Cellectis présente des preuves précliniques de l’efficacité des cellules CAR T MUC1 contre le cancer du sein triple négatif tout en préservant la sécurité

NEW YORK, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la "Société") (Euronext Growth : ALCLS - NASDAQ : CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a publié aujourd'hui un article scientifique dans Science Advances suggérant que les cellules CAR T MUC1 éditées par TALEN® pourraient constituer une option thérapeutique potentielle pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif (TNBC), à un stade avancé et dont les options thérapeutiques sont limitées.

À l'échelle mondiale, le cancer du sein reste la tumeur maligne la plus répandue chez les femmes. Parmi tous les sous-types, le cancer du sein triple négatif est le plus agressif, avec un potentiel métastatique élevé et des taux de survie très faibles.

Malgré quelques thérapies ciblées à l'étude, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie restent la norme de soins, et leur succès demeure limité. Les thérapies par cellules CAR T pourraient constituer une alternative prometteuse pour les patientes atteintes de cancer du sein au stade avancé, car l'antigène MUC1 associé à la tumeur est surexprimé chez un grand nombre de patientes, ce qui constitue une cible distincte pour le traitement.

Dans cet article, Cellectis décrit sa stratégie d'ingénierie multiple des cellules CAR T en utilisant TALEN® et la biologie synthétique pour armer les cellules CAR T avec plusieurs fonctionnalités synergiques pour surmonter le microenvironnement tumoral immunosuppressif des tumeurs solides. Avec cette stratégie, Cellectis démontre une activité cytotoxique accrue des cellules CAR T MUC1 équipées avec le PD1KO, la sécrétion locale d'IL12 et le TGFBR2KO, tous adaptés au microenvironnement tumoral du TNBC, dans des modèles murins intraveineux et intratumoraux.

"La complexité des tumeurs solides diminue l'efficacité des thérapies par cellules CAR T. Cette étude préclinique démontre que l'édition multiplex médiée par TALEN® peut aider les cellules CAR T à créer une réponse anti-tumorale efficace pour éliminer les tumeurs du sein, et que nous pouvons encore réduire la dose du traitement en injectant les cellules CAR T par voie intratumorale tout en continuant à traiter les tumeurs distantes. Cette approche innovante nous a également permis de découvrir une coopération inattendue entre les éditions pour augmenter la sécurité, soulignant les capacités potentielles de l'édition multiplex", a déclaré Piril Erler, Ph.D., Scientist II à Cellectis.

Il est important de noter que le traitement intratumoral a permis de réduire efficacement les tumeurs locales et distantes de grande taille en utilisant de faibles doses de cellules CAR T MUC1. Ces données précliniques suggèrent que les avantages de la reconnaissance de l'antigène sont maintenus sur des sites distants et soulignent la possibilité de traiter les métastases par une administration locale.

L’article scientifique dans son intégralité est disponible sur le site Internet de Science Advances : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn9857

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 25 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

