Risikovægtede aktiver – eksponering mod fast ejendom i Grønland

Finanstilsynet har siden 1. december 2023 foretaget høring om ”Finanstilsynets vurdering vedr. veludviklede og veletablerede markeder på Færøerne og i Grønland”.

Finanstilsynet har den 29. august afsluttet høringen.

Grønlandsbanken har i høringsperioden ikke indregnet en mulig effekt i bankens risikovægtede aktiver ved en ændret vurdering af hele eller dele af bankens ejendomseksponering.

På baggrund af den usikkerhed, som høringen afstedkom har banken opretholdt en højere kernekapitalprocent i banken end bankens hidtidige target på ca. 24%. Ved halvårsrapporten 2024 udgjorde kernekapitalen 24,7%.

Med den afsluttede høring er det fastslået, at vurderingen af veludviklede og veletablerede markeder i Grønland kun har en negativ påvirkning på visse afgrænsede segmenter af erhvervsejendomme. Samtidig er det fastslået, at med overgang til CRR3 vil effekten bortfalde.

Indtil CRR3 er implementeret i Grønlandsk lov, forventeligt i 2026, vil bankens risikovægtede aktiver dermed blive forøget. I forhold til opgørelsen pr. 30. juni 2024 udgør effekten på kapitalprocenten en reduktion på ca. 0,6%-point. Effekten vil blive indregnet fra og med regnskabet for tredje kvartal 2024.

I relation til udviklingen i bankens risikovægtede aktiver skal det desuden oplyses, at den nye model for garantistillelse for formidling af udlån i DLR Kredit A/S vil reducere bankens risikovægtede aktiver. Effekten vil blive indregnet fra og med tredje kvartal 2024.

Effekten af ”Vurderingen af veludviklede og veletablerede markeder i Grønland” vurderes beskeden og i sammenhæng med ændringen i aftalen med DLR-kredit vurderes nettoeffekten at være i niveauet 0,3%-point på kapitaloverdækningen. Dermed påvirker det ikke bankens målsætninger for kernekapital eller hidtidige plan for kapitaldækning og kapitaludstedelser.

