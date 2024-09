Changement au conseil d’administration de Groupe Colabor Inc.

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce que M. Jean Gattuso a remis sa démission aujourd’hui à titre d’administrateur de la Société, démission avec prise d’effet en date du 3 septembre 2024.



À la lumière de la récente annonce de la nomination de Jean Gattuso à la présidence du conseil d’administration d’une société de gestion d'investissement indépendante reconnue, M. Gattuso a pris la décision de démissionner de ses fonctions à titre d’administrateur de la Société afin de se consacrer à ses futures nouvelles fonctions. M. Gattuso était administrateur de la Société depuis octobre 2021.

« Au nom des membres du conseil d’administration de la Société et de la direction, je tiens tout d’abord à féliciter M. Gattuso pour sa nouvelle nomination et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Nous remercions chaleureusement Jean Gattuso pour son leadership, son expérience et sa contribution significative sur le conseil d’administration au fil des dernières années » a déclaré M. Warren White, président du conseil d’administration de la Société.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Colabor concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

