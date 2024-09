COMMUNIQUÉ DE PRESSE

06 septembre 2024

PARTAGE DE LA VALEUR : RENAULT GROUP LANCE SA TROISIÈME OPÉRATION D’ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS LE CADRE DE LA RENAULUTION

Avec 5,07 % du capital détenu par ses salariés au 31 décembre 2023, Renault Group poursuit son engagement en lançant une nouvelle opération de grande ampleur et ce pour la troisième année consécutive. Le Groupe confirme ainsi son ambition d’atteindre 10 % du capital détenu par les salariés d’ici 2030.

L’offre comprend l’attribution gratuite de 7 actions pour les salariés éligibles du Groupe dans 30 pays et la possibilité, dans 24 pays, d’acquérir des actions avec une décote de 30 %, à laquelle s’ajoute un abondement supplémentaire.

Le prix de référence de l’action dans le cadre de l’opération est fixé à 41,80 euros, soit un prix de souscription de 29,26 euros après décote. La période de souscription se déroulera du 18 septembre au 2 octobre 2024 (inclus).

Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2024 – Intimement convaincu que les salariés doivent pouvoir profiter de la dynamique de leur entreprise, Renault Group a lancé il y a plus de deux ans son premier plan d’actionnariat salarial. Fort du succès des « Renaulution Shareplan » 2022 et 2023, l’entreprise a choisi de renouveler cette initiative en 2024, permettant à près de 98 000 collaborateurs de devenir actionnaires de l’entreprise à des conditions préférentielles. Avec un objectif de 10 % de participation salariale d'ici 2030, cette offre reflète la volonté du Groupe de renforcer l’engagement des salariés à la performance et aux ambitions de l’entreprise.

« Le nouveau Renaulution Shareplan 2024 est une initiative qui me tient à cœur. En s’engageant depuis 3 ans dans ce plan d’actionnariat salarié, l’un des plus avancés, toutes industries confondues, Renault Group reste fidèle à lui-même : une entreprise qui innove dans tous les domaines, dans sa tradition de laboratoire social, désormais mise à jour ! Nous avons l’ambition de mettre 10 % du capital de cette entreprise dans les mains de celles et ceux qui en construisent la performance, jour après jour. » Luca de Meo, CEO Renault Group

98 000 salariés éligibles dans 30 pays, 7 actions gratuites offertes

Cette troisième opération Renaulution Shareplan est ouverte, comme les précédentes, aux salariés de Renault Group et d’une grande partie de ses filiales, dans 30 pays, sous réserve des autorisations locales requises : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Malte, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

Ainsi, l’ensemble des salariés éligibles se verront attribuer gratuitement 7 actions, sous forme d’abondement unilatéral, sans obligation d’investissement.

Une décote de 30 % sur le prix de l’action et un abondement supplémentaire

Par ailleurs, dans 24 de ces pays, Renault Group propose à ses collaborateurs une offre d'achat d’actions à des conditions avantageuses, avec une décote de 30 % sur le prix de référence et un abondement brut supplémentaire équivalent à 7 actions gratuites au titre des 3 premières actions achetées.

Conformément à la réglementation, l’investissement de chaque collaborateur est plafonné à 25 % de sa rémunération brute annuelle estimée pour l’année 2024.



