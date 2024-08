Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 30 augustus 2024 – 18u CET

Voortgang aandeleninkoopprogramma Fagron

In de periode van 26 augustus 2024 tot en met 30 augustus 2024 heeft Fagron 37.000 eigen aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 18,99 per aandeel wat overeenkomt met een totaalbedrag van € 1.357.476,41.

Deze aankopen zijn gedaan als onderdeel van het aandeleninkoopprogramma van maximaal 150.000 Fagron aandelen ter afdekking van Fagron’s verplichtingen uit hoofde van haar langetermijn variabele beloningsregeling, dat op 1 augustus 2024 is aangekondigd.

Het totaal aantal eigen aandelen dat tot op heden is ingekocht bedraagt 71.500.

Meer informatie, inclusief een gedetailleerd overzicht van de aankooptransacties binnen dit programma, is te vinden op onze aandeleninkoop webpagina.

Financiële kalender 2024

10 oktober 2024 Trading update derde kwartaal 2024

Resultaten en trading updates worden om 7u CET gepubliceerd.

Voor meer informatie

Karin de Jong

Chief Financial Officer

investors@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert het laatste.

