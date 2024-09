Hepsor AS-i tütarettevõte rajab Tallinna kesklinna puidust kortermaja

Hepsor AS-i tütarettevõte Hepsor V7 OÜ omandas kinnistu Tallinna südalinnas, aadressil Võistluse 7, kuhu on plaanis rajada unikaalne keskkonnasäästlik puidust kortermaja.

Arendamisele tuleb neljakorruseline kortermaja. Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia teadurite, arhitektide loodud sLender tüüpi kortermajaga, mis on loodud 20. sajandi alguse Lenderi puitmaja tüübile. Hoone rajatakse täielikult puidust konstruktsioonile, va hoone keskmes olev trepikoja osa. Projekti keskmes on keskkonnahoid ning kliimakindlust loovad rohetehnoloogilised lahendused.

"Hepsor on pühendunud uuenduslike ja kestlike lahenduste loomisele, rajame unikaalseid ja kvaliteetseid elamuid ning ärihooneid. Eesti esimese sLenderi kortermaja rajamine võimaldab meil pakkuda keskkonnasõbralikke kodusid, mis sobivad hästi teadlikule ja tulevikku vaatavate kliendile. Kuna hoone saab olema unikaalne kogu Eestis, viime kestlike kortermajade arenduse uuele tasemele ja nii saab see edaspidi innovatsiooni suunanäitajaks kogu sektorile," ütles Hepsori juhatuse liige Henri Laks.

Hepsori kogu arendusportfell Eestis ja Lätis on kokku ca 173 700 m2 ning jaguneb ligikaudu võrdselt pooleks elu- ja ärikondlike projektide vahel. Lisandunud arendus on hea täiendus Hepsori Eesti kinnisvaraportfellis.









