Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group auditeerimiskohustuse täitmisest osaliselt

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (edaspidi Emitent) täidab alates 31.12.2024 lõppeva majandusaasta aruande auditeerimisest seadusest ja Nasdaq Tallinna Börsi reglemendist tulenevat auditeerimiskohustust osaliselt – Emitendi tütarühingute majandusaastaaruanded auditeeritakse eraldiseisvalt vastavalt asukoha jurisdiktsiooni seadusele, kuid Emitendi kontserni konsolideeritud majandusaastaaruannet ei osutu võimalikuks auditeerida.

Emitendi kontserni kuuluvast 11 tütarühingust asub ja tegutseb Venemaal või Valgevenes 7 äriühingut, kusjuures Emitendi kontserni peamine tootmis- ja majandustegevus toimub just nende äriühingute kaudu. Eesti audiitorühingud on seoses Venemaa täiemahulise sõjategevusega Ukrainas lõpetanud koostöö Venemaa ja Valgevene audiitorühingutega ega tegutse neil territooriumitel ka ise. Käesolevaks ajaks on see ka Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioonidega piiratud. See aga tähendab, et Venemaal ja Valgevenes asuvate Emitentide tütarühingute majandusaastaaruannete auditeerimine on võimalik vaid eraldiseisvalt ja kohalike teenusepakkujate poolt kooskõlas kohaliku õigusega.

Emitendi konsolideerimisgrupi konsolideeritud majandusaastaaruande formaalne auditeerimine, st auditeerimine ilma Venemaa ja Valgevene tütarühingute finantsandmete sisulise kontrollita, ei taga aruande finantsandmete täiendavat usaldusväärsust.

Ka on Emitendi konsolideerimisgrupi konsolideeritud majandusaastaaruande formaalne auditeerimine ebaproportsionaalselt koormav, kuivõrd käesolevaks ajaks on Emitendi juhatusele teinud hinnapakkumise vaid üks audiitorbüroo, mille poolt pakutud hind on turuhinnaga võrreldes kordades kõrgem.

Emitendi kontserni konsolideeritud majandusaastaaruannet ei auditeerita ja seda kuni käesolevas teates viidatud objektiivsete põhjuste äralangemiseni. Emitent analüüsib alternatiivseid võimalusi Emitendi kui noteeritud aktsiaemitendi aktsionäride jaoks täiendava kindluse loomiseseks.