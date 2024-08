Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2024 m. 6 mėn. informacija

Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ valdomas klientų turtas 2024 metų birželio pabaigoje išaugo iki 1,58 mlrd. eurų ir buvo 10 proc. didesnis nei metų pradžioje. Grupės klientams per 2024 metų pirmąjį pusmetį buvo uždirbta 60,3 mln. eurų pelno.

„Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 189,07 mln. eurų arba 15,66 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 46,6 proc. ir 43,6 proc. didesni nei prieš metus, įskaitant išmokėtus dividendus.

Per 2024 metų pirmąjį pusmetį „Invalda INVL“ uždirbo 11,71 mln. neaudituoto grynojo pelno, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu patyrė 1,41 mln. eurų nuostolį.

„Kryptingai veikėme mums svarbiausioje srityje – valdėme mums patikėtą turtą bei dirbome su naujomis galimybėmis. Taip pat daug dėmesio skiriame tolimesniam grupės verslo vystymui ir augimui“, – teigia „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

2024 metų birželį „Invalda INVL“ sėkmingai išplatino Baltijos šalių instituciniams ir mažmeniniams investuotojams pirmąją viešą 10 mln. eurų obligacijų emisiją – paklausa viršijo pasiūlą 2,9 karto. Lietuvos bankas yra patvirtinęs „Invalda INVL“ iki 25 mln. eurų vertės viešai platinamų obligacijų programos bazinį prospektą.

Turto valdymo ir šeimos biuro verslas

„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo dalies ir šeimos biuro verslo, t. y., klientų patikėtų lėšų valdymo, per 2024 metų pirmąjį pusmetį sudarė 5,96 mln. eurų ir, palyginti su 2023-ųjų sausiu-birželiu, sumažėjo 23 proc. Lyginamuoju laikotarpiu pajamų mažėjimą lėmė tai, kad nebeįtraukiamos mažmeninio verslo, pernai gruodžio pradžioje perduoto Šiaulių bankui, pajamos.

Grupės strateginio verslo rezultatas, įskaitant ir bendrovės investicijas į valdomus produktus, sudarė 5,33 mln. eurų pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 2,22 mln. eurų nuostolis.

Esminis šių metų prioritetas – balandžio pradžioje įsteigto naujojo investicinio fondo „INVL Private Equity Fund II“, kuris tęs sėkmingą privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą, paleidimas. Į Baltijos, Lenkijos ir kaimyninių valstybių verslus investuosiantis naujasis privataus kapitalo fondas sieks pritraukti mažiausiai 250 mln. eurų investicijų ir bus didžiausias Baltijos šalyse, o maksimalus fondo dydis sieks 400 mln. eurų.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ tvarioms investicijoms į mišką ir žemę per šių metų antrąjį ketvirtį pasirašė su bankais sutarčių dėl 17,6 mln. eurų paskolų. „INVL Renewable Energy Fund I" saulės elektrinės statyboms Rumunijoje gavo 24,4 mln. eurų finansavimą iš Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko bei „Eiffel Investment Group“. „INVL Renewable Energy Fund I" numato į projektus Rumunijoje ir Lenkijoje iš viso investuoti per 330 mln. eurų, o visus juos užbaigti iki 2026 metų trečiojo ketvirčio pabaigos.

Finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras, investicinėms paslaugoms teikti sausį įsteigė filialą Latvijoje, o liepą pradėjo teikti paslaugas ir Estijoje.

Nuosavos investicijos

Kitų „Invaldos INVL” nuosavų investicijų, neapimančių turto valdymo, įtaka rezultatui 2024 metų pirmąjį pusmetį buvo 7 mln. eurų.

„Invalda INVL“ šių metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatams teigiamos įtakos turėjo geri bankų, kuriuose bendrovė turi akcijų, rezultatai ir jų vertės augimas, įvertinus reikšmingas išmokėtas dividendų sumas“, – teigia „Invalda INVL“ vadovas.

Šiaulių banko teigiama įtaka „Invalda INVL“ ikimokestiniam pelnui buvo 5,81 mln. eurų, o didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (maib) – 2,29 mln. eurų.

Šių metų gegužės 31 d. „Invalda INVL“, „Tesonet Global“ ir „Willgrow“ užbaigė 16,33 proc. Šiaulių banko akcijų įsigijimo iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sandorį. Po sandorio „Invalda INVL“ padidino valdomą banko akcijų paketą iki 19,93 proc.

Vienos didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupių „Litagra“ veiklos rezultatas turėjo neigiamą įtaką (-1,1 mln. eurų) „Invaldos INVL“ investicijų vertei.

„Nors „Litagros“ veiklos rezultatai gerėja, jie nėra tokie, kuriuos norėtume matyti. Tikimės progreso artimiausiais ketvirčiais“, – sako D. Šulnis.

Papildoma informacija

Valdomas turtas apima turtą, kurį valdome arba prižiūrime, ir paprastai yra lygus šių elementų sumai: valdomo arba prižiūrimo turto tikrajai vertei (pavyzdžiui, grynųjų aktyvų vertei arba fondų kapitalizacijai) ir nepašauktiems kapitalo įsipareigojimams. Šis rodiklis parodo turto, kuriam Grupė daro ekonominę įtaką valdydama arba prižiūrėdama, dydį.

Mūsų valdomas turtas gali skirtis nuo kitų turto valdytojų skaičiavimų. Dėl to šie rodikliai gali būti nepalyginami su kitų turto valdytojų pateikiamais panašiais rodikliais. Pateikti skaičiai yra agreguota, o ne konsoliduota turto suma.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis

El. paštas darius.sulnis@invl.com

