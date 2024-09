GrønlandsBANKEN A/S undersøger muligheden for at udstede supplerende kapital

Som del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur, har GrønlandsBANKEN A/S besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af supplerende kapital (Tier 2).

I tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen af tredje kvartal 2024.

Nykredit Bank A/S er udpeget som arrangør af udstedelsen.

Eventuelle henvendelser kan rettes til:

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør



Direkte telefon: +299 34 78 02

mbk@banken.gl

Vedhæftet fil