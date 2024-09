Rubis: Résultats du S1 2024

Paris, le 5 septembre 2024, 17h45 (CET)

Une solide performance opérationnelle après un premier semestre 2023 record, soutenue par une activité toujours soutenue dans les Caraïbes : Forte génération de cash-flow : cash-flow opérationnel 1 à 352 M€, en hausse de 6 % vs S1 2023 Résultat brut d’exploitation (RBE) à 358 M€, stable vs S1 2023 sur une base comparable 2 , - 12 % vs S1 2023 Résultat net part du Groupe à 130 M€, - 4 % sur une base comparable, - 24 % vs S1 2023

Bilan sain : 1,6x dette financière nette corporate (DFN corporate)/RBE 3

Objectifs 2024 confirmés – confiance renouvelée dans le versement d’un dividende en croissance

Le 5 septembre 2024, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a commenté les résultats : « Après une année 2023 record, nous avons enregistré de solides résultats opérationnels au premier semestre de cette année. Nous avons réalisé des performances excellentes dans les Caraïbes, mais rencontré quelques difficultés au Kenya et au Nigéria. Le développement de Photosol se poursuit comme prévu. Les investissements essentiels pour la croissance future sont engagés. La solide génération de cash-flow témoigne de la solidité de notre Groupe ; il soutient notre politique de distribution du dividende en croissance. En dépit de quelques éléments exceptionnels affectant notre résultat net, je suis convaincue que nous atteindrons nos objectifs pour l'année et je reste confiante quant à la poursuite de la croissance du Groupe et à son développement futur. »

Faits marquants - S1 20244

Distribution d’énergies : Retail & Marketing – Croissance des volumes de 4 %, marge brute à 416 M€ en baisse de 7 % (+ 0 % à périmètre constant 5 ) Poursuite de la bonne performance du Retail , du C&I et de l’aviation aux Caraïbes , portée par l’essor du Guyana, les vols plus fréquents des compagnies aériennes vers la Barbade et le dynamisme de la Jamaïque. Afrique de l’Est : le Kenya a connu un premier semestre très dynamique du côté de l’ aviation , avec un nombre de vols croissant ainsi qu’une amélioration du service client. Cette très bonne croissance n’a pas suffi pour compenser les difficultés du secteur retail au cours du premier semestre (manifestations, inondations, ralentissement économique et volatilité des taux de change), d’où une performance globalement terne. Bitume : l’activité a été particulièrement soutenue en Afrique du Sud , mais a continué d’être freinée par le contexte politique au Nigéria. Les marges se situent à un niveau confortable. Support & Services : marge brute en baisse de 8 %, après un excellent premier semestre 2023 Les volumes du trading de bitume ont atteint des niveaux inférieurs au T2 versus T2 2023, en raison de la baisse de la demande aux États-Unis. Le premier semestre de 2023 avait vu d’importantes livraisons de brut, générant un décalage avec 2024, qui devrait se rattraper au cours de l'année.

Production d’électricité renouvelable : Portefeuille sécurisé à 1 GWc, en hausse de 55 % versus S1 2023 RBE de 11 M€, en hausse de 12 % versus S1 2023 Accélération des coûts de développement pour accompagner la croissance future de Photosol



CHIFFRES CLÉS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2024

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 3 339 3 324 0 % RBE 358 409 - 12 % dont Distribution d’énergies 371 416 - 11 % dont Production d’électricité renouvelable 11 10 12 % ROC 257 323 - 20 % dont Distribution d’énergies 284 341 - 17 % dont Production d’électricité renouvelable -3 -1 158 % Résultat net consolidé part du Groupe 130 171 - 24 % BPA (dilué), en euros 1,25 1,66 - 25 % Cash-flow avant coût de l’endettement financier net et impôt 352 331 6 % Cash-flow d’exploitation 286 241 18 % Dépenses d’investissement (« capex ») 103 132 - 22 % dont Distribution d’énergies 68 108 - 37 % dont Production d’électricité renouvelable 35 24 48 %





(en millions d’euros) Juin-2024 Déc.-2023 Variation Dette financière nette (DFN) 1 491 1 360 10 % DFN/RBE 2,1x 1,8x 0,2x Dette financière nette corporate (1) (DFN corporate) 1,079 992 9% DFN Corporate/RBE 1.6x 1.4x 0.2x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours, voir l’annexe pour plus de précisions.





PERFORMANCES FINANCIÈRES S1 2024

Le premier semestre 2024 a vu une baisse de 12 % du RBE à 358 M€ et du ROC à 257 M€ (- 20 % versus S1 2023).

Au niveau Groupe, les charges financières ont augmenté, à 50 M€ au S1 2024 contre 36 M€ au S1 2023. Cette variation s'explique par la hausse des taux d'intérêts et une dette plus élevée chez Photosol en cohérence avec l'augmentation de la capacité opérationnelle. En ce qui concerne les charges financières relatives au change, elles ont atteint 32 M€ au cours du premier semestre, contre un montant très élevé de 80 M€ (brut) au S1 2023. Les principaux contributeurs ont été le Kenya (14 M€) et le Nigéria (11 M€), où la monnaie est restée stable après la dévaluation observée en janvier.

Le résultat avant impôt diminue de 15 % et le résultat net consolidé part du Groupe baisse de 24 % pour s’établir à 130 M€.

Éléments à prendre en compte pour analyser les variations sur une base comparable (voir l’annexe pour plus de précisions)

Au niveau du RBE , les éléments suivants sont à prendre en compte au S1 2024 :

Impacts divers relatifs aux rémunérations (IFRS2, entre autres) : 15 M€

Honoraires de conseil (stratégie et M&A) : 3 M€

Pour le S1 2023 :

Impacts divers relatifs aux rémunérations (IFRS2, entre autres) : 6 M€

Répercussion de l’impact de change en marge au Nigéria : - 25 M€

Remboursement par l’État du manque à gagner 2022 à Madagascar : - 11 M€





Corrigé de ces éléments, le RBE a diminué de 1 % par rapport à l’année précédente.

Au niveau du ROC , deux grands navires-bitumiers ont vu leur durée de vie réduite de 28 à 25 ans en raison de politiques de vetting plus restrictives, ce qui a entraîné une charge d’amortissement complémentaire de 4 M€ pour le S1 2024 versus S1 2023.

La baisse du ROC sur une base comparable se réduit à - 5 %.

Au S1 2024, l’impact de la première application de l’impôt minimal mondial de l’OCDE a atteint approximativement 12 M€.

Suite à l'annonce de la cession de la participation de 55 % dans Rubis Terminal, Rubis Terminal est comptabilisé selon la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente depuis le 31 mars 2024. Rappelons que le premier semestre 2023 comprenait 5 millions d'euros provenant du deuxième trimestre 2023.

Sur une base comparable, le résultat net part du Groupe a diminué de 4 % par rapport au S1 2024.

La progression de 18 % de la capacité d’autofinancement, qui s’établit à 286 M€, illustre la solidité des opérations. La génération de capacité d’autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôt s’établit à 352 M€, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport au S1 2023.

La dette financière nette corporate (DFN corporate) de Rubis s’élève à 1 079 M€ au S1 2024, soit un ratio de dette nette corporate/RBE à 1,6x.

Les Capex ont atteint 103 M€, dont 35 M€ dédiés à la Production d’électricité renouvelable. Les 68 M€ restants sont répartis entre la maintenance (80 %) et les investissements de croissance et de transition énergétique (20 %) dans la branche Distribution d’énergies.

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES

Retail & Marketing

Le premier semestre 2024 a vu le volume augmenter par rapport à un premier semestre 2023 déjà élevé. Hors le remboursement par l’État du manque à gagner en 2022 à Madagascar et l’effet de la variation des taux de change au Nigéria (éléments du S1 2023), la marge brute est restée stable à 416 M€. Le ROC s’est établi à 200 M€, contre 247 M€ au S1 2023 (- 19 % versus S1 2023, - 3 % sur une base comparable). Au premier semestre 2024, les Capex ont diminué pour s’établir à 59 M€ (- 15 % versus S1 2023).

VOLUME ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU S1

Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée(1)

(en M€) S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 GPL 660 654 1 % 158 158 0 % 158 158 0 % Carburant 2 101 1 988 6 % 214 231 - 7 % 214 219 - 2 % Bitumes 212 225 - 6 % 44 59 - 27 % 44 34 27 % TOTAL 2 973 2 867 4 % 416 448 - 7 % 416 411 1 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





La demande en GPL est globalement stable sur le S1, le GPL-carburant en Europe et le vrac au Maroc, compensant la baisse de la demande en Afrique du Sud. La marge brute et la marge unitaire sont restées stables, en ligne avec les volumes.

Carburants :

L’activité retail (les stations-service représentant 49 % du volume de carburant et 52 % de la marge brute du carburant du premier semestre) a montré une nouvelle fois sa résilience. Les volumes sont stables sur le premier semestre. La marge brute a diminué de 23 %, sous les effets distincts suivants : le S1 2023 avait été marqué par des éléments exceptionnels à Madagascar et au Kenya, conduisant à une base de comparaison particulièrement élevée sur les marges brutes retail ; l’activité retail au Kenya a été sous pression au premier semestre 2024. Des manifestations, des inondations et le ralentissement économique ont pesé sur la performance. La nouvelle appréciation du shilling kényan au T2 a également impacté la marge brute ; en revanche, l’activité a continué d’être très dynamique dans les Caraïbes, avec des performances très supérieures aux attentes en Jamaïque, à Antigua, à la Grenade, à la Dominique (où l’activité a repris en 2023) et au Guyana.

(les stations-service représentant 49 % du volume de carburant et 52 % de la marge brute du carburant du premier semestre) Les volumes sont stables sur le premier semestre. La marge brute a diminué de 23 %, sous les effets distincts suivants : Dans la lignée de la dynamique amorcée au T1, le segment commercial et industriel entreprise (C&I, représentant 28 % du volume du carburant et 28 % de la marge brute du carburant au S1) a augmenté de 6 % en volume et de 15 % en marge brute, avec en tête le Guyana et la Barbade.

(C&I, représentant 28 % du volume du carburant et 28 % de la marge brute du carburant au S1) a augmenté de 6 % en volume et de 15 % en marge brute, avec en tête le Guyana et la Barbade. Le segment aviation (représentant 20 % des volumes du carburant et 17 % de la marge brute du carburant) a été très dynamique, avec une croissance des volumes de 32 % par rapport au S1 et une marge brute de + 34 %. Cette excellente performance a été portée par le Kenya, où la rationalisation du portefeuille aviation a porté ses fruits et les marges ont été gérées très efficacement au T2, et par la zone Eastern Caribbean où les compagnies aériennes ont augmenté la fréquence de leurs vols.

Bitumes : les volumes ont baissé de 6 % versus S1 2023, principalement à cause du Nigéria, ce qui a été partiellement compensé par la forte performance de l’Afrique du Sud, du Togo et du Cameroun. Retraitée de la répercussion de l’impact de change sur les clients au S1 2023, la marge brute a augmenté de 27 % par rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-après présente le volume et la marge brute répartis par zone géographique pour le premier semestre.

VOLUME DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU S1

Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée(1)

(en M€) S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 vs S1 2023 Europe 464 451 3 % 114 111 3 % 114 111 3 % Caraïbes 1 145 1 091 5 % 167 146 14 % 167 146 14 % Afrique 1 364 1 326 3 % 134 191 - 30 % 134 155 - 13 % TOTAL 2 973 2 867 4 % 416 448 - 7 % 416 411 1 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





La marge unitaire ajustée s’est établie à 139€/m3, en baisse de 3 % versus S1 2023.

ROC PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Europe 35 38 - 8 % Caraïbes 93 76 22 % Afrique 72 133 - 46 % TOTAL RETAIL & MARKETING 200 247 - 19 %

Par zone géographique, la dynamique sur la période a été la suivante :

L’ Europe continue de bénéficier de son fort positionnement GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute de la zone). Ce segment progresse légèrement (+ 4 % en volume), porté par le GPL-carburant en France et en Espagne et les bouteilles au Portugal. La marge globale est cohérente avec la croissance des volumes à + 3 %. Le ROC a diminué de 8 %, mais a augmenté de 3 % sur une base comparable, en lien avec la croissance des volumes et de la marge brute.

continue de bénéficier de son fort positionnement GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute de la zone). Ce segment progresse légèrement (+ 4 % en volume), porté par le GPL-carburant en France et en Espagne et les bouteilles au Portugal. La marge globale est cohérente avec la croissance des volumes à + 3 %. Le ROC a diminué de 8 %, mais a augmenté de 3 % sur une base comparable, en lien avec la croissance des volumes et de la marge brute. La zone Caraïbes est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, malgré la situation compliquée à Haïti (volume : - 24 %). L’activité C&I s’est particulièrement bien portée, avec des conditions opérationnelles optimales, et une progression de la marge unitaire de 16 %. Le ROC a augmenté de 22 %, porté par la Jamaïque et le Guyana.

est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, malgré la situation compliquée à Haïti (volume : - 24 %). L’activité C&I s’est particulièrement bien portée, avec des conditions opérationnelles optimales, et une progression de la marge unitaire de 16 %. Le ROC a augmenté de 22 %, porté par la Jamaïque et le Guyana. Enfin, en Afrique, la marge brute est en baisse de 13 %, corrigée sur 2023 de l’échelonnement du paiement par l’État malgache du manque à gagner de 2022 (11 M€) et de la neutralisation des pertes de change au Nigéria (25 M€). Le semestre a été marqué par des conditions opérationnelles difficiles au Nigéria et au Kenya, associées à une forte volatilité des changes au Kenya.





Support & Services

L’activité Support & Services a enregistré un ROC de 85 M€ (- 10 % versus 2023, - 6 % sur une base comparable) au premier semestre 2024.

Les volumes (+ 3 %) et les marges (- 8 %) ont fait preuve de résilience, après avoir atteint un niveau record au premier semestre 2023. Le T1 2023 avait enregistré d’importantes livraisons de brut, alors que des retards de livraisons ont été enregistré en 2024. La forte dynamique du trading dans les Caraïbes au T1 s’est poursuivi au T2 avec + 22 % en volume et + 27 % de marge brute au S1, bénéficiant des deux navires acquis en 2023.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

Les Capex se sont normalisés pour s’établir à 9 M€ (versus 39 M€ au S1 2023, soit - 77 % par rapport à l’année précédente) ; le S1 2023 comprenait l’acquisition de deux nouveaux navires de GPL dans les Caraïbes et d’un bitumier.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Le niveau des actifs en exploitation a progressé de 17 % par rapport au S1 2023, pour s’établir à 460 MWc. Le portefeuille de projets sécurisé a atteint 1 GWc, en hausse de 55 % en glissement annuel.

Le chiffre d’affaires atteint 24 M€ au S1 2024, environ 4 M€ provenant des ventes directes au marché. Retraité de ces ventes directes au marché, le chiffre d’affaires est stable par rapport au S1 2023, bien que les actifs en exploitation aient augmenté de 17 % versus S1 2023. Le RBE atteint 11 M€ sur le premier semestre 2024, pénalisé par :

des effets liés aux conditions météorologiques (baisse du facteur de charge, chute de grêle locale ayant endommagé les panneaux) ;

d’une baisse des prix spot, dégradant ainsi le niveau de chiffre d’affaires supplémentaire généré par les centrales ayant bénéficié temporairement du prix spot ;

d’une accélération des coûts de développement pour soutenir la croissance future de Photosol.





Données opérationnelles S1 2024 S1 2023 Variation Capacité installée (en MWc) 460 394 17 % Production d’électricité (en GWh) 221 234 - 5 % Chiffre d’affaires (en M€) 24 25 - 3 % RBE 11 10 12 % Capex 35 24 48 % Dette projets sans recours 412 360 20 %

STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES

Suite à l’annonce de la cession de sa participation de 55 % dans Rubis Terminal, Rubis Terminal est comptabilisé selon la norme IFRS 5 – Actifs non courants en vue de la vente depuis le 31 mars 2024.

Le résultat net consolidé part du Groupe du S1 2024 inclut trois mois de contribution de Rubis Terminal tandis que le S1 2023 en incluait six.

Au 30 juin 2024, la finalisation de la transaction est soumise à la levée de conditions suspensives, et notamment à l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives requises. La plus-value correspondante sera incluse dans le résultat net part du Groupe au closing.

PERSPECTIVES

Après une performance très solide au H1 2024, la zone Caraïbes continue d’afficher une forte croissance. La dynamique opérationnelle Europe se poursuit également. L’Afrique fait face à un certain nombre d’incertitudes, notamment au Kenya.

L’accélération des coûts de développement de la branche Production d’électricité renouvelable impactera le RBE 2024 et 2025, mais assurera la croissance future.

Ainsi, les objectifs communiqués au marché pour 2024 sont réitérés avec un RBE Groupe qui devrait s’établir entre 725 M€ et 775 M€. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax représentant un impact estimé entre 20 et 25 M€. La confiance dans la croissance des dividendes est également renouvelée.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRE

MSCI : AA (réitérée en décembre 2023)

Sustainalytics : 30,7 (vs 29,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (réitérée en février 2024)

Conférence destinée aux investisseurs et analystes

Date : 5 septembre 2024 à 18 h 00

Participants Rubis:

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante

Marc Jacquot, Directeur Financier

Prochains événements

Photosol Day : 17 septembre 2024 - Paris

Point sur le trading du T3 et des 9 premiers mois de 2024 : 5 novembre 2024 (après bourse)

Résultats annuels 2024 : 13 mars 2025 (après Bourse)

annexe

I. CHIFFRES DU T2





RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires (en M€) T2 2024 T2 2023 Variation Distribution d’énergies 1 663 1 569 + 6 % Retail & Marketing 1 436 1 343 + 7 % Europe 195 192 + 2 % Caraïbes 624 562 + 11 % Afrique 617 589 + 5 % Support & Services 227 226 + 0 % Production d’électricité renouvelable 16 16 - 1 % TOTAL 1 679 1 585 + 6 %

RETAIL & MARKETING : VOLUME DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T2

Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée 1 (en M€) T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 GPL 317 318 0 % 74 75 - 1 % 74 75 - 1 % Carburant 1 052 1 010 4 % 107 114 - 6 % 107 114 - 6 % Bitumes 112 108 4 % 21 23 - 9 % 21 16 28 % TOTAL 1 481 1 435 3 % 202 212 - 5 % 202 206 - 2 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





RETAIL & MARKETING : VOLUME DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU T2

Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée 1 (en M€) T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 T2 2024 T2 2023 T2 2024 vs T2 2023 Europe 219 207 6 % 52 52 1 % 52 52 1 % Caraïbes 572 553 3 % 83 73 13 % 83 73 13 % Afrique 690 676 2 % 67 88 - 23 % 67 81 - 17 % TOTAL 1 481 1 435 3 % 202 212 - 5 % 202 206 - 2 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





II. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





COMPOSITION DETTE NETTE/RBE HORS IFRS 16

(en millions d’euros) S1 2024 FY 2023 Var % Dette financière nette corporate (1) (DFN corporate) 1 079 992 9 % RBE sur les douze mois glissants (a) 747 798 - 6 % Charges locatives sur les douze mois glissants - IFRS 16 (b) 51 46 11 % Prod. Photosol - RBE sur les douze mois glissants (c) 32 34 - 8 % RBE sur les douze mois glissants avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c) 664 717 - 7 % Corporate NFD / RBE sur les douze mois glissants avant IFRS 16 & hors prod. Photosol 1,6x 1,4x 0,2x Dettes projets sans recours 412 367 12 % Dette financière nette (DFN) 1 491 1 360 10 % DFN/RBE sur les douze derniers mois avant IFRS 16 2,1x 1,8x 0,2 x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours

KPIS SUR UNE BASE COMPARABLE

1. AU NIVEAU DU GROUPE





S1 2024 S1 2023 Var % RBE (publié) 358 409 -12% Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 25 Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11 Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 15 6 Autres 3 RBE (sur une base comparable) 376 379 -1%





S1 2024 S1 2023 Var % ROC (publié) 257 323 -20% Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 25 Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11 Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 15 6 Amortissement complémentaire des navires 4 Autres 3 ROC (sur une base comparable) 279 293 -5%





S1 2024 S1 2023 Var % Résultat net part du Groupe (publié) 130 171 -24% Répercussion en marge de l’impact de change Naira Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 9 Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 13 11 Amortissement complémentaire des navires 4 Autres 2 - 1 Contribution Rubis Terminal T2 2023 -5 Première application de l’impôt minimum mondial de l’OCDE 12 Résultat net part du Groupe (sur une base comparable) 160 167 -4%

2. PAR BRANCHE

1. RETAIL & MARKETING

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Var % RBE (publié) 258 300 -14% Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 25 Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11 Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 4 RBE (sur une base comparable) 262 264 -1%





(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Var % ROC (publié) 200 247 -19% Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 25 Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11 Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 4 ROC (sur une base comparable) 204 211 -3%

RÉPARTITION PAR RÉGION

A) EUROPE

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Var % ROC (publié) 35 38 -8% Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 4 - ROC (sur une base comparable) 39 38 3%

B) AFRIQUE

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Var % ROC (publié) 72 133 -46% Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 25 Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11 ROC (sur une base comparable) 72 293 -25%

2. SUPPORT & SERVICES





(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Var % ROC (publié) 85 94 -10% Amortissement complémentaire des navires 4 ROC (sur une base comparable) 88 94 -6%

III. ÉTATS FINANCIERS

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIF (en milliers d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 100 207 90 665 Écarts d’acquisition 1 734 497 1 659 544 Immobilisations corporelles 1 798 763 1 746 515 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 240 624 230 764 Participations dans les coentreprises 25 496 310 671 Autres actifs financiers 153 302 168 793 Impôts différés 21 783 28 770 Autres actifs long terme 13 351 11 469 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 088 023 4 247 191 Actif circulant Stocks et en-cours 711 087 651 853 Créances clients et autres créances 812 105 781 410 Créances d’impôt 29 718 34 384 Autres actifs courants 63 262 42 214 Trésorerie et équivalents de trésorerie 457 712 589 685 TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT (II) 2 073 884 2 099 546 ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE 293 132 0 TOTAL ACTIF (I + II) 6 455 039 6 346 737





PASSIF (en milliers d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 Capitaux propres – part du Groupe Capital 130 198 128 994 Primes 1 561 561 1 553 914 Report à nouveau 1 008 226 948 449 TOTAL 2 699 985 2 631 357 Intérêts ne conférant pas le contrôle 125 854 131 588 CAPITAUX PROPRES (I) 2 825 839 2 762 945 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 222 918 1 166 074 Obligations locatives 213 620 200 688 Caution/consignation 151 781 151 785 Engagements envers le personnel 45 664 40 929 Autres provisions 157 010 137 820 Impôts différés 80 336 83 659 Autres passifs long terme 145 445 148 259 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 016 774 1 929 214 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 726 086 783 519 Obligations locatives (part à moins d’un an) 33 109 38 070 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 808 750 792 512 Dette d’impôt 27 428 25 245 Autres passifs courants 17 053 15 232 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 612 426 1 654 578 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 455 039 6 346 737

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en milliers d’euros) %

2024/2023 30/06/2024 30/06/2023 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 0 % 3 338 885 3 324 412 Achats consommés (2 491 037) (2 473 182) Charges externes (269 370) (247 080) Frais de personnel (149 898) (125 593) Impôts et taxes (70 128) (69 327) RBE - 12 % 358 452 409 230 Autres produits d’exploitation 906 805 Amortissements et provisions nets (98 684) (87 522) Autres produits et charges opérationnels (3 262) 624 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT - 20 % 257 412 323 137 Autres produits et charges opérationnels (882) (5 260) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 19 % 256 530 317 877 Quote-part de résultat des coentreprises 5 344 6 308 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE‑PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 19 % 261 874 324 185 Revenus des équivalents de trésorerie 5 502 8 114 Charges d’intérêts brutes et coût de la dette (49 352) (38 471) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 44 % (43 850) (30 357) Charge d’intérêt sur obligations locatives (6 488) (5 522) Autres produits et charges financiers (32 700) (78 462) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS - 15% 178 836 209 844 Impôts sur le résultat (44 655) (32 438) RÉSULTAT NET TOTAL - 24 % 134 181 177 406 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE - 24 % 129 503 170 624 RÉSULTAT NET MINORITAIRE - 31 % 4 678 6 782

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS





(en milliers d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 134 181 367 013 177 406 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (5 344) (14 930) (6 308) Élimination du résultat des amortissements et provisions 119 613 222 146 99 133 Élimination des résultats de cession 527 1 344 (643) Élimination des produits de dividende (741) (363) (361) Autres produits et charges sans impact sur la trésorerie(1) 8 433 7 623 (6 127) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 256 669 582 833 263 100 Élimination de la charge d’impôt 44 655 57 860 32 438 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 50 337 84 359 35 880 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 351 661 725 052 331 418 Impact de la variation du BFR* (25 888) (91 682) (48 002) Impôt payé (40 151) (70 752) (42 200) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 285 622 562 618 241 216 Impact des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 460 387 308 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (5 775) (3 396) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable(2) (7 360) (8 543) Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (103 166) (283 340) (131 970) Variation des prêts et avances consentis 71 (30 252) (29 660) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 2 335 6 175 5 135 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (127) (193) (5 332) Dividendes reçus 2 520 6 111 5 898 Autres flux liés aux opérations d’investissement FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (111 042) (313 051) (155 621)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (SUITE)





(en milliers d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 Augmentation de capital 8 851 4 096 4 115 Rachat d’actions (réduction de capital) (Acquisitions)/cessions d’actions propres (1 087) 633 (384) Émissions d’emprunts 655 177 1 028 541 675 291 Remboursements d’emprunts (690 962) (1 092 443) (650 536) Remboursements des obligations locatives (19 790) (36 516) (17 942) Intérêts financiers nets versés (2) (52 199) (81 285) (34 770) Dividendes mis en paiement (204 979) (197 524) (197 524) Dividendes mis en paiement - participations ne donnant pas le contrôle (5 523) (13 993) (10 176) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (318) (14 627) (6 333) Autres flux liés aux opérations de financement 2 345 8 502 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (308 485) (394 616) (238 259) Incidence de la variation des taux de change 1 932 (70 173) (37 955) Impact des changements de méthodes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (131 973) (215 222) (190 619) Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie disponible au début de la période (3) 589 685 804 907 804 907 Variation de la trésorerie (131 973) (215 222) (190 619) Trésorerie disponible à la fin de la période (3) 457 712 589 685 614 288 Dettes financières hors obligations locatives (1 949 004) (1 949 593) (2 060 200) Trésorerie nette de dettes financières (1 491 292) (1 359 908) (1 445 912)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, écart d’acquisition (dépréciation), etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours (46 061) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (5 243) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 25 416 Incidence de la variation du BFR (25 888)





1 Cash-flow avant coût de l’endettement financier net et impôt.

2 Sur une base comparable : en tenant compte des éléments non récurrents ou exceptionnels, voir l’annexe pour plus de précisions.

3 Hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol ; RBE sur les 12 derniers mois hors IFRS 16 – obligations locatives.

4 La Gérance, réunie le 4 septembre 2024, a arrêté les comptes du premier semestre 2024. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 5 septembre 2024. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un examen limité de ces comptes. Leur rapport sur l’information financière semestrielle a été émis à la même date.

5 En excluant les éléments exceptionnels et les effets de change.

