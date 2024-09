Qianhai obtient des résultats tangibles en matière d'innovation institutionnelle à l'occasion du troisième anniversaire du Plan Qianhai

SHENZHEN, Chine, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre 2021, le Plan d'approfondissement global de la réforme et d'ouverture de la zone de coopération des industries de services modernes Shenzhen-Hong Kong de Qianhai (Plan Qianhai) était publié pour définir le développement futur de Qianhai. Au cours des trois dernières années, Qianhai, pôle d'ouverture de haut niveau, a progressé en matière de réforme et d'innovation, et a obtenu des résultats tangibles, comme l'a récemment souligné l'Autorité de la Zone de coopération des industries de services modernes Shenzhen-Hong Kong de Qianhai.



Grâce à la réforme et à l'ouverture, Qianhai vise à devenir un nouveau moteur pour la construction de la Région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) et de la Zone pilote de démonstration de Shenzhen. L'innovation institutionnelle est l'une des particularités de Qianhai. À ce jour, Qianhai a progressivement établi le « Modèle Qianhai » de l'innovation institutionnelle dans des domaines clés tels que la facilitation des investissements, la facilitation du commerce, l'ouverture et l'innovation financières, ainsi que l'innovation juridique.

Une série de mesures innovantes ont été lancées, telles que le système de confirmation administrative pour l'enregistrement des entreprises, une licence intégrée unique, un système d'enregistrement des suspensions pour les entreprises, et la station de e-Services Qianhai pour Hong Kong et Macao. Les dernières statistiques montrent que Qianhai a lancé 241 nouvelles réalisations en matière d'innovation institutionnelle depuis 2021, portant le total à 835, dont 36 ont été promues à l'échelle nationale, pour un total cumulé de 94. Selon l'indice d'innovation institutionnelle des zones pilotes de libre-échange chinoises publié par l'université Sun Yat-sen, Qianhai a occupé la première place pendant trois années consécutives.

Les innovations dans le domaine financier sont considérées comme l'une des innovations institutionnelles présentant les caractéristiques les plus typiques de Qianhai. Ces dernières années, une série de politiques d'innovation financière ont été mises en œuvre ici, elles couvrent des aspects tels que le financement des moyens de subsistance de la population, l'interconnectivité du marché financier, le développement d'industries financières modernes, la facilitation du commerce et des investissements transfrontaliers, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de réglementation financière.

« L'atmosphère profonde des entreprises financières de Qianhai nous permet de rechercher des opportunités de coopération et d'atteindre un succès mutuel », a déclaré Pan Rui, Présidente du groupe WeLab en Chine. « Avec la mise en œuvre réussie de nombreux projets d'innovation financière, Qianhai est devenu une destination privilégiée pour les résidents de Hong Kong et les entreprises qui se rendent dans le nord. Un nombre croissant de résidents et d'entreprises de Hong Kong se sont rassemblés à Shenzhen pour se développer. De nombreux talents financiers de Hong Kong ont choisi de rester à Qianhai, contribuant ainsi à son développement futur », a-t-elle ajouté

« La nouvelle politique de prêts aux entreprises de Hong Kong offre un nouveau canal de financement transfrontalier aux petites et microentreprises (PME) qui, comme nous, cherchent à se développer à Qianhai. Par le passé, les dossiers opérationnels et de crédit du siège à Hong Kong ne pouvaient pas être utilisés pour soutenir notre succursale à Qianhai dans ses demandes de prêts bancaires. La mise en œuvre de la politique de prêts aux entreprises de Hong Kong et la coopération transfrontalière en matière d'enquête de crédit entre Shenzhen et Hong Kong ont ouvert de nouvelles voies pour les prêts bancaires », a déclaré You Zunni, Directeur de Gangshun (Shenzhen) International Trade Co, Ltd.

LAiPIC est également l'une des bénéficiaires des innovations institutionnelles à Qianhai. En réponse au Plan d'Action pour le Retour lancé par Qianhai, l'entreprise a réinstallé ses bureaux à Qianhai en 2019. Cependant, LAiPIC a rencontré quelques difficultés lors de son retour vers Qianhai. À cette époque, les entreprises numériques et créatives comme LAiPIC ne pouvaient pas être répertoriées dans l'industrie culturelle ou l'industrie technologique. En conséquence, l'entreprise ne bénéficiait d'aucun soutien politique. Dans le but de résoudre ce problème, les autorités compétentes de Qianhai ont mené des recherches sur site dans l'entreprise et ont formulé de manière innovante un large éventail de politiques pour les industries numériques et créatives.

« L'industrie évoluant rapidement, LAiPIC ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui sans le soutien précieux et la mise en place opportune des politiques de soutien », a déclaré Quan Xinghui, cofondateur de LAiPIC. Lorsque l'entreprise a rencontré des obstacles au cours de son développement rapide, la mise en œuvre rapide et efficace de ces politiques lui a permis d'établir une référence et de faire progresser de manière significative la croissance de l'industrie.

Les réalisations en matière d'innovation institutionnelle de Qianhai dans des domaines clés tels que le droit, la finance et les affaires gouvernementales ont démontré ses atouts en matière d'innovation institutionnelle. Cette innovation aide non seulement Qianhai à accélérer l'approfondissement global de ses réformes, mais elle fournit également un nouvel élan pour que Qianhai fasse progresser l'approfondissement global des réformes dans la Grande Baie et même en Chine. Pan Rui a ajouté lors de l'entretien que « Qianhai bénéficie d'avantages politiques inégalés, et nous espérons également que les entreprises de Qianhai continueront à en profiter et à saisir de plus grandes opportunités ».

Source : Autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong