Enefit Greeni installeeritud elektritootmise koguvõimsus ületas 1000 megavatti

Eile, 5. septembril 2024, toimus Šilalė II tuulepargi (43 MW, Leedu) pidulik avamine.



Täna pannakse nurgakivi Kelme II tuulepargi (87 MW, Leedu) ehitusele. Kelme II tuulepark kerkib ehituses oleva Kelme I tuulepargi (80 MW) naabrusesse, mille tuulikud on juba paigaldatud.

Üleeile paigaldati Baltikumi suurimas Enefit Greenile kuuluvas Sopi-Tootsi tuulepargis (255 MW, Eesti) viimane 38. tuulik. Sellega sai lõpule viidud logistiliselt ning tehnoloogiliselt kõige keerulisem osa selle tuulepargi ehitusest. Esimese elektri on tänaseks võrku andnud 12 Sopi-Tootsi tuulepargi tuulikut. Tuulikute püstitamise lõpuleviimisega Sopi-Tootsi tuulepargis ületas Enefit Greeni kõikide installeeritud elektritootmisseadmete koguvõimsus 1000 megavati piiri.

Kokku on Enefit Greenil opereerivat elektritootmisvõimsust 587 MW. Ehituses on 637 MW ulatuses uusi võimsusi, millest installeeritud on tänaseks 459 MW. Sellest omakorda on elektrit tootmas umbes 204 MW ulatuses võimsusi.





Lisainfo:

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

investor@enefitgreen.ee

https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 587 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.