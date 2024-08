Nordic Fibreboard AS 2024. aasta Ii kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2024. aasta 2. kvartalis 2,18 miljonit eurot, mis oli 8% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2023. aasta 2. kvartalis 2,01 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2024. aasta 2. kvartalis oli 2,17 miljonit eurot (2023. aasta 2. kvartalis 2,00 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2024. aasta 2. kvartalis oli 0,01 miljonit eurot (2023. aasta 2. kvartalis samuti 0,01 miljonit eurot).

Puitkiudplaatide müügitulu tõusu põhjuseks (2023. aasta 2. kvartalis võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga) on uute tööstusklientide lisandumine 2024. aastal. Ettevõtte peamine fookus on jätkuvalt uute klientide leidmisel, eesmärgiga laiendada kliendiportfelli ja leida uusi ärisuundi.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2024. aasta 2. kvartalis positiivne 217 tuhat eurot (2023. aasta 2. kvartalis positiivne 190 tuhat eurot). EBITDA rentaablus oli 2024. aasta 2. kvartalis 10% ning 2023. aasta 2. kvartalis 9%. Kontserni brutomarginaal oli nii 2024. aasta 2. kvartalis kui ka 2023. aasta 2. kvartalis 25%.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud ärikasum oli 2024. aasta 2. kvartalis 86 tuhat eurot ning ärirentaablus 4%, (2023. aasta 2. kvartalis ärikasum 69 tuhat eurot ning ärirentaablus 3%).

Kontserni 2024. aasta 2. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 23 tuhat eurot (2023. aasta 2. kvartalis: puhaskahjum 7 tuhat eurot). 2024. aasta 2. kvartali puhaskahjum sisaldas Nordic Fibreboard Ltd-le kuuluvatelt Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kahjumit summas 56 tuhat eurot (2023. aasta 2. kvartalis saadi TPD aktsiate ümberhindlusest kahjumit 19 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 Kiudplaadi tootmine ja müük 2 170 1 998 4 119 4 583 Kinnisvara haldamine 9 12 21 23 KOKKU 2 179 2 010 4 140 4 606

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 228 212 290 137 Kinnisvara haldamine (3) (4) (15) (17) Elimineerimine (8) (18) (5) (24) Kokku EBITDA 217 190 270 96 Erakorraline muu ärikulu 0 0 0 (406*) Põhivara kulum ja amortisatsioon (131) (121) (260) (244) Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 86 69 10 (554) Neto finantskulud (109) (76) (106) (50) PUHASKASUM/-KAHJUM (23) (7) (96) (604)

* koosneb ühekordsest kahjumist elektrienergia tagasimüügist elektriettevõttele.

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu 2024. aasta 2. kvartalis oli 2,17 miljonit eurot (2023. aasta 2. kvartalis 2,00 miljonit eurot. 2024. aasta 2. kvartali müügitulu kasvu peamiseks põhjuseks võrreldes 2023. aasta 2. kvartaliga oli uute tööstusklientide lisandumine. Müük Eestisse tõusis 2024. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48% ning müük Soome turule tõusis 43%.

2024. aasta 2. kvartalis ei olnud müügitulu Taani suurkliendilt, kelle osakaal moodustas 2023. aasta samal perioodil 22% kogumüügist. 2024. aasta 2. kvartalis on see osa müügitulust kompenseeritud uute tööstusklientide lisandumisega. Nendest suurim asub Hollandis, järgnevad Rootsi ja Poola ettevõtted. Need uued kliendid andsid 2024. aasta esimese poolaasta müügist 18%.

Nordic Fibreboard Ltd OÜ 2024. aasta 2. kvartali EBITDA oli positiivne 228 tuhat eurot (2023. aasta 2. kvartalis positiivne 212 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 Euroopa Liit 2 106 1 862 3 798 4 317 Lähis-Ida 41 28 57 28 Aasia 23 23 84 55 Aafrika 0 40 167 93 Teised 0 45 13 90 Kokku 2 170 1 998 4 119 4 583





Pärnu Riverside Development: kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab ja haldab kinnisvara Pärnus, Suur-Jõe tänav 48. Ettevõte pakub kinnistu ühes hoones äripindade renditeenust, millest saadud renditulu oli 2024. aasta teises kvartalis 9 tuhat eurot (2023 2. kv: 12 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2024. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 3 tuhat eurot (2023 2.kv: negatiivne 4 tuhat eurot).





TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic fibreboard Ltd

2024 aasta teise poolaasta majandusväljavaated ei ole oluliselt paranenud, kuigi piirkondlikud intressimäärade langetused võivad äritegevusele teatud positiivset mõju avaldada. Siiski on nende meetmete mõju peamiselt pikaajaline. Lähitulevikus jäävad meie suurimaks väljakutseks uute klientide ja turgude leidmine, millega aktiivselt tegeleme. Endiselt keskendume ka olemasolevatele turgudele ja võtmeklientide haldamisele, sest stabiilsus ja usaldusväärsus on turbulentsetes majandustingimustes üha enam hinnas.

Positiivse noodina Nordic Fibreboardi jaoks näitavad tulevikutrendid ja -väljavaated üha suuremat keskendumist rohelistele ja keskkonnasäästlikele lahendustele, nii ehitussektoris kui ka mitmetes teistes tööstusharudes, kuhu Nordic Fibreboard juba müüb või võiks potentsiaalselt oma tooteid müüa. Innovatsioon on selles protsessis võtmetähtsusega, pakkudes klientidele lahendusi, mis vastavad üha rangematele keskkonnanõuetele ja tarbijate keskkonnasäästlike eelistuste kasvule.

Ärilise analüüsi ja kasvuvõimaluste kaardistamise tulemusel on Nordic Fibreboard käivitanud kasvule suunatud strateegia, mis keskendub strateegilistele investeeringutele müügi-, turundus- ja arendustegevusse, et laiendada oma kliendibaasi ja võimalikku tootevalikut. Esimeses etapis keskendume kiiretele ja lihtsatele võimalustele, et maksimeerida lähitulevikus kasvupotentsiaali. Samal ajal arendame edasi oma väärtuspakkumist, et liikuda kõrgemale oma klientide väärtusahelas. See tagab tihedama partnerluse ja laiema ulatuse praeguste ja tulevaste ärivõimaluste haaramisel.

Tootmismahtude planeerimisel järgime müügimahtude dünaamikat, tagades paindlikkuse ja kiire reageerimisvõime klientide tellimustele.

Pärnu Riverside Development Oü

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga arendada kinnistu elamumaaks.





FINANTSSUHTARVUD



tuh EUR Kasumiaruanne II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 Müügitulu 2 179 2 010 4 140 4 606 EBITDA 217 190 270 96 EBITDA rentaablus 10% 9% 7% 2% Ärikasum/-kahjum 86 69 10 (554) Ärirentaablus 4% 3% 0% (12%) Puhaskasum/-kahjum (23) (7) (96) (604) Puhasrentaablus (1%) (0%) (2%) (13%) Bilanss 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Koguvarad 9 252 8 505 8 856 9 408 Koguvarade puhasrentaablus (1%) (8%) (7%) 13% Omakapital 4 306 4 402 4 480 5 084 Omakapitali puhasrentaablus (2%) (16%) (13%) 24% Võlakordaja 53% 48% 49% 46% Aktsia 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,03 0,90 1,24 1,60 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) (0,15) (0,02) 0,27 Hind-tulu (PE) suhtarv (26,75) (5,93) (54,66) 5,83 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,96 0,98 1,00 1,13 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,08 0,92 1,25 1,42 Turukapitalisatsioon tuh EUR 4 634 4 049 5 579 7 198 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 2 7 2 2 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 084 534 717 559 Varud (Lisa 3) 1 027 728 930 1 672 Kokku käibevarad 2 113 1 269 1 649 2 233 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 294 2 269 1 859 1 859 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 491 491 698 644 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 351 4 475 4 648 4 670 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 3 1 2 2 Kokku põhivarad 7 139 7 236 7 207 7 175 KOKKU VARAD 9 252 8 505 8 856 9 408 Võlakohustised (Lisas 8) 765 556 124 290 Võlad ja ettemaksed (Lisas 9) 1 401 756 1 094 1 014 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 10 21 8 18 Kokku lühiajalised kohustised 2 176 1 333 1 226 1 322 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 8) 2 659 2 659 2 884 2 875 Pikaajalised võlad ja ettemaksed 0 0 139 0 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 111 111 127 127 Kokku pikaajalised kohustised 2 770 2 770 3 150 3 002 Kokku kohustised 4 946 4 103 4 376 4 324 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 kohustuslik reservkapital 45 45 45 45 Jaotamata kasum (kahjum) 3 811 3 907 3 985 4 589 Kokku omakapital 4 306 4 402 4 480 5 084 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 9 252 8 505 8 856 9 408



KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 Müügitulu (Lisa 13) 2 179 2 010 4 140 4 606 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 755 1 629 3 468 4 064 Brutokasum 424 381 672 542 Turustuskulud (Lisa 15) 251 171 477 403 Üldhalduskulud (Lisa 16) 94 133 192 273 Muud äritulud (Lisa 18) 8 0 8 0 Muud ärikulud (Lisa 18) 1 8 1 420 Ärikasum (-kahjum) 86 69 10 (554) Finantstulud (Lisa 19) 0 0 0 55 Finantskulud (Lisa 19) 109 76 106 105 KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST (23) (7) (96) (604) KOKKU ARUANDEAASTA KOONDKASUM

(-KAHJUM) (23) (7) (96) (604) Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0.01) (0.00) (0.02) (0.13) Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0.01) (0.00) (0.02) (0.13)





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR 6k 2024 6k 2023 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) 10 (554) Korrigeerimised: Kulum (Lisad 5; 6) 260 244 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (550) (158) Varude muutus (Lisa 3) (299) 742 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 645 219 Eraldiste muutus (Lisa 10) (11) (10) Äritegevusega genereeritud rahavood 55 483 Intressimaksed (Lisa 19) (106) (101) Muud finantstulud ja –kulud 0 (4) Äritegevuse rahavood kokku (51) 378 Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 5; 6) (138) (171) Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4) (25) 0 Investeerimistegevuse rahavood kokku (163) (171) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (104) (306) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 0 200 Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) 324 (68) Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (11) (33) Finantseerimistegevuse rahavood kokku 209 (207) RAHA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (5) 0 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 7 2 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 2 2





