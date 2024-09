FUJIFILM Healthcare Europe annonce la compatibilité de l’ARIETTA 750 FF ENDO avec les endoscopes à ultrasons et l’échographie à ultrasons endobronchique FUJIFILM

RATINGEN, Allemagne, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe GmbH est heureux d’annoncer la compatibilité entre le système à ultrasons de pointe ARIETTA 750 FF ENDO et les endoscopes à ultrasons (EG-580UR, EG-580UT et EG-740UT) ainsi que le bronchoscope à ultrasons en réseau linéaire EB-530US. Cette compatibilité va permettre aux médecins de tirer profit des avantages des endoscopes à ultrasons et des bronchoscopes FUJIFILM lors des interventions à visée diagnostique et thérapeutique.



L’ARIETTA 750 FF ENDO est doté de la technologie d’émission et de réception des ultrasons « eFocusing » et de la technologie de traitement des images « Carving Imaging » de FUJIFILM Healthcare, permettant d’obtenir des clichés échographiques nets des zones superficielles aux zones les plus profondes de l’abdomen. De plus, l’ARIETTA est équipé de diverses applications diagnostiques telles que l’« élastographie tissulaire en temps réel » (RTE), qui utilise la couleur pour exprimer les variations d’élasticité des tissus, la « mesure des ondes de cisaillement », qui permet d’évaluer quantitativement l’élasticité tissulaire, et la technologie révolutionnaire Detective Flow Imaging (DFI). Grâce au DFI, les flux sanguins à faible vitesse peuvent être affichés avec une résolution plus élevée, la visualisation étant difficile auparavant.

La compatibilité s’applique non seulement aux nouveaux systèmes ARIETTA 750, mais peut également être proposée aux cliniciens disposant d’un système ARIETTA 750 existant. Cela reflète l’engagement de FUJIFILM en matière d’amélioration constante des résultats pour les patients par le biais de l’élargissement des capacités de ses systèmes d’endoscopie à ultrasons et de la liberté de choix proposée aux clients.

Samiran Dey, Responsable du département Pulmonology & Synapse 3D chez FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle que FUJIFILM puisse désormais offrir une compatibilité EBUS avec le système ARIETTA 750. Cela permettra aux utilisateurs actuels de l’ARIETTA 750 d’utiliser leurs plateformes avec l’endoscope EBUS de FUJIFILM. Pour les médecins nécessitant un système autonome pour l’endoscope EBUS, la solution FUJIFILM est désormais disponible. L’ARIETTA 750 offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l’élastographie. L’imagerie échographique des ganglions lymphatiques par EBUS est essentielle pour une optimisation visuelle en amont de l’aspiration à l’aiguille car elle permet d’établir un diagnostic précis et une stadification du cancer du poumon ».

Pour plus d’informations concernant les systèmes à ultrasons ARIETTA FF Endo et les endoscopes à ultrasons, veuillez consulter le site www.fujifilm-endoscopy.com.

À propos de FUJIFILM Healthcare Europe

À la suite de l’acquisition en 2021 des activités d’imagerie diagnostique d’Hitachi, le siège européen de FUJIFILM Medical Systems Business Unit est devenu FUJIFILM Healthcare Europe en 2023 afin de valoriser le portefeuille de produits combinés. Parallèlement à la création du nouveau siège régional stratégique, plusieurs filiales locales de FUJIFILM ont suivi la dynamique de création d’entités dédiées à la santé dans le but de rassembler les connaissances, la passion et l’inspiration pour offrir une valeur ajoutée aux clients. Plus de 1 500 employés s’efforcent de soutenir les professionnels de santé dans l’amélioration de la qualité de vie des patients en développant le portefeuille de solutions médico-techniques les plus complètes et innovantes, grâce à la compétence fondamentale de FUJIFILM dans le domaine de l’imagerie médicale. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.fujifilm.com

Coordonnées

Stefan Bachmeier

Responsable marketing des systèmes d’endoscopie pour la région Europe

FUJIFILM Healthcare Europe GmbH

E-mail : stefan.bachmeier@fujifilm.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/848a52da-bbb7-43da-a938-91b738b271c0