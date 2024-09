KommuneKredit offentliggør Delårsrapport for første halvår 2024

Sammendrag

• Periodens resultat før værdireguleringer og skat blev 230 mio. kr., hvilket er en stigning på 143 mio. kr. i forhold til først halvår 2023.

• Nettorenteindtægter for første halvår 2024 udgjorde 336 mio. kr., hvilket er en stigning på 145 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

• Værdien af det samlede udlån og leasing steg med 3,6 mia. kr. fra ultimo 2023 til 190,7 mia. kr. ved halvåret. Det skyldes, at væksten i nettoudlånet delvist modsvares af negativ værdiregulering af udlånet som følge af svagt stigende renter.

• Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, faldt til 9.968 mio. kr. fra 10.180 mio. kr. ved udgangen af 2023. Faldet skyldes negative værdireguleringer.



KommuneKredit er organiseret som en forening, hvor alle kommuner og regioner er medlemmer. Vi finansierer vores aktivitet ved at udstede obligationer, som medlemmerne hæfter for solidarisk. Det betyder, at vores obligationer er meget sikre og kan handles til lave renter i forhold til markedsrenterne. Dertil kommer, at vi ikke skal tjene penge på vores forretning, og vi udbetaler heller ikke udbytte.

Vores succes måles på de lave udlånsrenter, vi tilbyder vores kunder, når vi er med til at finansiere deres investeringer – uanset investeringens størrelse, eller hvor i landet et projekt gennemføres. Vi er med andre ord med til at sikre mere lokal værdi for borgernes penge.

Fortsat vækst i udlån og negativ totalindkomst

KommuneKredits resultat før værdireguleringer og skat blev 230 mio. kr. ved halvåret 2024, hvilket er en stigning på 143 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet dækker over nettorenteindtægter på 336 mio. kr., hvilket er højere end samme periode sidste år samt administrationsomkostninger i perioden på 99 mio. kr. De højere nettorenteindtægter skyldes primært bedre indtjening på værdipapirer på 95 mio. kr. som følge af et højere renteniveau i 2024.

Periodens resultat før værdireguleringer og skat blev 230 mio. kr., hvilket er en stigning på 143 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. KommuneKredit har de seneste år haft store positive værdireguleringer. Hovedparten af disse modsvares af negative værdireguleringer i senere perioder, hvilket var tilfældet i første halvår 2024, hvor vi har haft negative værdireguleringer på -502 mio. kr. mod 153 mio. kr. i første halvår 2023. På den baggrund er totalindkomsten negativ ved halvåret med -212 mio. kr. og overføres i sin helhed til egenkapitalen, der herefter udgør 9.968 mio. kr.

Det er bestyrelsens målsætning, at indtjeningen skal sikre en passende kapitalisering, der svarer til en egenkapitalgrad på mindst 3 pct. Egenkapitalgraden på 4,0 pct. er lidt lavere end forventningen til 2024 på 4,2 pct., men indfrier stadig bestyrelsens målsætning.

Forventninger til 2024

I forhold til tidligere udmelding opjusterer vi forventningen til nettorenteindtægterne fra 500 mio. kr. til 650 mio. kr., hvilket primært skyldes de højere renteindtægter på investeringer. Vi har ligeledes justeret forventningen til nettoudlånet op fra 4,5 mia. kr. til 6,5 mia. kr., fordi nettoudlånet indtil videre har været større end forventet.

Vores forventninger til administrationsomkostninger på 200 mio. kr. er uændrede. Det er således vores vurdering, at resultatet for året før værdireguleringer og skat bliver 450 mio. kr.

Med værdireguleringerne i første halvår 2024 på -502 mio. kr. er det sandsynligt, at totalindkomsten for året bliver negativ. Vi forventer fortsat, at egenkapitalgraden kan fastholdes på mindst 3 pct. både på kort og langt sigt.



Kontaktperson

Adm. direktør Jens Lundager,

telefon 3369 7622, e-mail: jlu@kommunekredit.dk





