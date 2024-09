Galapagos ontvangt transparantieverklaring van FMR LLC

Mechelen, België; 3 september 2024, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1, heeft Galapagos op 30 augustus 2024 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij 2.687.116 stemrechten in Galapagos bezit, bestaande uit 2.686.016 aandelen en 1.100 gelijkgestelde financiële instrumenten. FMR LLC controleert beleggingsfondsen Fidelity Management & Research Company LLC, FIAM LLC, Fidelity Management Trust Company, Strategic Advisers LLC en FMR Investment Management (VK) Limited, waarvan Fidelity Management & Research Company LLC haar positie heeft verlaagd tot 2.469.688 stemrechten en 1.100 gelijkgestelde financiële instrumenten (aandelenlening), FIAM LLC haar positie heeft verlaagd tot 119.198 stemrechten, Fidelity Management Trust Company haar positie heeft verlaagd tot 11.879 stemrechten, Strategic Advisers LLC haar positie heeft behouden op 1 stemrecht, en FMR Investment Management (VK) Limited haar positie heeft behouden op 85.250 stemrechten.

FMR LLC bezit gezamenlijk met haar gecontroleerde ondernemingen 2.687.116 van de stemrechten van Galapagos. Dit komt neer op 4,08% van de 65.897.071 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. FMR LLC is aldus onder de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten gedaald. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

