSANCE DES VENTES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL (HORS EUROPE).

La croissance sur le chiffre d’affaires du T1 fiscal 2024-25 ressort en légère progression de +4,14% par rapport au T1 N-1 qui était en croissance de +1.14%. Le climat d’incertitude géopolitique en particulier en Europe et la baisse du pouvoir d’achat des clients pèsent sur la consommation. La baisse des ventes de 17% en Europe (hors France) est compensée par la croissance des ventes en France, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient grâce à des investissements marketing ciblés. La chute des ventes de jouets (-17%) sur un marché difficile est compensée par la croissance des ventes sur les produits électroniques pour enfants, notamment les produits audios, l’horlogerie et les appareils photos. Les licences continuent de performer. Les tensions sur les conditions de fret se confirment et impactent les ventes FOB, les clients préférant se tourner vers des ventes en domestique compte tenu de la forte augmentation des prix du transit, de l’allongement des délais d’acheminement depuis l’Asie et de l’évolution défavorable de la parité Euro vs Dollar US. Les ventes FOB diminuent ainsi de 46.7% alors que les ventes domestiques progressent de 27.5%. Le T2 2024-2025, après une progression de 12,9% en 2023-2024 est également espéré en légère croissance en fonction des livraisons de fin d’année et de l’évolution de la consommation. Les investissements publicitaires conséquents sur les nouveaux marchés et l’évolution très défavorable des tarifs de fret auront sur l’exercice un impact significatif sur le résultat d’exploitation et le résultat net.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2024 (période du 1er avril au 30 Juin).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Var 1er trimestre 5,08 6,93 7,01 7,3 +4,14% Dont FOB 1,31 2,22 2,21 1,18 -46,61% Dont Non FOB 3,77 4,71 4,8 6,12 +27,50% +4,14% Total 3 mois 5,08 6,93 7,01 7,3





La croissance sur le chiffre d’affaires du T1 fiscal 2024-25 ressort en légère progression de +4,14% par rapport au T1 N-1 qui était en croissance de +1.14%. Le climat d’incertitude géopolitique en particulier en Europe et la baisse du pouvoir d’achat des clients pèsent sur la consommation. La croissance des ventes en France est le fruit d’investissements publicitaires et de promotions ciblées, en particulier sur le réseau des spécialistes dont les ventes continuent à progresser sur l’hexagone.

La baisse des ventes de 17% en Europe (hors France) s’explique par une moindre consommation notamment en Allemagne et en Italie. Elle est compensée par la croissance des ventes en France, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient grâce à des investissements marketing pour lancer les nouveautés, conquérir des parts de marché et asseoir la notoriété de la marque sur des territoires où elle fait ses débuts.

La chute des ventes de jouets (-17%) sur un marché difficile est compensée par la croissance des ventes sur les produits électroniques pour enfants, notamment les produits audios, l’horlogerie et les appareils photos. Les licences continuent de performer et jouent une fois encore leur rôle de bouclier naturel.

Les tensions sur les conditions de fret se confirment et impactent les ventes FOB, les clients préférant se tourner vers des ventes en domestique compte tenu de la forte augmentation des prix du transit, de l’allongement des délais d’acheminement depuis l’Asie et de l’évolution défavorable de la parité euro vs dollar US. Les ventes FOB diminuent ainsi de 46.7% alors que les ventes domestiques progressent de 27.5%.

Perspectives :

Le T2 2024-2025, qui avait progressé de 12,9% en 2023-2024 est également espéré en légère croissance en fonction des livraisons de fin d’année et de l’évolution de la consommation.

Les investissements publicitaires sur les nouveaux marchés et l’évolution très défavorable des tarifs de fret auront sur l’exercice un impact significatif sur le résultat d’exploitation. Les prix des containers au départ de l’Asie vers l’Europe et les USA a en effet explosé pour revenir à des niveaux proches de ceux observés lors de la période de la pandémie et ce au moment où le Groupe expédie l’essentiel de ses marchandises. Sans possibilité d’ajuster les tarifs cette année, l’impact est inévitable sur le résultat d’exploitation et le résultat net.

Calendrier financier 2024/2025

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024-2025 : le 18 novembre 2024

Résultats semestriels au 30 septembre 2024 : le 02 décembre 2024

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024-2025 : le 17 février 2025

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024-2025 : le 19 mai 2025

Résultats annuels au 31 mars 2025 : le 30 juin 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2025 : le 30 juin 2025

A PROPOS DE LEXIBOOK

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN: FR0000033599 – ALLEX; ICB: 3743 – Consumer electronics.

Contacts

LEXIBOOK Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23 23 48 / aymericlecottier@lexibook.com

