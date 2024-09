Elis organise un webcast dans le cadre d'un non-deal roadshow

Saint-Cloud, le 8 septembre 2024 – La direction d'Elis entame demain, lundi 9 septembre, un non-deal roadshow, dont la tenue était précédemment prévue, au cours de laquelle la société discutera de son activité et de sa stratégie.

Dans le cadre de ce roadshow de deux semaines, Elis annonce la tenue d’une présentation et d’une séance de questions-réponses en webcast pour les investisseurs et analystes le lundi 9 septembre à 8h00 CET avec Xavier Martiré, Président du Directoire, et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier.

Le lien pour le webcast est : https://edge.media-server.com/mmc/p/a989hn6f

Le lien pour la conférence téléphonique et la session de questions/réponses est : https://register.vevent.com/register/BIf265c1603840438ea31981add0686c9c

Une présentation sera mise en ligne à 8h00, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 30 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

