COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris – 4 septembre 2024

Bureau Veritas acquiert ArcVera Renewables pour accélérer son développement et créer un nouveau bastion de croissance dans le secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord

Bureau Veritas, un leader mondial de l'industrie des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui l'acquisition d'ArcVera Renewables, un fournisseur spécialisé dans le conseil financier et les services techniques pour les projets éoliens, solaires et de stockage par batterie dans le monde entier. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité la stratégie LEAP | 28 du Groupe et l’ambition de créer un nouveau bastion dans ce secteur stratégique en forte croissance.

Bureau Veritas contribue à accélérer la transition énergétique en proposant à ses clients du secteur des solutions de bout-en-bout, pour répondre aux défis immédiats et futurs du développement et de l'exploitation des énergies renouvelables. Cette acquisition permettra à Bureau Veritas d'étendre ses capacités, en particulier sur le marché nord-américain, afin d'aider les propriétaires fonciers, les développeurs de projets, les maîtres d’ouvrage et les investisseurs dans la réalisation de leurs projets de parcs éoliens et solaires.

ArcVera Renewables propose à ses clients des évaluations techniques de sites et de ressources et des prestations de conseil lors des étapes de développement et d'exploitation de projets d'énergies renouvelables à l'échelle de services publics. Les employés, ingénieurs et experts hautement qualifiés de l’entreprise aident leurs clients en leur fournissant des analyses poussées pour réduire les risques et garantir une performance optimale de leurs actifs. Depuis sa création, ArcVera Renewables a soutenu 9 GW de projets solaires en Amérique du Nord et du Sud et a évalué des projets représentant plus de 93 000 MW de capacité éolienne aux États-Unis. ArcVera Renewables a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2023 et a son siège social à Golden, Colorado.

« L'acquisition d'ArcVera Renewables soutient notre stratégie LEAP | 28, visant à élargir notre offre de services et à renforcer notre position de leader dans le secteur des énergies renouvelables et de la production d'électricité », a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas. « ArcVera Renewables s'est bâti une réputation d'excellence en matière d’audit préalable et de faisabilité ainsi que pour la vérification opérationnelle de projet dans le domaine des énergies renouvelables. Leur expertise sera un ajout précieux au portefeuille d’offres stratégiques sur la durabilité de Bureau Veritas, notamment pour nos services de transition énergétique. Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux collègues d’ArcVera Renewables au sein de Bureau Veritas. »

« Les prouesses techniques vastes et approfondies de Bureau Veritas seront un puissant catalyseur pour ArcVera Renewables », a ajouté Greg Poulos, PDG d'ArcVera Renewables. « Depuis notre création, notre objectif a été d’accélérer la transformation durable du secteur énergétique mondial en fournissant des analyses techniques fiables, précieuses, détaillées et indépendantes pour le succès de nos clients. Intégrer aujourd’hui le Groupe Bureau Veritas est une avancée majeure dans la réalisation de cet objectif et constitue également une nouvelle étape structurante pour l'équipe ArcVera et sa clientèle internationale en développement. »

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com

À propos de ArcVera Rewables

ArcVera Renewables fournit des services de conseil financiers et techniques pour les projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie dans le monde entier. Au cours des quatre dernières décennies, ArcVera Renewables s'est consacré à fournir des innovations de pointe dans le domaine des énergies renouvelables pour répondre aux besoins des propriétaires fonciers, des développeurs de projets, des investisseurs, des propriétaires de projets et des opérateurs du monde entier. ArcVera Renewables fournit des services techniques indépendants de premiers plan couvrant la prospection et l'évaluation des ressources, l'ingénierie technique et financière, ainsi que l'optimisation, l'exploitation et le renouvellement des installations. Les filiales sont situées en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud et sont à même de délivrer des projets sur tous les continents.

Pour plus d'informations, visitez www.arcvera.com

