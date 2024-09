Vertex finalise l’acquisition d’ecosio

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de fiscalité indirecte, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’ecosio, fournisseur d’intégration B2B de premier plan spécialisé dans l’échange de données informatisées (EDI) et la facturation électronique, en date du 30 août 2024.



David DeStefano, PDG de Vertex, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe d’ecosio dans la famille Vertex. La facturation électronique va changer la façon dont les entreprises internationales gèrent la conformité et la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. En intégrant les capacités de facturation électronique d’ecosio à la plateforme logicielle de fiscalité indirecte de Vertex, nous fournissons une solution technologique fiscale complète qui répond à l’environnement réglementaire de plus en plus complexe auquel sont confrontés nos clients dans le monde entier. »

Christoph Ebm, directeur général d’ecosio, a ajouté : « Rejoindre Vertex était un pas logique dans notre croissance et notre développement. Ensemble, nous aiderons nos clients à simplifier la conformité en matière de fiscalité indirecte et à rationaliser les contrôles continus de transactions complexes ainsi que les exigences d’intégration B2B, tout en accroissant notre marché potentiel. »

L’acquisition prévoit un paiement initial en espèces de 69 millions de dollars, ainsi qu’un complément de prix ciblé de 76 millions de dollars en espèces et de 35 millions de dollars en actions Vertex. Le prix d’achat initial de 69 millions de dollars a été financé par Vertex à l’aide de ses liquidités et représente un multiple de cinq fois le chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires actuel d’ecosio. Si ecosio atteint tous les objectifs financiers et les compléments de prix au cours des trois prochaines années, le multiple final sera également d’environ cinq fois le chiffre d’affaires.

Vertex fournira aux investisseurs des détails supplémentaires sur l’impact financier de l’acquisition d’ecosio lorsqu’elle annoncera les résultats financiers du troisième trimestre 2024 en novembre.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de fiscalité indirecte. La Société a pour vocation de fournir une fiabilité absolue en matière de technologie fiscale, et ainsi permettre aux entreprises du monde entier de réaliser des transactions en toute conformité, tout en se développant en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter à des secteurs d’activité spécifiques pour les principales catégories de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et répond aux besoins d’entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne relevant pas uniquement de faits historiques, y compris les déclarations concernant nos convictions et nos attentes, sont des déclarations prospectives et doivent être évaluées en tant que telles. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations relatives aux avantages attendus de l’acquisition d’ecosio, ainsi que les informations concernant les résultats d’exploitation futurs possibles ou supposés, y compris les descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions de la direction de Vertex, ainsi que sur les hypothèses qu’elle a formulées et sur les informations dont elle dispose actuellement. Dans la mesure où ces déclarations sont fondées sur des attentes concernant les résultats financiers et opérationnels futurs et ne sont pas des déclarations de fait, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : l’issue de toute procédure judiciaire, de toute procédure réglementaire ou de toute question d’application qui pourrait être engagée en rapport avec l’acquisition ; les coûts engagés pour réaliser l’acquisition d’ecosio ; la possibilité que les avantages attendus de l’acquisition ne se concrétisent pas ou ne se concrétisent pas dans les délais prévus ; les difficultés liées à l’intégration des deux sociétés ; les perturbations dues à l’acquisition d’ecosio qui rendent plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés, les autorités de réglementation ou les fournisseurs ; le manque de temps et d’attention de la direction pour l’acquisition prévue ; des changements défavorables sur les marchés sur lesquels Vertex et ecosio opèrent ; notre capacité à maintenir et à accroître les revenus, à maintenir la rentabilité et à gérer efficacement notre croissance prévue ; notre capacité à maintenir et à étendre nos relations stratégiques avec des tiers ; et les autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, tel que déposé auprès de la Securities Exchange Commission (« SEC »), tel qu’il peut être mis à jour ultérieurement par nos autres documents déposés auprès de la SEC. Des copies de ces documents peuvent être obtenues auprès de la Société ou de la SEC.

Toutes les déclarations prospectives reflètent nos convictions et nos hypothèses uniquement à la date du présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou des circonstances futurs.

