Alstom S.A. : Alstom finalise la vente de ses activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord

Alstom a vendu ses activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à Knorr-Bremse AG pour un prix d’achat d’environ 690 millions de dollars 1 .

La clôture de la vente finalise le plan de désendettement de 2 milliards d’euros de l’entreprise.

Alstom continuera à servir le marché nord-américain de la signalisation, avec des solutions de contrôle de trains basées sur la communication (CBTC) et des systèmes européens de contrôle des trains (ETCS).

2 septembre 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, annonce aujourd’hui avoir finalisé la vente de ses activités de signalisation conventionnelle nord-américaine à Knorr-Bremse AG, faisant suite à l’accord signé le 19 avril 2024.

Cette cession faisait partie du plan d’action global qu’Alstom a annoncé le 15 novembre 2023 pour renforcer son bilan financier. Alstom a réalisé les trois composantes de ce plan, ce qui a permis de stabiliser sa notation en catégorie Investissement.

Alstom continuera à commercialiser sur le marché nord-américain des solutions de signalisation sur différents segments de marché, notamment des solutions de type CBTC (Communications Based Train Control) et ETCS (European Train Control System).

Alstom est un leader des technologies de la mobilité aux États-Unis, avec une histoire qui remonte à plus de 170 ans. Alstom transfère des technologies et localise la fabrication aux États-Unis afin de créer des emplois durables dans l’ingénierie et l’industrie de haute technologie à travers le pays, au service d’une liste croissante de clients qui comprend de grandes villes américaines, des agences de transport, des sociétés de chemins de fer et des systèmes de transport aéroportuaire. L’histoire d’Alstom est marquée par son expérience en matière de construction et de réparation de voitures passagers et de locomotives, de fourniture de solutions de signalisation et de systèmes de transport clés en main, ainsi que d’une gamme complète de services personnalisés. À ce jour, Alstom a livré plus de 12 000 véhicules, neufs ou rénovés, à des clients aux États-Unis et plus de 50 % de la signalisation des chemins de fer nord-américains a été livrée par Alstom.

Pour cette transaction, Alstom a été accompagné par Crédit Agricole CIB en tant que conseiller financier, White & Case LLP en tant que conseiller juridique, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant que conseiller antitrust, et Accuracy pour les exercices de « due diligence » financiers.

1 Traitement comptable : les activités vendues contribueront au chiffre d'affaires, à l'EBIT ajusté et au Free Cash-Flow d'Alstom pour les 5 premiers mois de l'exercice fiscal 2024/25. La plus-value sera comptabilisée comme un revenu hors exploitation sous l'EBIT ajusté dans les résultats financiers du premier semestre 2024/25.







