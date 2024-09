Haffner Energy et IðunnH2 signent un accord clé pour réduire les coûts et garantir l'approvisionnement en carbone pour le plus grand projet de e-SAF en Islande

Vitry-le-François, France / Reykjavik, Islande – 2 septembre 2024 (18h00 CEST / 16h00 GMT)

Haffner Energy, l'un des principaux fournisseurs de solutions de conversion de la biomasse en carburants durables, et IðunnH2, un développeur de projets d'hydrogène vert, ont signé un accord visant à intégrer la technologie de Haffner Energy dans le cadre d’un projet avancé d’usine de production de Carburant d’Aviation Durable (CAD ou SAF) d’une capacité de 65 000 tonnes/an. Développé par IðunnH2, le projet est situé à proximité de l'aéroport international de Keflavík en Islande. Il combinera l'hydrogène vert produit grâce au réseau d'énergie renouvelable islandais avec le carbone biogénique issu de la gazéification de biocarbone issu de la technologie brevetée de Haffner Energy.

Le e-SAF, ou Carburant d’Aviation Durable produit avec de l’hydrogène issu de l’électrolyse de l’eau, peut remplacer le kérosène fossile sans nécessiter de modifications techniques à la flotte d'avions existante. Il devrait représenter la moitié de la production totale de SAF d'ici 2050 en Europe. Il est fabriqué en combinant de l'hydrogène vert avec du carbone recyclé, idéalement à partir d'une source biogénique. Le carbone biogénique est habituellement mis à disposition sous forme de CO 2 biogénique, un gaz coûteux à capturer, à transporter et à stocker. Ce problème de coût est inhérent au défi auquel sont souvent confrontés les grands projets de production d'hydrogène à partir d’électrolyse et de carburants renouvelables produits avec cet hydrogène (e-carburants) : s’ils sont situés dans des zones garantissant un bon accès à l'énergie renouvelable, ils souffrent d’un accès limité au carbone biogénique, comme c'est le cas en Islande.

L'innovation disruptive de Haffner Energy consiste à fournir du biocarbone solide (également connu sous le nom de biochar, un co-produit de sa technologie de thermolyse de la biomasse) et à le gazéifier sur place, ce qui entraîne un changement fondamental dans l'économie de la production de e-SAF.

« L'accès au CO 2 biogénique grâce à un partenaire fiable comme Haffner Energy est essentiel au développement de l'e-SAF et d'autres e-carburants nécessaires pour accélérer la transition énergétique de l'Islande. L'accord avec Haffner Energy nous aidera à faire bénéficier la flotte aérienne islandaise de l'énergie renouvelable islandaise, non seulement pour réduire les émissions, mais aussi pour diminuer la dépendance de l'Islande vis-à-vis des importations, améliorer la qualité de l'air autour de l'aéroport de Keflavík et renforcer la sécurité énergétique », déclare Auður Nanna Baldvinsdóttir, co-fondatrice et PDG de IðunnH2.

« Nous sommes ravis de ce très beau projet avec IðunnH2. Le biocarbone est beaucoup plus facile et moins coûteux à transporter et à stocker que le CO 2 , ce qui va rendre de nombreux projets e-SAF économiquement viables », souligne Philippe Haffner, co-fondateur et PDG de Haffner Energy.

« L’Islande est un endroit idéal pour la production d'hydrogène compétitif. Cet accord comble le fossé technologique et géographique, ouvrant la voie désormais à une production de e-SAF compétitif grâce à une technologie innovante », ajoute Marcella Franchi, responsable SAF chez Haffner Energy.

L'usine e-SAF de 300 MW de IðunnH2 à Helguvík, en Islande, produira 65 000 tonnes de SAF neutre en carbone, grâce à l'hydrogène vert provenant de l'énergie éolienne, géothermique et hydroélectrique. Le SAF sera mélangé sur place au kérosène fossile, et utilisé par les flottes et les infrastructures existantes. La production devrait commencer en 2028.

Le projet s'inscrit dans le cadre du mandat de l'UE en matière de SAF. En fournissant l'équivalent de 15 % de la demande totale de kérosène prévue pour 2028 en Islande, cette usine de production e-SAF permettra aux compagnies aériennes de l'aéroport de Keflavík de dépasser le seuil exigé de mélange pour 2030. La compagnie aérienne Icelandair s'est déjà engagée à utiliser jusqu'à 45 000 tonnes par an.

A propos de Haffner Energy

L'entreprise Haffner Energy, co-fondée en France par Marc et Philippe Haffner, fournit des solutions durables pour la production compétitive de clean fuels. Reposant sur 30 ans d'expérience, sa technologie innovante et brevetée de thermolyse et de gazéification de la biomasse permet de produire du carburant d'aviation durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. Haffner Energy contribue également à la régénération de la planète par la co-production de biocarbone, de CO 2 biogénique, et de biochar. . Pour plus d’informations : www.haffner-energy.com

A propos de IðunnH2

Le développeur de projets d'hydrogène vert IðunnH2 a été créée à l'automne 2020 par Nanna Baldvinsdóttir et Gylfi Már Geirsson, deux experts reconnus dans le paysage énergétique islandais. IðunnH2 tire parti des conditions de production exceptionnelles en Islande pour créer des projets de production d'hydrogène et d'e-carburants renouvelables commercialement viables à grande échelle, pour le bénéfice des Islandais et du climat. Pour plus d’informations : www.idunnh2.com

