EDF : EDF augmente l’estimation de production nucléaire en France en 2024

EDF augmente l’estimation de production nucléaire en France en 2024

Grâce à la bonne performance industrielle du parc nucléaire français depuis le début de l’année, EDF estime à la hausse la fourchette de production nucléaire en France pour l’année 2024. Initialement comprise entre 315 et 345 TWh, cette dernière est désormais estimée entre 340 et 360 TWh1.

Cette révision de l’estimation de production nucléaire pour 2024 s’appuie sur l’amélioration de la performance des arrêts de tranche, la maîtrise industrielle des contrôles et des chantiers de réparations liés au dossier de la corrosion sous contrainte, et l’absence d’aléa climatique majeur pendant l’été.

Depuis 2019, le Groupe a engagé le plan d’actions « START2 2025 » visant à améliorer l’efficacité opérationnelle des arrêts de tranche. Il se décline en plusieurs axes : l’industrialisation, la capitalisation et la standardisation des méthodes de préparation des arrêts, une stratégie affinée d’allocation des ressources et des compétences, avec notamment la mise en place d’équipes mutualisées ou encore le renforcement de la formation des salariés aux gestes sensibles.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

.

1 Estimation de production nucléaire relative à son parc de production nucléaire France, hors Flamanville 3

2 START : Soyons Tous Acteurs de la Réussite des arrêts de Tranche

Pièce jointe