À l’occasion du salon SMM 2024, RobotPlusPlus lance le robot de nettoyage de cale HighMate C20, apportant plus d’efficacité et de sécurité à l’industrie maritime

HAMBOURG, Allemagne, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus , une société d’ingénierie spécialisée dans le développement des robots de travail en hauteur, a lancé cette semaine son robot de nettoyage de cale HighMate C20, avec des démonstrations en direct à l’occasion du salon SMM 2024 à Hambourg, en Allemagne. Ce robot améliore le nettoyage des cales en assurant des opérations fiables et efficaces dans la plupart des conditions de navigation, atteignant jusqu’à 95 % de la surface de la cale. Il offre un système plus homogène et plus puissant, protégeant ainsi les marins des dangers associés au nettoyage manuel en hauteur.

RobotPlusPlus présente le robot HighMate C20 à des dizaines de milliers de visiteurs au salon SMM 2024, le plus grand salon professionnel international pour le secteur maritime. Au stand B8-128, RobotPlusPlus expose comment la conception polyvalente du HighMate C20 offre des solutions uniques pour tous les types de navires, ainsi que d’autres offres destinées à l’industrie de la construction navale et de la réparation. En outre, le partenaire stratégique de RobotPlusPlus en Allemagne, MontiPower (au stand B5-323), présentera HighMate Prepper, une solution robotique développée conjointement pour le soudage, l’inspection et le décapage par brossage.

Les cinq puissantes buses haute pression de 500 bars du HighMate C20 nettoient sur une largeur de 1 mètre avec une couverture de 95 %. Sa pression de travail maximale est égale à 100 fois la pression d’une lance à incendie traditionnelle et peut nettoyer jusqu’à 500 m² par heure.

Le robot HighMate C20 est remarquablement facile à utiliser : la plupart des marins peuvent en maîtriser les fonctions de base en moins de 10 minutes. Grâce au lancement du HighMate C20 au salon SMM, RobotPlusPlus espère séduire des entreprises partageant sa vision de contribuer à l’amélioration du transport maritime dans le monde.

« Nous sommes absolument ravis de présenter le C20 aux leaders mondiaux du secteur maritime présents au salon SMM », a déclaré Hua-yang Xu, fondateur et PDG de RobotPlusPlus. « Nous nous réjouissons de l’opportunité qui nous est donnée, à l’occasion de ce salon professionnel prestigieux, de nouer de nouveaux partenariats dans le monde entier. Chez RobotPlusPlus, nous nous sommes toujours engagés à innover dans le secteur maritime et nous aimons collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées dans ce domaine. »

Les distributeurs mondiaux intéressés par un partenariat avec RobotPlusPlus peuvent nous contacter par e-mail à sales@robotplusplus.com pour en savoir plus.

À propos de RobotPlusPlus

RobotPlusPlus est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de robots pour les travaux en hauteur afin de fournir des solutions efficaces et respectueuses de l’environnement tout en garantissant un lieu de travail plus sûr. Nous conjuguons la robotique, l’IA et les services de robot en tant que service (RaaS) pour développer des produits autonomes.

Avec environ 1 million de mètres carrés nettoyés par les robots de l’entreprise, RobotPlusPlus est le plus grand fournisseur mondial de robots de travail en hauteur dans le secteur maritime.

www.robotplusplus.com/