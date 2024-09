Investeringsforeningen SparDanmark Invest – planlagt suspension i forbindelse med nyt administrationsselskab

Investeringsforeningen SparDanmark Invest (”Foreningen”) offentliggjorde i selskabsmeddelelse af den 31. maj 2024, at Foreningens bestyrelse havde besluttet at udpege Sparinvest S.A., via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (”Sparinvest”) som administrationsselskab for Foreningen. Finanstilsynet har godkendt valget af Sparinvest som administrationsselskab for Foreningen.

Foreningen vil pr. den 4. oktober 2024 blive administreret af Sparinvest, og i den forbindelse planlægger Foreningen at suspendere indløsning, emission og handel med nedenstående afdelinger fra den 2. oktober 2024 til og med den 4. oktober 2024.

Afdeling ISIN Short name Balance DK0061530979 SDIBAL Konservativ DK0061530896 SDIKON Offensiv DK0061531001 SDIOFF Vækst DK0061531191 SDIVKS

Suspensionen vil blive ophævet af Sparinvest.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør