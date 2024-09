Velan Inc. signe un accord de services principaux avec GEH SMR Technologies Canada Ltd.

MONTRÉAL, 02 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) ( « Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial dans la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de services principale (« ESM ») avec GEH SMR Technologies Canada Ltd. (« GEH ») afin de fournir certains produits et services dont GEH pourrait avoir besoin pour la fourniture d'un petit réacteur modulaire (« SMR ») autonome à Ontario Power Generation Inc. Selon les termes de l'accord, GEH a passé un premier ordre d'achat avec la Société pour développer la technologie et les produits qui y sont liés. Les commandes futures prévues pour des SMR similaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, dont l'obtention dépend de la capacité continue de la Société à développer et à fournir les produits et services requis dans le cadre de l'accord de services de gestion, pourraient avoir un impact important sur les revenus et les résultats d'exploitation futurs de la Société.



À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 346,8 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété. La Société emploie approximativement 1 654 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.