Halfjaarresultaten 2024

Financiële resultaten

Tijdens de eerste helft van 2024 bedroeg de omzet van Campine € 169,1 miljoen. De EBITDA bedroeg € 19,7 miljoen, een groei van 18% ten opzichte van vorig jaar. Dit resultaat betekent een nieuw record voor Campine voor de eerste zes maanden van het jaar. De winstgevendheid wordt ondersteund door gunstige metaalprijzen.

Hoewel de vraag en de verkoopvolumes voor Specialty Chemicals even gematigd zijn gebleven als in 2023, profiteerde deze divisie van een enorme prijsverhoging van antimoonmetaal en zijn derivaten op het einde van het eerste semester. De EBITDA steeg met 60% dankzij hogere marges, ondersteund door een substantiële opwaardering van de antimoonhoudende voorraden. In de divisie Circular Metals daalden de volumes met -10% als gevolg van de lage vraag naar lood en autobatterijen in Europa. Niettemin steeg de EBITDA met 6% dankzij goede prijzen voor verschillende metalen en de overvloedige beschikbaarheid van metaalafval en batterijschroot, de belangrijkste toeleveringsbronnen van ‘grondstoffen’ voor Campine.

“Ondanks uitdagende economische omstandigheden omwille van een beperkte vraag in verschillende van onze markten, hebben we onze winst kunnen vergroten dankzij gerichte inspanningen aan de aankoopkant”, legt CEO De Vos uit. Campine slaagde er eveneens in haar winstmarges te verhogen als gevolg van de sterke metaalprijzen, vooral dankzij de zeer hoge prijzen voor antimoonmetaal. “Onze baanbrekende inspanningen bij het ontwikkelen van een eigen antimoonrecyclagetechnologie werpen bij dit prijsniveau meer dan ooit vruchten af”, aldus De Vos. De R&D-afdeling van Campine ontwikkelt een nog geavanceerdere technologie om antimoon te recycleren, waardoor het bedrijf in de toekomst niet alleen de capaciteit zal kunnen uitbreiden, maar ook complexere antimoonhoudende residuen en afvalstromen kan recycleren.

Resultaten per divisie/segment

Specialty Chemicals-divisie

Marktevolutie en performance

De omzet van de divisie Specialty Chemicals bedroeg € 74,2 miljoen, een toename van bijna 9% ten opzichte van 2023. Deze groei komt geheel voor rekening van de business unit Antimoontrioxide. De FRMB-afdeling (vlamvertragende masterbatches) van Campine en CrP, haar PP-recyclage-eenheid, hadden zowel te lijden onder de zwakke vraag als onder de lagere kunststoffenprijzen.

De EBITDA steeg met 60% naar € 6,0 miljoen (2023: € 3,8 miljoen). De verbeterde winstgevendheid wordt volledig ondersteund door de stijging van de antimoonprijzen en de daarmee samenhangende groei van de marges en de verhoogde voorraadwaardering.

Circular Metals-divisie

Marktevolutie en performance

De omzet daalde naar € 111,8 miljoen (-11% t.o.v. 2023), als gevolg van een lagere vraag naar lood in Europa.

De EBITDA steeg tot € 13,7 miljoen vergeleken met € 13,0 miljoen in 2023. De stijging weerspiegelt – ondanks een volumedaling – de goede prijzen voor de verschillende metalen die Campine recycleert, zoals lood, antimoon, goud, zilver en tin en de overvloedige beschikbaarheid van schroot en afval dat deze metalen bevat.

Vooruitzichten 2024

Voor 2024 rekent Campine opnieuw op een bijzonder goed resultaat, mogelijk een evenaring van of zelfs beter dan de recordcijfers van 2023. Dit zal uiteraard afhangen van de evolutie van de metaalprijzen en de vraag naar eindproducten in het tweede semester.

In de divisie Specialty Chemicals verwachten wij dat de antimoonprijzen op een hoog niveau blijven. De vraag naar antimoontrioxide - en ook de prijs - is gestegen sinds 15 augustus, dag waarop de Chinese overheid exportrestricties aangekondigd heeft voor verschillende antimoonhoudende materialen. Met onze gediversifieerde aankoop van antimoonmetaal buiten China en onze eigen recyclage, is Campine goed gepositioneerd om een leidende positie in deze markt te behouden. De Europese vraag naar gerecycleerde kunststoffen en masterbatches voorspellen is moeilijk, maar als het herstel begint, verwachten we voor de polymeerprijzen en dus de marges een opwaartse tendens.

De prijs van lood op de London Metal Exchange kende begin augustus een ernstige dip als gevolg van de crash op de aandelenmarkten, maar we verwachten dat de prijzen zich tegen het einde van het jaar zullen herstellen. Hoe het ook zij, in haar divisie Circular Metals kan Campine haar marges op het gebied van loodrecyclage grotendeels in evenwicht houden, aangezien de lage vraag naar eindproducten meestal een overvloedig aanbod van schroot betekent tegen lagere prijzen aan de aankoopkant.

