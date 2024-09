EBCファイナンシャル･グループ (英国)(EBC Financial Group (UK) Ltd) およびEBCファイナンシャル･グループ (ケイマン)(EBC Financial Group (Cayman) Limited) の最高経営責任者 (CEO) であるデイビッド･バレット (David Barrett)、2024年の経済変動の中で、世界市場のボラティリティ、高金利圧力、安全資産への投資戦略を分析

ロンドン発, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- インフレ圧力、金利政策の変化、地政学的緊張が重なり、金融セクター全体に前例のない不確実性が生じ、世界市場は流動的な状態にある。 EBCファイナンシャル・グループ (英国) およびEBCファイナンシャル・グループ (ケイマン) の最高経営責任者であるデイビッド・バレットが、今日の金融環境を推進する力と、投資家が優位に立つために採用しなければならない戦略について、専門家の分析を提供する。







株式市場のボラティリティと金利予想の変化が不確実な経済情勢を生み出す

同氏は、2024年前半に現物株式取引への信頼が回復した時期について強調した。 当時、機関投資家と個人投資家の双方が活動の急増を牽引し、市場の流動性と効率性を高めていた。 好調な決算報告と改善する経済指標がこの勢いを支え、投資環境がより健全になったことを示した。

世界市場は、最近、日本の予想外の金利引上げ、インフレ懸念、経済成長減速の兆候があるにもかかわらず高金利を維持する連邦準備制度理事会による決定など、複数の要因によって引き起こされた大きな混乱を経験している。 2024年7月の会合で、FRBは金利を23年ぶりの高水準である5.25%~5.50%に据え置くことを選択し、金融政策緩和のシグナルを期待していた一部の市場参加者を驚かせた。

バレットは以前、低金利が新たな基準であるという誤解に異議を唱え、これらの金利は新型コロナウイルス感染症パンデミックなどの異常な状況によって引き起こされたものだと強調した。 同氏は、低金利は短期的な救済策となるものの、永続的なものではないと警告した。 政策当局が継続的なインフレに取り組み続ける中、中央銀行が高金利を維持するという最近の決定は、低金利時代からのより広範な移行を反映している。

連邦準備制度理事会の行動はインフレ抑制の目標と一致しているが、景気減速中に高金利を維持すると経済が不況に陥る可能性があるという懸念も引き起こした。 経済圧力を緩和するために潜在的な利下げを予想していた投資家は、株式を売却することで反応し、市場の下落を増幅させた。 この反応は、中央銀行がインフレ管理と経済成長支援の間でうまく切り抜けなければならない微妙なバランスを浮き彫りにしている。

バレットは、中央銀行は変化する経済状況に応じて金融政策を調整する必要がある可能性があるため、投資家は継続的なボラティリティに備えるべきだとアドバイスしている。 中期的に金利が上昇し続ける可能性は依然として不透明であるため、戦略的な柔軟性が不可欠となる。 これらの課題にもかかわらず、同氏は、現物株式取引の機会は残っているものの、この環境を乗り切るには慎重な戦略と長期的な安定性への焦点が必要になると指摘している。

企業の強さと政府の支援が米国経済の安定を推進

バレットは、特に政治的および経済的変化が拡大する中で、米国企業と政府の介入が経済の安定を維持する上で引き続き重要な役割を果たしていることを強調している。 2024年8月初旬のボラティリティはストレステストであったが、特に政治情勢における新たな展開が市場の見通しをさらに形作っている。

カマラ・ハリス (Kamala Harris) が2024年の大統領選挙に参戦したことで、企業への取締りや住宅に対する大幅な税制優遇措置など、生活費の課題に対処することを目的とした一連の新たな政策に注目が集まっている。 初めて住宅を購入する人への2万5,000米ドル (約362万円) の補助金や児童手当の増額など、カマラ・ハリスの提案は、主要な激戦州の中流階級の有権者の注目を集めている。 しかし、バレットは、これらの措置は政治的に魅力的である一方で、潜在的な経済的トレードオフを伴うと指摘している。 住宅への支出の増加と可処分所得の増加は、短期的な経済成長を刺激する可能性があるが、インフレ圧力を煽る可能性もある。

同氏は、インフレに対する懸念が経済成長の減速の兆候とともに続いていることから、市場は連邦準備制度理事会からの政策シグナルを注意深く見守っていると指摘している。 一部のデータは予想よりも力強いものとなっているが、中央銀行がインフレ抑制と経済の過度な減速のリスクとのバランスをどのように取るかという全体的な懸念は依然として残っている。 選挙のレトリックが強まるにつれて、有権者を引き付けるために設計された短期的な約束は、特に大企業にとって、その長期的な影響についてより厳しい評価につながる可能性がある。

バレットは、企業の強さと政府の支援がこれまでのところ経済の安定化に役立ってきたが、投資家は近い将来に起こるより広範な政治的、経済的変化に留意すべきだとアドバイスしている。 これには、インフレリスク、両陣営の財政政策の潜在的な変更、連邦準備制度理事会の金融政策スタンスの変化などが含まれる。 政治的な約束と経済の現実の交差点を理解することが、今後数ヵ月を乗り切る鍵となる。

金は、予測不可能な市場における主要投資として安定

デイビッド・バレットは、世界的な不確実性が続いているにもかかわらず、金は依然として信頼できる投資選択肢であると強調している。 2024年も地政学的緊張と経済的課題 (インフレ懸念、金利の変動、米国の利下げの可能性など) が続く中、安全資産としての金の役割は引き続き堅調なものとなっている。

2024年の初め、米ドルは持続的なインフレと連邦準備制度理事会の積極的な利上げにより、大幅な強さを維持した。 しかし、利下げの期待が高まるにつれて、米国の経済成長に対する懸念の中でドルは軟化した。 このドル安は金価格を支え、金を国際投資家にとってより魅力的なものにしている。 その結果、金は史上最高値に迫り、2024年8月には1オンス当たり2,500米ドル (約36万円) を超え、過去1年間で約20%の上昇となった。

同氏は、経済が予測不可能な環境において、金はインフレや潜在的な政策転換のリスクに対する緩衝材になると強調している。 米国の選挙が近づき、世界の市場状況が不透明な中、金の永続的な安定性は、特に継続的なボラティリティに対するヘッジを求める投資家にとって、多様化されたポートフォリオにおける重要な要素となっている。

ドル円通貨ペアは、FX市場のボラティリティが再燃する中、引き続き変動

デイビッド・バレットは、ドル円通貨ペアは、特に2024年6月以降、世界市場が再び混乱に陥っていることから、持続的なボラティリティにさらされていると強調している。 FX市場は当初は落ち着いていたが、インフレ懸念と連邦準備制度理事会が歴史的に高い金利を維持する決定を下したことで、8月に急激な変動に転じた。 米国と日本の金融政策の相違は依然として中心的な要因であり、FRBはインフレに対抗するために金利を高く維持し、日本銀行は超緩和的な政策スタンスを維持している。

2024年8月初旬の市場の混乱は、特に長期にわたる高金利と世界経済の不確実性への懸念が金融市場に波紋を巻き起こしたため、これらの変動を増幅させた。 ドル円はこうした動きの最前線にあり、ますます不安定化する経済環境において、投資家心理とリスク選好度の重要なバロメーターとして機能している。

同氏は、ドル円の継続的な変動は、より広範なマクロ経済の変化と、中央銀行がインフレ管理と経済成長の間で取らなければならない微妙なバランスについての貴重な洞察を提供していると強調する。 市場がこうした複雑な動向に取り組む中、ドル円の動きは引き続き国際金融の安定性の重要な指標となっている。

個人投資家の取引活動の減少によりキャリートレードが減速し、FX市場が低迷

バレットは、FX市場、特に個人投資家の取引分野では、2024年半ば以降、活動が変化していると指摘する。 今年初めには、市場のボラティリティの上昇、規制圧力、金融政策の引き締めの影響を受けて、FXへの個人投資家の参加は既に減少の兆しを見せていた。 2024年8月の出来事は、市場の大きな変動と高金利の持続に対する懸念を特徴としており、キャリートレード (通貨間の金利差に依存する戦略) への熱意をさらに冷めさせる形となった。

個人投資家の取引の減速は、FX市場に波及効果をもたらした。 安定的で予測可能な金利環境から通常恩恵を受けるキャリートレードは、中央銀行の政策の乖離が拡大するにつれて魅力が低下している。 連邦準備制度理事会はインフレに対抗するために高い金利を維持しているが、日本銀行などの他の中央銀行は、より緩和的な金融政策を追求し続けている。 この乖離により不確実性が高まり、個人投資家にとってこれらの取引はよりリスクが高いものとなっている。

同氏は、個人投資家の関与の減少がFX市場の動向を再形成していると強調している。 機関投資家が引き続き優位に立つ一方で、個人投資家の活動の低下により、特にキャリートレード戦略に依存する通貨ペアでは、取引環境が活気を失っている。 投資家は、世界的な金利政策が引き続き異なるため、個人投資家主導の市場動向が引き続き抑制される可能性があることを認識しながら、こうした変化する状況に適応する必要がある。

EBCファイナンシャル・グループの戦略的アプローチ

市場のボラティリティが継続し、世界経済の状況が変化する中、EBCファイナンシャル・グループは、投資家がこの不確実な環境を乗り切るためにカスタマイズされた金融サービスの提供に引き続き注力している。 専門的な市場へのアクセスと運用の柔軟性を優先することで、EBCファイナンシャル・グループは、市場の動向と規制変更の双方に適応することに引き続き取り組んでいる。

バレットは、経済の予測不可能性に直面する中、投資家に警戒を怠らないようアドバイスしている。 評判の良いブローカーを選択し、規制の変更について常に情報を入手し、適応性を維持することは、今日の急速に変化する市場で成功するための重要な戦略である。

